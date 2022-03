La chienne sauveuse Nalah est morte ; ce sont ses interventions héroïques dans le tremblement de terre de 2017

« C"était une compagne de vie exceptionnelle, noble, loyale, affectueuse, intelligente. En tant que chienne de travail, elle avait une capacité extraordinaire à localiser et à marquer les victimes, elle était une K9 née et dévouée à son travail. Il est parti le 24 mars 2022 », a écrit sa propriétaire, Janette, sur les réseaux sociaux.

Nalah est née le 17 mai 2011, mais a été immédiatement adoptée par sa famille. Elle ne faisait pas partie du Secrétariat de la Marine (Semar) comme ses compagnons chiens de sauvetage. KA-9 était la mascotte de Janette Ficachi.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas participer à diverses catastrophes, car dans le cas de Nalah, par exemple, elle a commencé à s'entraîner depuis l'âge de 8 mois en tant que chien de recherche pour l'escadron de sauvetage et d'urgence (ERUM) du ministère de la Sécurité citoyenne (SSC). Sa préparation a duré environ deux ans.

Tout au long de sa carrière, il a localisé un total de 17 personnes, dont 12 ont été retrouvées lors de divers glissements de terrain causés par le tremblement de terre du 19 septembre 2017 à Mexico.

Son travail principal a été réalisé dans l'usine textile de Chimalpopoca et Simon Bolivar, Colonia Obrera. Ils ont été les premiers à arriver, et leur premier sauvetage a été effectué par trois femmes avec lesquelles ils ont établi un contact verbal.

Après avoir pris sa retraite, son propriétaire l'a mise à disposition pour un sauvetage émotionnel dans des refuges de Mexico, mais elle a à son actif une longue liste de sauvetages qui incluent l'explosion dans l'immeuble Pemex, entre autres.

Nalah a participé à divers hommages aux couples canins et aux bénévoles qui ont participé aux travaux de sauvetage du tremblement de terre des 7 et 19 septembre. PHOTO : MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Grâce à ses réseaux sociaux, la version de son dernier sauvetage en tant que membre du corps héroïque de canins ayant participé aux travaux du tremblement de terre de 2017, à Mexico, ainsi que d'autres tels que les célèbres Frida, Evil et Eco, a été diffusée via ses réseaux sociaux.

Cette intervention a été réalisée lors de l'effondrement de Prol. Petén et Eje 7, où ils ont rencontré un incendie qui a rendu les manœuvres de sauvetage excessivement difficiles, provoquant même un empoisonnement chez le chien, il a donc fallu évacuer.

« Nalah s'est intoxiquée, je voulais la faire sortir et elle ne voulait pas, elle m'a tiré et a essayé de descendre dans une zone où j'avais trouvé une piste, je l'ai laissée partir, là elle a simulé et s'est blessée à la patte », ont-ils écrit sur Facebook où ils ont posté chaque étape de sa vie héroïque.

À cet endroit, les corps de secours recherchaient une famille qui, selon eux, se trouvait à proximité. En entendant cela, le couple de Nalah a révélé que c'était une zone sûre, donc commencer par la piste que le chien a reniflée était une bonne idée, et en fait, ils les ont trouvés là.

La chienne sauveuse Nalah est morte, qui a secouru 17 personnes tout au long de sa carrière (Photo : Facebook/ @K9Nalah)

Nalah a été suivie par une unité mobile de la Faculté de médecine vétérinaire et de zootechnie de l'Université nationale autonome du Mexique, et dès qu'elle a atteint le fer, elle s'est effondrée devant tout le monde. Bien que croyant que cela prendrait fin, les vétérinaires ont fait un excellent travail.

« Je pensais perdre ma compagne, j'ai rarement ressenti cette peur et ce désespoir, ils m'ont dit de leur permettre de l'aider et ils m'ont sortie de l'unité, je ne pouvais pas leur être plus reconnaissants pour l'attention qu'ils lui ont accordée ce jour-là », ont-ils publié.

Par le biais des réseaux sociaux, des organisations, des institutions et des utilisateurs ont envoyé des messages de soutien à leur responsable, après l'annonce de son décès à près de 11 ans.

