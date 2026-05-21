Estos son los multimillonarios que ganaron más dinero este 20 de mayo

En el club de los más ricos, nadie tiene el puesto asegurado (Composición fotográfica infobae)

Ni las enormes fortunas están a salvo de la volatilidad, así lo demostró la más reciente actualización del top de los personajes más ricos del planeta.

El listado volvió a actualizarse tras una jornada agitada en esta inestable economía internacional: algunos acumularon miles de millones, otros vieron extinguirse una parte importante de su patrimonio.

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Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Elon Musk.

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Su fortuna: $798.2B.

Cuánto cambió: -0.5%.

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Valor del cambio: $4.2B.

Larry Page.

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Su fortuna: $315.5B.

Cuánto cambió: -2.1%.

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Valor del cambio: $6.8B.

Sergey Brin.

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Su fortuna: $290.9B.

Cuánto cambió: -2.1%.

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Valor del cambio: $6.3B.

Jeff Bezos.

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Su fortuna: $267.3B.

Cuánto cambió: -1.8%.

Valor del cambio: $4.9B.

Mark Zuckerberg es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Larry Ellison.

Su fortuna: $227.1B.

Cuánto cambió: -2.4%.

Valor del cambio: $5.7B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $206.8B.

Cuánto cambió: -1.4%.

Valor del cambio: $2.9B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $190.5B.

Cuánto cambió: -0.8%.

Valor del cambio: $1.5B.

Michael Dell.

Su fortuna: $183.2B.

Cuánto cambió: -1.4%.

Valor del cambio: $2.6B.

Rob Walton & family.

Su fortuna: $151.8B.

Cuánto cambió: 0.5%.

Valor del cambio: $788.4M.

Jim Walton & family.

Su fortuna: $149.0B.

Cuánto cambió: 0.5%.

Valor del cambio: $786.6M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos barones. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

Los nuevos millonarios

El ascenso de Marilyn Simons y Lyndal Stephens Greth al club de los multimillonarios ilustra la magnitud de los cambios en la riqueza global.

Simons, con 31.000 millones de dólares y Stephens Greth, con 25.800 millones, comandan la mayor ola de nuevos integrantes en la historia del ranking.

Este año, 288 figuras debutaron en el listado, procedentes de 33 países y territorios y suman en conjunto 680.000 millones de dólares, con un promedio de 2.400 millones de dólares por persona.

La edición 2025 de Forbes destaca la tendencia de riqueza creada desde cero: el 68% de los nuevos multimillonarios (196 personas) construyeron sus fortunas sin herencia. El caso más sobresaliente es el del saudí Sulaiman Al Habib, fundador de una red de hospitales privados, quien a los 73 años es el nuevo multimillonario autodidacta más rico del año, con 10.900 millones de dólares.

Entre los más jóvenes, Alexandr Wang, cofundador de Scale AI, alcanza los mil millones a los 28 años, impulsado por la valoración de su compañía de inteligencia artificial en 61.500 millones.

Un ranking de ganadores y perdedores

El informe anual que publica UBS sobre prosperidad, reveló que tras una caída en 2022, la riqueza global volvió a crecer en 2024, superando el ritmo de 2023 (4.6% frente a 4.2% en términos de USD).

Este crecimiento no se distribuyó de manera uniforme: América lideró con un incremento superior al 11%, mientras que Asia-Pacífico (APAC) y Europa, Medio Oriente y África (EMEA) registraron aumentos menores al 3% y 0.5%, respectivamente.

El crecimiento en América se atribuye principalmente al buen desempeño de los mercados financieros estadounidenses y a la estabilidad del dólar. En contraste, regiones como Europa Occidental, Oceanía y América Latina experimentaron una reducción de riqueza en términos relativos.

En su análisis UBS muestra que, “aunque la riqueza total y la riqueza promedio por adulto han crecido, existen diferencias marcadas entre países y dentro de cada país. Por ejemplo, el año pasado más de la mitad de los mercados analizados vieron disminuir la riqueza promedio en términos reales (ajustados por inflación y en moneda local)”.

Sin embargo, al observar la media de la riqueza, el panorama cambia, ya que en varios países creció incluso cuando el promedio cayó, lo que sugiere que el crecimiento se concentró en los segmentos medios y bajos, mientras que los más ricos experimentaron estancamiento o retroceso.