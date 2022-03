« Cela me donne envie de briser leurs âmes », Juanes a répudié l'attentat qui a coûté la vie à deux mineurs à Ciudad Bolivar

La mort de Daniel Steven Duque, 12 ans, et Ivanna Salomé Rangel Molina, 5 ans, dans l'attaque contre la CAI à Arborizadora Alta, Ciudad Bolivar, survenue samedi dernier, n'a pas laissé Juanes, Juan Esteban Aristizábal, indifférent, qui a condamné les événements attribués au 33e front de la Dissidence des FARC, sous les ordres de « John Mechas ».

Avec l'honnêteté qui le caractérise, l'artiste colombien a fait irruption sur Twitter à l'aube du 29 mars, pour exprimer ouvertement sa répudiation contre le terrorisme qui a coûté la vie aux deux mineurs, morts dans les 48 heures, ce qui a incité la convocation d'un Conseil de sécurité extraordinaire qui serait dirigé par le Le président de la République, Iván Duque, et la maire, Claudia López.

Juanes, qui gère personnellement son compte, est entré dans les récents pourparlers politiques en Colombie, exprimant clairement sa position contre le Pacte historique et son candidat à la présidence, Gustavo Petro ; son dernier trio a suscité la controverse car, sans le mentionner, l'artiste a affirmé que » Remplir de faux espoirs pour les gens, c'est d'allumer le fusible d'un bang. »

Deuil à Bogotá suite à la mort d'un attentat terroriste à Ciudad Bolivar

Selon le rapport initial, 60 maisons ont subi des dommages matériels mineurs. Photo : @ClaudiaLopez sur Twitter.

Le bureau du maire a indiqué que la capitale avait déclaré trois jours de deuil et le district de deuil pour le meurtre de mineurs. La mesure s'appliquera à partir du 29 mars conformément au décret 104, qui stipule également que « le pavillon de Bogotá est construit en berne dans toutes les entités du secteur central et décentralisé et des localités ».

Il est important de noter qu'après que les dissidents des FARC ont accepté la responsabilité des événements, la police métropolitaine de Bogotá (Mebog) a déclaré que l'homme désigné pour poser la bombe était reconnu comme « Anfo ».

Avec cet alias sur le radar, le ministre de la Défense, Diego Molano, ainsi que le président et le maire, ont annoncé une récompense de 300 millions de pesos pour ceux qui fournissent les informations nécessaires pour clarifier ce qui s'est passé et ainsi établir les auteurs intellectuels et matériels de l'attaque.

D'autre part, le père de l'enfant, Wilmer Duque, a évoqué les événements tragiques qui ont touché le petit Daniel : « Mon fils faisait une course à sa mère à la tête du CAI. Il est parti vers sept heures du soir et sa mère l'a envoyé et a rencontré la mort. »

Wilmer Duque regrette profondément le départ de son fils et demande à la justice de ne pas laisser impunie cette affaire regrettable : « C'était un bon garçon. La vérité est qu'il était un excellent garçon et qu'il peut dire à la fois à la communauté et à l'école où il a étudié. Malheureusement, à cause de ce gang criminel, mon fils a perdu la vie. À Dieu ne plaise que la justice saisisse les criminels qui ont enlevé la vie à mon fils et détruit ma maison. »

