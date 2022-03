Yate a coupé un baigneur avec ses hélices sur les plages de Cholón, Carthagène

Au cours des dernières heures, un nouvel incident s'est produit sur les plages de Carthagène impliquant des baigneurs avec des bateaux. À cette occasion, la victime est Eliseo García, un touriste qui a été percuté par les hélices d'un yacht dans la station thermale de Cholón, sur l'île de Barú.

Selon le rapport préliminaire de la capitainerie portuaire de Carthagène, l'homme aurait sauté à la mer lorsque le navire dans lequel il a été transporté se déplaçait.

Le corps d'Eliseo García a été coupé à plusieurs reprises par les hélices, il a donc été transporté dans un hôpital de la ville où il a reçu des soins médicaux pour les blessures qu'il a reçues, en particulier aux jambes et au dos.

« Une unité des garde-côtes de la marine colombienne, qui au moment de l'incident surveillait les activités maritimes dans la région, a évacué le blessé vers un hôpital de la ville de Carthagène, où il est actuellement soigné pour évaluer la gravité de ses blessures », a-t-il dit. le capitaine du navire, Darío Eduardo Sanabria, capitaine du port de Carthagène.

Il a également annoncé que la personne blessée avait été évacuée du site et emmenée dans un centre de santé et a rappelé que le 25 mars « une réunion avait eu lieu avec des compagnies de navires plus petits, à Corpoturismo, avertissant de la nécessité de respecter les mesures de sécurité pour éviter les accidents ».

Pour sa part, Yermin Tehran Velázquez, président de la coopérative Ciénaga Azul, à Cholón, selon les informations de La Fm, a déclaré que l'incident s'était produit lorsque, apparemment, le baigneur a sauté du yacht sans autorisation.

« Nous sommes dans la zone de travail qui est au sol, le yacht n'était pas encore garé lorsque l'homme s'est jeté dans le dos et le conducteur ne l'a pas remarqué ; la personne a des blessures aux jambes et au dos. Nous avons une zone délimitée où les bateaux arrivent pour quitter le touriste et partir, les gens ont une autre zone où ils se baignent et le touriste n'attend pas », a déclaré Téhéran.

Et d'ajouter : « C'était une imprudence du citoyen parce qu'ils n'avaient pas garé le yacht, nous avons toujours souligné que nous avons une plage de baignade marquée, nous disons toujours aux touristes que nous les y emmenons ; nous leur recommandons de ne pas nager au même endroit que les bateaux et ils nous ignorent ».

Les autorités ont appelé les baigneurs et les propriétaires de bateaux à se conformer aux règles stipulées pour le transport des passagers, et ont averti la communauté en général, de ne pas se trouver à proximité de bateaux en mouvement, d'informer leurs compagnons ou équipage de toute activité à effectuer sur l'eau, d'utiliser les gilets de sauvetage à bord, parmi d'autres, pour assurer la sécurité de la navigation.

Le président Iván Duque a annoncé vendredi depuis Carthagène, à la clôture du sommet sur les compétences de l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'ouverture officielle de l'appel d'offres public pour le mégaprojet Canal del Dique, dans lequel un investissement de 3 milliards de dollars est prévu.

Le président a qualifié cela de « projet d'adaptation au changement climatique le plus important que notre pays aura au cours des quatre prochaines décennies » et a expliqué que le projet permettra la protection de la baie de Carthagène et des barbecues, ce qui implique également la protection d'une très grande partie des espèces marines, il continuera à permettre aux navires à passagers et aux navires de charge d'arriver sans affecter la quantité de sédiments, le tirant d'eau et la navigabilité.

Ils bénéficieront aux municipalités de Bolívar, Atlántico et Sucre, en améliorant la navigabilité et en évitant les inondations pendant la saison hivernale. Au total, selon le gouvernement national, 16 consultations précédentes ont déjà été menées.

