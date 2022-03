Le conseiller et pasteur religieux de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, a joué un rôle dans une controverse sur les réseaux sociaux à propos d'une publication qui pourrait inciter à la soi-disant « paloterapia ».

Beltrán peut être vu dans la publication, commentant une vidéo où ils battent ce qui serait probablement un voleur, alors que cela se produit, Beltrán commente : « Ce sont des images très fortes, mais au final, c'est le reflet des gens de Bumangués fatigués, fatigués de voir comment ils les volent, comment ils prennent les choses contre eux et comment ils les attaquent et personne ne fait rien. Je ne suis pas d'accord avec la violence ou l'agression, mais je suis d'accord qu'en tant que citoyens, nous nous défendons nous-mêmes. »

La vidéo était accompagnée d'un texte dans lequel le conseiller affirme que la violence est mauvaise mais laisse le doute sur le fait que c'est la manière de suivre la justice entre ses propres mains : « C'est vrai, nous ne devons pas prôner la violence ou l'agression. Mais se résigner à être poignardé ou abattu n'est pas une option pour une société fatiguée par le crime qui fait ce qu'elle veut. Soutenez-vous la « palothérapie » d'autoprotection ? » , a triché Jaime Beltrán sur son compte Twitter officiel.

Un autre trio qui a suscité plusieurs commentaires est celui dans lequel il a déclaré qu'il est une figure religieuse qui croit à la vie et non à la violence, mais mentionne deux crimes commis par des voleurs, notant qu'en réalité c'est la vraie controverse : « Oui, je suis un pasteur chrétien, je défends la vie et la compassion chaque journée. Le même que les tueurs de Nickol Valentina et Edgar Manzano n'avaient pas eu lorsqu'ils ont mis fin à leurs jours en les volant cette année à Bogota. La controverse n'est pas la palothérapie, mais nous ne sommes pas protégés », a déclaré Beltrán.

Pour leur part, les autorités de Bucaramanga ont rejeté ces déclarations, assurant que ce type de réaction violente pouvait avoir des conséquences juridiques, et elles ont également souligné que les citoyens devaient signaler, plutôt que de faire face à des crimes tels que le vol : « Avec de tels actes, ils pourraient être poursuivis pour les crimes de tentative d'homicide et aussi pour blessures corporelles, il n'est pas nécessaire de payer plus violemment », a déclaré le bureau du maire de Bucaramanga.

Il ne faut pas sous-estimer les actions commises lorsque les citoyens réclament l'autojustice, une affaire s'est récemment produite dans la municipalité de Soacha, où ses doigts ont été coupés et violemment agressés.

La communauté de la municipalité de Soacha (Cundinamarca) est consternée par une affaire de justice autonome, alors qu'ils ont agressé un voleur présumé au point de lui couper plusieurs doigts et de le battre jusqu'à ce qu'il perde un œil. L'incident s'est produit dans le secteur de Ciudad Verde, où plusieurs résidents du secteur ont poursuivi le voleur présumé, qui fuyait mais a été touché. Après l'avoir attrapé, un groupe de personnes l'a battu brutalement.

Le présumé contrevenant a eu plusieurs doigts coupés de ses mains et, en raison de l'attaque, il a perdu un de ses yeux. Lorsque les autorités sont arrivées sur place, l'homme était déjà au sol, grièvement blessé. Les habitants de cette zone ont indiqué que le manque d'éclairage public et la lenteur de la réaction de la police sont à l'origine de l'insécurité.

Pour sa part, la police a rejeté ce qui s'est passé et a demandé aux citoyens de ne pas se faire justice eux-mêmes, car de tels actes ont des conséquences, car ils peuvent être poursuivis, pour des blessures corporelles ou même pour tentative de meurtre ou de meurtre.

