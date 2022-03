« Victus », la pièce sur le conflit armé qui ouvrira la 17e édition du Festival de théâtre ibéro-américain de Bogotá

Bogotá, 21 de septiembre. La obra de teatro "Tejiendo la paz", se presentó el miércoles 21 de septiembre en la Plaza de Bolívar. Con la participación del grupo Victus, la Orquesta sinfónica Nacional de Colombia y más de 20 actoes reconocidos. (Colprensa - Sofía Toscano)

Il reste de moins en moins de temps avant que le compte à rebours n'atteigne zéro et que commence la 17e édition du Festival de théâtre ibéro-américain de Bogotá -FITB-. Les rideaux de dizaines de scènes seront ouverts au public pour choisir parmi la vaste sélection d'œuvres qui composent le programme de ce festival culturel et pour lesquelles la capitale du pays est connue sous le nom de « théâtre mondial ».

Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture, une question qui se pose est de savoir quelle œuvre ouvrira le Festival ? Eh bien, c'est une œuvre qui sera publiée en parallèle et qui se poursuivra jusqu'au 3 avril.

« Victus » sera la pièce chargée d'inaugurer le festival au Teatro Colón. Ce sera sans précédent, car dans le même scénario, d'anciens combattants des FARC, d'anciens paramilitaires et des victimes du conflit armé interne se réuniront pour réfléchir à la guerre et au pardon qui peuvent être obtenus malgré les cicatrices laissées par plus de 50 ans de violence, la même qui est toujours en cours expérimenté dans de nombreuses régions du pays, mais avec d'autres acteurs.

Cette production, réalisée par l'esprit et la plume d'Alejandra Borrero, a déjà été présentée dans des villes telles que Cali et Medellín, et a été bien accueillie par le public, non seulement en raison du fait que son nom figure au générique, mais aussi en raison du thème de l'œuvre, axé sur le pardon à travers le voix des victimes elles-mêmes.

À cet égard, Claudia Del Valle, directrice du Teatro Colón, a expliqué que la pièce avait été publiée en 2016, dans le cadre de la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et la guérilla éteinte, « où les protagonistes sont des personnes réinsérées de différents groupes armés du conflit en Colombie. Il s'agit d'une œuvre de grande valeur, dans laquelle le public pourra réfléchir à ce que signifie la réconciliation après tant de décennies de violence. »

Il convient également de noter que le projet qui a conduit à l'élaboration de « Victus » - dont le sens est « Victimes victorieuses » - a été dirigé par Casa E Social, qui a réussi à réunir d'anciens membres de groupes paramilitaires, des militaires et des policiers à la retraite, d'anciens combattants des FARC et de l'ELN, et des victimes de le conflit.

En outre, dans ses premiers stades, il a été soutenu par le National Center for Historical Memory, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Agence de développement des États-Unis. Le résultat a été un exercice profond d'analyse mais aussi de réflexion auquel ont participé 16 personnes. Toutes victimes de la guerre, parlent de leurs expériences de violence, des conséquences que ce fléau leur a laissées et de la manière dont, malgré toutes ces luttes, elles parviennent à réduire cette intensité de conflit à un acte de pardon grâce à la récupération de la mémoire.

Enfin, Alejandra Borrero a indiqué que ce travail est incontournable en raison de sa signification et du fait même qu'il ouvrira l'édition 2022 du FITB.

« C'est un signe clair que la réconciliation peut se faire, que l'amour change les choses. Si nous y avons mis quelque chose, c'est de l'amour. Ils doivent les voir, ils ont appris à les embrasser, à aimer. Il faut les voir entrer dans « Victus » et donner un câlin au public sans que le public le sache », a déclaré le réalisateur et scénariste.

En ce qui concerne les horaires, « Victus » sera présenté le vendredi 1er et le samedi 2 avril à 19h30 ; tandis que le dimanche, le rideau ouvrira à partir de 17h00. Les valeurs de la billetterie vont de 22 000 à 72 000 pesos et peuvent être achetées sur le site Web de Tuboleta.

