El opositor venezolano Leopoldo López. EFE/Alberto Valdés

L'opposant vénézuélien Leopoldo López a appelé mercredi à ce qu'un rapprochement entre les gouvernements du Venezuela et des États-Unis ne soit pas un « troc, un échange de pétrole contre la liberté ».

López a averti que, sans élections libres, « il ne devrait pas y avoir de rapprochement », aux questions des journalistes avant de donner une conférence dans la ville espagnole de Salamanque.

Le chef de l'opposition a souligné que la position des États-Unis est « de parvenir à un accord tant qu'il existe une voie très claire vers des élections libres au Venezuela ».

Depuis qu'au début du mois, une délégation américaine a rencontré le dictateur du Venezuela, Nicolás Maduro, à Caracas, il y a eu des spéculations sur un rapprochement entre les deux gouvernements, bien que les Américains aient souligné que cela ne signifiait pas un changement dans les relations ou qu'ils achèteraient du pétrole vénézuélien pour l'instant face à la crise énergétique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une installation pétrolière PDVSA à Lagunillas, au Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia/Archive)

« Nous ne pouvons pas faire de troc, d'échanger du pétrole contre la liberté. Il est contraire à l'éthique de considérer pour les Vénézuéliens que la liberté devrait être sacrifiée pour le pétrole qui est actuellement contrôlé, abusé et volé, ainsi que pour les minéraux, par la dictature », a-t-il ajouté.

« Sept millions de Vénézuéliens ont été expulsés de notre pays, la plus grande crise migratoire que le monde connaisse, plus profonde que celle de l'Ukraine (...). Ce n'était pas à cause du résultat d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'une tragédie d'idées, de politique, à cause de l'imposition d'un modèle autoritaire, corrompu », a-t-il dénoncé.

López a également évoqué l'abandon d'au moins 140 militants de son parti, Popular Will, au cours du dernier mois après avoir mis en garde contre des « mauvaises pratiques » internes.

À cet égard, il a déclaré que Maduro « coûte moins cher d'acheter un ennemi que de l'emprisonner », alors que son parti est « en train de légitimer » ses autorités, car beaucoup de ceux qui ont été élus il y a quelques années « ont dû s'exiler, ou sont emprisonnés, ou se trouvent dans des circonstances très difficiles ».

López est en exil depuis 2020 en Espagne, pays vers lequel le régime vénézuélien demande son extradition afin qu'il purge le reste des près de quatorze ans de prison auxquels il a été condamné en 2015 après avoir été accusé d'incitation à la violence.

(Avec des informations d'EFE)

CONTINUEZ À LIRE :