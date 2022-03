L'OMS a demandé à la Russie de cesser ses attaques contre le réseau de santé ukrainien : « C'est une violation du droit international humanitaire »

FILE PHOTO: World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, at the WHO headquarters in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS/File Photo

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi que les attaques des troupes russes contre des agents de santé et des patients ukrainiens ont jusqu'à présent fait des dizaines de morts et exigé la fin des hostilités.

Lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué qu'à ce jour 82 attaques des forces d'invasion avaient été enregistrées, faisant au moins 72 morts et 43 blessés, dont des professionnels de santé et des patients.

Ghebreyesus a assuré que l'organisation continue de travailler avec des partenaires locaux et internationaux pour livrer des fournitures médicales aux zones les plus touchées d'Ukraine. Il a donc exhorté les autorités russes à autoriser l'arrivée de fournitures, en particulier dans les villes les plus durement touchées par l'invasion, comme Marioupol.

« Nous avons publié des lignes, des directives et des dons dans lesquels nous avons inclus une liste de fournitures essentielles dont nous avons un besoin urgent. Nous continuons d'appeler à des garanties de passage en toute sécurité pour livrer des fournitures à Marioupol et aux autres villes assiégées », a-t-il exigé des troupes russes.

Le directeur de l'OMS a également indiqué que près de 160 tonnes de fournitures avaient été livrées à ce jour.

Le personnel de l'hôpital de Trostyanets a signalé que les troupes russes avaient attaqué des installations sanitaires avec des chars pendant leur occupation de la ville (REUTERS/Thomas Peter)

Au cours de la conférence de presse, il a regretté que la guerre se poursuive sur le sol ukrainien et a exigé que les attaques « cessent immédiatement » car « attaquer un établissement de santé est une violation flagrante du droit international humanitaire » : « Nous ne pouvons pas continuer à assister à des attaques contre des établissements de santé depuis le début de l'invasion par la Fédération de Russie ».

Ces paroles de Ghebreyesus interviennent un jour après que Jarno Habicht, représentant de l'OMS en Ukraine, a dénoncé la persistance du attaques contre le réseau de santé ukrainien.

« Les attaques contre la santé se poursuivent, mettant les professionnels de santé en danger et empêchant les patients d'avoir un endroit sûr pour les soins », a déclaré Habicht, lors d'une vidéoconférence tenue mardi depuis Lviv, une ville située dans l'ouest de l'Ukraine.

Le responsable a fait valoir que les attaques contre les établissements de santé étaient inacceptables et a averti qu'elles violaient les normes humanitaires internationales.

Les troupes russes ont détruit des centaines de bâtiments, d'hôpitaux, de théâtres et d'autres installations civiles (Reuters/Thomas Peter)

Le responsable local de l'OMS a également souligné que le système de santé ukrainien est soumis à de fortes pressions en raison du fait qu'une grande partie de la population du pays est loin de chez elle. Aujourd'hui, près de 6,5 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays.

De leur côté, de nombreux agents de santé ont également déménagé dans des zones plus sûres ou ont quitté le pays, ce qui complique encore les soins et augmente le travail des personnes qui sont restées.

L'accès aux médicaments devient également de plus en plus difficile en raison de la fermeture de nombreuses pharmacies. Habicht a expliqué que quelque 10 500 sont en opération aujourd'hui, dont la moitié avant l'invasion russe.

« Les hôpitaux s'adaptent à la situation, avec une augmentation des traitements pour les blessures et les blessures, en particulier dans l'est du pays », a déclaré Habicht, qui a également indiqué que la plupart des secours d'urgence envoyés par l'OMS sont dirigés vers cette région de l'Ukraine.

Depuis le début de l'invasion le 24 février, les troupes russes ont mené des bombardements brutaux contre la population civile, détruisant des appartements, des supermarchés, des théâtres, des mairies et d'autres bâtiments. Dans la ville assiégée de Marioupol, dans le sud du pays, les forces de Poutine ont détruit les bâtiments d'un hôpital complexe, y compris une maternité. Les images de cet événement ont parcouru le monde, provoquant l'indignation de la communauté internationale. Au moins trois personnes, dont un enfant, ont été tuées dans l'attaque.

La photo de Mariana Vishegirskaya marchant dans des escaliers recouverts de décombres et serrant une couverture autour de son corps enceinte est devenue le symbole de la résistance ukrainienne à l'agression de Poutine (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Le bureau du maire de Marioupol a dénoncé mercredi l'évacuation forcée vers la Russie d'une maternité dans cette ville assiégée du sud-est de l'Ukraine, où une autre maternité a été bombardée par les Russes le 9 mars.

« Plus de 70 personnes - des femmes et du personnel médical - ont été emmenées de force par les occupants », a déclaré le bureau du maire sur Telegram.

Au total, plus de 20 000 habitants de Marioupol ont été évacués « contre leur gré » vers la Russie, selon la municipalité, qui affirme que les Russes ont confisqué leurs documents et les ont redirigés « vers des villes russes éloignées ».

À Kiev, pour leur part, les centres médicaux ont été proches des zones de combat, ce qui a rendu difficile l'accueil des blessés par les Ukrainiens.

