L'invasion de l'Ukraine par la Russie a coûté la vie à un autre athlète : le champion du monde de kickboxing Maksym Kagal est mort après un attentat à Marioupol

L'invasion de l'Ukraine par la Russie continue de faire des victimes, y compris celles d'athlètes qui ont décidé de défendre leur pays, comme le cas du champion du monde de kickboxing Maksym Kagal, tué à Marioupol, l'une des villes les plus touchées par l'attaque gouvernementale menée par Vladimir Poutine. Le combattant de 30 ans faisait partie de la résistance de son pays et comme un de plus, il a tenté de repousser l'agression russe.

La nouvelle a été rapportée sur les réseaux sociaux par un ancien entraîneur de Kagal, Oleh Skyrta : « Gloire à l'Ukraine ! Gloire à la nation ! Mort aux ennemis ! Malheureusement, la guerre prend le meilleur : défendre la ville de Mariupol, dans le cadre de l'escadron spécial Azov, Maksym « Piston » Kagal, le premier champion du monde de kickboxing de notre club, est décédé de notre glorieuse ville de Kremenchug, le premier champion du monde de kickboxing ISKA, parmi les adultes, faisant partie du ressortissant ukrainien équipe. »

Skyrta a défini son élève mémorable comme « un homme honnête et décent ». Dans ses adieux, il a dit : « Repose-toi tranquille, frère. Nous allons nous venger de votre perte ! » Sa perte a affecté nombre de ses compatriotes comme celle des milliers de civils tombés par l'attaque russe, y compris ceux qui ont défendu leurs terres comme le cas de Kagal. »

Maksym est devenu champion du monde de kickboxing en 2014 et a été le premier combattant de son pays à y parvenir. À ses succès s'ajoutent une médaille de bronze et il a également excellé dans d'autres activités de contact telles que le muay thai. Selon les médias locaux, son amour pour le sport était tel qu'il voulait pratiquer d'autres disciplines et même participer à des championnats de rugby. Sa mort a aussi une grande trajectoire devant lui.

Kagal fait partie d'un groupe d'athlètes ukrainiens décédés des suites d'une agression russe, comme Katya Dyachenko, une Un gymnaste de 11 ans est mort à la suite d'une attaque au missile également à Marioupol, qui n'a aucun répit face à l'invasion des envahisseurs russes.

La ville de Marioupol est l'une des plus durement touchées par l'invasion russe (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ses pertes s'ajoutent à celles d'un entraîneur de football des jeunes du Shakhtar Donetsk, qui a été confirmé sur son sur les réseaux sociaux du PDG du club, Serhiy Palkin : « Ce pays et son peuple sont aujourd'hui détruits par l'armée russe avec toutes sortes d'armes. »

En outre, au début du mois de mars, deux joueurs de football sont morts, l'un d'eux combattant également dans la résistance ukrainienne : Vitalii Sapylo est mort face à des troupes d'invasion à Kiev et Dmytro Martynenko est mort avec sa mère après qu'une bombe a frappé sa maison.

Un autre athlète mort était Yevhen Malyshev, qui était un biathlète de 19 ans qui était jusqu'à il y a deux ans dans son l'équipe junior du pays et faisait maintenant son service militaire. Le jeune homme était également engagé dans la défense de son pays.

D'autres ont décidé de collaborer à la vie quotidienne de la population civile de Kiev, tels que les tireurs Andrii Scherba et Andrei Pogrebniak. Les deux participaient à un tournoi en Égypte, mais ont décidé de retourner dans la capitale pour aider.

