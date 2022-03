Google et son nouveau plan pour empêcher les fausses nouvelles dans le monde

Internet a permis aux gens d'être connectés et de trouver des informations sur n'importe quoi à tout moment, cependant, il existe tellement de possibilités de recherche que de fausses données peuvent être dissimulées (Fake News). C'est alors que l'engagement de Google envers Fact Cheking entre en jeu.

Plus connue sous le nom de vérification des données pour les hispanophones, la vérification des faits est une pratique qui consiste à trouver de fausses nouvelles ou des données susceptibles d'induire les gens en erreur en usurpant l'identité d'informations vraies.

Un excellent exemple dans le monde entier de la nécessité de la vérification des données est la pandémie de COVID-19, qui, bien qu'elle ait diminué ses effets, est toujours active dans tous les pays.

Dans ses phases les plus sérieuses, de nombreuses informations ont circulé sur le sujet qui avaient conduit la population mondiale à se retirer chez elle, mais beaucoup étaient fausses.

Dans certains cas, les gens ont profité de l'occasion pour terroriser avec des théories du complot de la 5G ou de l'ordre mondial, faire des montages et diffuser des informations erronées sur le remède, les effets et les décès dus à la COVID-19. Parce qu'il y avait tellement de Fake News, quelqu'un a dû les nier.

Alors que la vérification des données existe depuis plusieurs années maintenant, la pandémie a montré plus que jamais qu'il était nécessaire d'obtenir des informations véridiques. À cet égard, Google s'engage à faire en sorte que les utilisateurs disposent de plus de choix d'informations vérifiées.

Par le biais de produits et d'initiatives, notamment la création d'un réseau de dames comptant plus de 500 spécialistes, l'entreprise technologique cherche à lutter contre la désinformation.

« La vérification des données est une activité clé pour contribuer à cet objectif, c'est pourquoi, chez Google, nous rejoignons la Journée internationale de la vérification et réaffirmons les initiatives que nous menons avec des organisations locales et régionales, ainsi que la présentation de différents produits, fondamentaux pour lutter contre désinformation ensemble », a souligné Google.

Gadget de vérification des faits : à l'aide de vérificateurs de contenu, Google corrobore les informations et les développe à l'aide de la boîte d'historique développée. Le moteur de recherche y fournit un résumé de chaque sujet et donne accès aux pages fournissant ces informations, qui contiennent également des balises de vérification dans les applications Google Actualités pour ordinateurs et applications pour iOS et pour Android.

Fact Checker Explorer : Dans cet outil, les utilisateurs ont la possibilité de mettre un mot ou un texte dans le navigateur afin qu'il renvoie une liste de faits connexes qui ont déjà été vérifiés. Les faits vérifiés peuvent déjà être trouvés dans l'onglet Actualités de l'Explorateur de vérification des faits.

Mobile Top Stories : Dans le cadre de la Journée internationale de vérification des données, il a lancé une nouvelle fonctionnalité dans Top Stories (pour les appareils mobiles maintenant disponible dans la région et en espagnol à la mi-avril). Pour donner plus d'importance à des résultats originaux de haute qualité.

Initiative Google News : Depuis l'année dernière, elle a créé un fonds de 3 millions de dollars pour des projets de vérification des nouvelles liés à la COVID-19, avec un soutien supplémentaire de 6,5 millions de dollars pour les ONG qui luttent contre la désinformation. Cette année 2022 aide les organisations hispanophones d'Argentine (Chequeado) et d'Espagne (Maldita.es) à lancer une nouvelle organisation de vérification des faits aux États-Unis pour les personnes parlant espagnol.

Google a également rejoint Chequeado pour créer un programme de « formation des formateurs » de vérification des faits en Amérique latine. Il formera 500 nouveaux joueurs de dames, parmi des journalistes et des étudiants en journalisme en Argentine, en Colombie, au Mexique et au Pérou.

Il existe également la plate-forme appelée DigiMente, qui vise à former des citoyens capables de discerner les différentes sources d'information, de consommer et de créer du contenu de qualité et de participer à la vie citoyenne de manière responsable et éthique.

En Colombie et au Chili, elle a mené des actions telles que la stratégie de couverture électorale 2022, conçue par le comité de rédaction ou un projet de Mala Espina sur Fact Check pour couvrir le processus constitutionnel au Chili, vérifier sa désinformation et expliquer les questions discutées lors de la convention avec le Initiative Google Actualités.

Enfin, Google rappelle que la désinformation est devenue l'un des problèmes les plus pressants du moment et constitue un défi pour les médias, les plateformes numériques et la société en général. Par conséquent, ils mettent en œuvre leurs initiatives pour atteindre l'objectif d'un monde bien informé.

