Cela dit la résolution de la Cour interaméricaine qui empêche la libération de l'ancien président Alberto Fujimori

L'ancien président du Pérou, Alberto Fujimori, devait sortir de prison hier, comme l'a commenté son avocat Cesar Nakazaki, mais le Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour interaméricaine des droits de l'homme) était contre cette mesure, jusqu'à ce que l'organisation internationale puisse se prononcer sur la demande de mesures provisoires « pour garantir le droit d'accès à la justice pour les victimes des affaires Barrios Altos et La Cantuta », comme indiqué dans la résolution publiée hier.

À cette fin, la Cour interaméricaine a convoqué une audience publique pour connaître les mesures de précaution relatives à la grâce de l'ancien dictateur Fujimori, à qui la grâce présidentielle a été rétablie à la suite de la décision controversée de la Cour constitutionnelle et dont la résolution a été rendue publique lundi dernier , 28 mars.

La résolution de la Cour indique qu'une session aura lieu le vendredi 1er avril à partir de 14h00 (heure péruvienne), à laquelle les représentants des victimes, de l'État péruvien et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme ont été convoqués.

Voici ce que dit la résolution officielle de la Cour interaméricaine :

CONSIDÉRANT QUE :

1. Dans les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Barrios Altos et La Cantuta, elle a ordonné à l'État de se conformer à son obligation d'enquêter sur les violations graves et de poursuivre et punir les responsables.

2. La demande de mesures provisoires a été présentée par les représentants des victimes dans les deux cas, qui sont actuellement en train de superviser l'exécution des peines. Cette demande a été soumise pour « garantir l'accès à la justice pour les victimes ».

3. L'article 63.2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme prévoit, selon le cas, que « dans les cas d'extrême gravité et d'urgence, et lorsque cela devient nécessaire pour éviter un préjudice irréparable aux personnes, la Cour, dans les affaires dont elle est saisie, peut prendre les mesures provisoires qu'elle juge appropriées ». En outre, l'article 27.3 du Règlement du Tribunal prévoit que « dans les affaires contentieuses portées devant la Cour, les victimes ou leurs représentants peuvent soumettre directement à la Cour une demande de mesures provisoires, qui doit être liée à l'objet de l'affaire ».

4. Dans le droit international des droits de l'homme, les mesures provisoires ne sont pas seulement de nature préventive, en ce sens qu'elles préservent une situation juridique, mais sont fondamentalement protectrices, en ce sens qu'elles protègent les droits de l'homme, tout en cherchant à éviter un préjudice irréparable aux personnes. Ils s'appliquent aussi longtemps que les exigences fondamentales d'extrême gravité et d'urgence et la prévention des dommages irréparables causés aux personnes sont satisfaites.

Rappelons qu'en 2009, Alberto Fujimori a été condamné à 25 ans d'emprisonnement pour sa participation en tant qu'auteur médiatisé des crimes d'homicide qualifié et de blessures graves, au détriment des victimes des affaires Barrios Altos et La Cantuta, et que ces crimes ont été qualifiés de « crimes » contre l'humanité selon la loi Criminal International ». Cela a été évalué positivement par la Cour interaméricaine dans ses résolutions de 2009 et 2012 sur le contrôle du respect des jugements. Des années plus tard, le 24 décembre 2017, le président de la République du Pérou de l'époque a publié une résolution accordant une « grâce » « pour des raisons humanitaires » en faveur d'Alberto Fujimori Fujimori Fujimori.

La Cour a également estimé que « les questions sérieuses concernant le respect des exigences légales stipulées dans le droit interne péruvien » devaient être analysées. En outre, si nécessaire, cette Cour peut statuer ultérieurement sur la question de savoir si ce qui a été fait en interne est conforme ou non à ce qui est ordonné dans le jugement ou constitue un obstacle au respect de l'obligation d'enquêter, de poursuivre et, si nécessaire, de punir dans les deux affaires déférées au dessus pour ne pas se conformer aux normes indiquées et pour empêcher indûment l'exécution de la sanction fixée par une condamnation pénale ».

CE QUE DEMANDE LA COUR INTERAMÉRICAINE

Finalement, la Cour interaméricaine a indiqué que l'État du Pérou, afin de garantir le droit d'accès à la justice pour les victimes des affaires Barrios Altos et La Cantuta, s'abstient d'exécuter l'ordonnance de la Cour constitutionnelle du Pérou accordant la liberté à Alberto Fujimori Fujimori Fujimori , jusqu'à ce que ce tribunal international puisse statuer sur la demande de mesures provisoires lors de la 147e session ordinaire des sessions.

« Les représentants des victimes, de l'État du Pérou et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme doivent être convoqués à une audience publique sur la demande de mesures conservatoires faite par les représentants, qui se tiendra virtuellement le 1er avril 2022 de 13 h 00 à 14 h 30, heure du Costa Rica, pendant 147 Session of Sessions of this Court », peut-on lire dans le document.

Enfin, il détaille « Que le Secrétariat de la Cour notifie cette résolution à l'État, aux représentants des victimes et à la Commission interaméricaine des droits de l'homme », a-t-il conclu.

Lisez la résolution complète ici.





