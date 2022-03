Red est arrivé sur la plateforme Disney Plus le 11 mars et en seulement trois jours, il est devenu le numéro un de la fiction la plus regardée (en fonction du nombre d'heures de visionnage obtenues). Le film raconte l'histoire de Mei Lee, une jeune fille de 13 ans qui, en plus de faire face aux défis typiques de son âge à l'école et avec sa famille, doit faire face à une situation très particulière : chaque fois qu'elle ressent des émotions intenses, elle se transforme en panda rouge géant.

Sous un régime familial strict, Meilin Lee (Mei, est son surnom) doit affronter ses propres peurs et désirs les plus profonds alors qu'elle combat cet alter ego, le tendre panda rouge.

Réalisé par Domee Shi, le film met en scène deux auteurs-compositeurs-interprètes de renom tels que la récente lauréate d'un Oscar, Billie Eilish et Finneas O'Connell, qui ont été chargés d'écrire trois chansons pour le groupe 4Town dont Mei Lee et ses amis sont de super fans. Voici quelques raisons pour lesquelles Red devrait faire partie des films que vous devez regarder.

Camino à la Pubertad

L'une des clés de Red est peut-être le chemin de Mei Lee vers l'adolescence. « Je voulais vraiment explorer les conflits d'une fille qui entre dans l'adolescence, montrer comment elle se sent tirée entre être une bonne fille et s'accepter telle qu'elle est, dans toute sa complexité chaotique », explique le réalisateur Domee Shi. Le lien mère-fils est la clé de la croissance de cette fille qui a besoin de plaire à sa mère mais qui veut aussi bien briser ce moule de fille.

Le lien de la petite fille avec sa mère est l'axe du « Rouge ». (Disney Plus)

Le groupe d'amis

Ce sont les piliers et ceux qui connaissent vraiment le drame que Mei traverse. Voici Abby, Miriam et Priya, qui partagent avec elle une passion pour le boys band 4*Town. La scénariste, Julia Cho, a pris grand soin du lien d'amitié de Mei et a déclaré : « J'aime souligner cette composante des amitiés féminines parce que depuis trop longtemps, le récit dit que nous sommes compétitifs, hiérarchiques et que nous nous critiquons durement les uns les autres. La vérité est différente. Et c'est devenu une partie très importante du film. »

L'amitié est également le protagoniste de « Red ». (Disney Plus)

La nourriture et le père de famille

C'est l'un des condiments centraux de Red et Shi a décidé qu'il serait l'un des axes du film. Elle a pris comme point de départ son expérience personnelle, concernant sa figure paternelle, qui en rouge déménage à Jin. « C'est le bastion de la famille, docile mais stoïque. Il est inspiré par mon père, bien que mon père soit un peu plus bavard. C'est un bon complément à Ming, le plus bas de la Terre. C'est lui le héros silencieux », explique le réalisateur. Jin, le père de Mei Lee, prépare des plats inspirés de la cuisine de Taisan à base de poulet et de poisson cuits à la vapeur, d'ormeaux aux tirabaques et d'unadon (anguille grillée en sauce). Le refuge que Jin trouve, devant une maison dirigée par des femmes fortes (sa femme, sa belle-mère arrivant à l'improviste et sa propre fille), se trouve dans la cuisine. C'est un personnage calme, patient, calme, qui cuisine et aménage le jardin.

Jin Lee, le père de Mei, est calme et calme les eaux avec ses plats. (Disney Plus)

Un voyage dans le passé

Bien que ce ne soit pas une époque lointaine, le film se déroule dans les années 2000. Il recrée le début de ce siècle qui a conservé des éléments des années 90 tels que les CD, les téléphones fixes posés au mur, les vieux ordinateurs, les jeux vidéo portables du style du célèbre Tamagotchi, et de nombreux VHS que l'on voit à l'intérieur des meubles de la maison de Mei Lee.

« Red » a atteint le numéro 1 sur la plate-forme. (Disney Plus)

CONTINUEZ À LIRE :