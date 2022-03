Pourquoi la disparition des abeilles met les humains en danger et comment les empêcher de disparaître

Que feriez-vous si un jour votre fruit préféré disparaissait et que vous ayez envie de le réessayer, ce n'est pas possible ? Ensuite, il n'y a plus de fleurs, vous ne pouvez plus sentir ou sentir le tournesol, le pissenlit, la lavande ; tout à coup, vous ne voyez plus de papillons, d'oiseaux ou d'animaux que vous voyez couramment dans votre voyage quotidien. Bien que cela ressemble à de la science-fiction, c'est une réalité qui pourrait se produire en raison de la menace actuelle qui pèse sur les abeilles et les autres pollinisateurs, à savoir qu'en tant qu'espèce humaine, nous dépendons de ces petits insectes.

Gerardo Ceballos, chercheur à l'Institut d'écologie de l'UNAM, explique à Infobae Mexico que si les abeilles sont perdues, la capacité de produire de la nourriture. Selon ses mots : « Avec l'extinction des abeilles, et l'extinction des espèces en général, nous sommes dans une situation tellement compliquée que ce qui se passera dans les 15 prochaines années déterminera ce qui arrivera à l'humanité et à la vie sur Terre ».

Le chercheur mentionne que les abeilles sont l'un des indicateurs de la localisation de la planète. Selon Ceballos, la perte de tant d'abeilles et leur disparition indique que nous avons de sérieux problèmes : « C'est un réveil qu'après les abeilles, d'autres animaux suivent, puis d'autres ».

Sur la planète, il existe au moins 20 000 espèces d'abeilles. L'abeille que nous connaissons généralement est l'Apis mellifera ; cependant, elle n'est pas endémique au Mexique puisqu'elle vient d'Europe. Le travail effectué par les abeilles, et les pollinisateurs en général, est extrêmement important pour l'écosystème et pour la nutrition humaine. Ce processus dépend de 90 pour cent des plantes à fleurs telles que les tournesols, la marjolaine, la bourrache ; 75 pour cent des cultures vivrières mondiales telles que la tomate, l'avocat, la citrouille, qui sont toutes importantes dans le régime alimentaire mexicain et 35 pour cent des terres agricoles, selon l'ONU.

Au Mexique, il existe environ 2 000 espèces d'abeilles. Certains d'entre eux sont solitaires, 47 produisent du miel et sont des abeilles melipona, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de piqûre. Les peuples mayas les cultivent depuis des centaines d'années et l'appellent « abeille sacrée » en raison des propriétés curatives de leur miel. En raison de divers facteurs, les abeilles sont gravement menacées d'extinction. Il est important de mentionner que l'espèce européenne possède de nombreuses ruches dans les fermes apicoles du monde entier ; cependant, les espèces sauvages du pays sont celles qui sont menacées.

L'abeille melipona est un pollinisateur important dans des cultures telles que l'achiote, l'avocat, le café, la citrouille, la chayote, le piment habanero, la mangue, le concombre, la pastèque, la tomate. (Photo : Gouvernement du Mexique)

Elizabeth Bacilio, médecin vétérinaire spécialisée dans les abeilles, travaille actuellement à la Commission des ressources naturelles et du développement rural du ministère de l'Environnement, et est également apicultrice et formatrice dans ce domaine. Bacilio explique à Infobae Mexique que le déclin de ces insectes est dû à plusieurs facteurs : « Les maladies parasitaires et virales, l'utilisation d'insecticides et de pesticides, le changement climatique, la mauvaise gestion des agriculteurs, les taches urbaines, ainsi que l'utilisation d'antennes de signalisation aider les abeilles à ne pas retourner dans leur ruche parce qu'elles sont perdues. » C'est-à-dire que les antennes nécessaires pour pouvoir utiliser nos téléphones portables aujourd'hui sont responsables de la perte de nombreuses abeilles.

L'un des problèmes, dit-il, est que dans de nombreux endroits où il y a des semis, les agriculteurs nettoient la terre, c'est-à-dire qu'ils déracinent les mauvaises herbes ; mais à l'intérieur, il y a du tournesol sauvage, du trèfle blanc, du pissenlit, des vignes de campanita. Le miel et le pollen sont obtenus à partir de toutes ces mauvaises herbes et, lorsqu'elles sont éliminées, les abeilles et les autres pollinisateurs se nourrissent, ce qui entraîne leur mort. Il mentionne que « ce sont ces abeilles qui sont en danger d'extinction. Les gens n'ont aucune idée que ces abeilles existent parce qu'elles ne sont pas très observantes, elles n'ont pas la patience d'avoir un jardin et de s'en occuper. »

Même de nombreuses personnes diabolisent les chauves-souris, mais elles sont également d'importants pollinisateurs. Par exemple, si les chauves-souris sont épuisées, il n'y aura plus de mezcal car ce sont des pollinisateurs exclusifs de ce type de maguey où la boisson est retirée.

Selon les spécialistes, l'utilisation de pesticides et d'insecticides est sans aucun doute l'un des principaux problèmes liés aux abeilles qui doivent être éradiqués de toute urgence. Ceballos mentionne qu'ils devraient être interdits car ils contiennent des résidus qui tuent les abeilles, et que deux ou trois grandes entreprises devraient être obligées d'arrêter de produire ces produits chimiques.

À cela, Bacilio ajoute que les entreprises de cette ampleur ont déjà des demandes diverses car ce sont des produits contenant des néonicotinoïdes, cancérigènes selon l'Organisation mondiale de la santé. Même les personnes qui manipulent ce type de produit sont tombées malades : « ça va au-delà de la mort des pollinisateurs, la santé humaine va de pair », dit-il.

Des associations telles que Greenpeace ont proposé d'interdire les pesticides toxiques tels que les néonicotinoïdes, le fipronil et d'autres insecticides.

Sans eux, la population ne mangerait que des tubercules, selon les experts. (Photo : Cuartoscuro).

Aurora Xolalpa, professeure et chercheuse à l'Université interculturelle maya de Quintana Roo et responsable du Centre d'innovation pour le développement durable de l'apiculture, explique à Infobae Mexique que l'utilisation de pesticides est un problème qui n'a pas été s'est arrêté et qu'il est presque impossible de s'arrêter.

« Nous avons eu un cas il y a quatre ans dans la municipalité où je me trouve, il y avait un peu plus de 300 colonies endommagées, dont beaucoup mortes, d'autres sont mortes lentement et d'autres brusquement ; c'était un seul produit qui a pratiquement empoisonné beaucoup d'abeilles et il n'y a pas eu de réponse légale du gouvernement », dit-il. Il indique également qu'en janvier dernier, 430 colonies ont été endommagées par le même problème et qu'à ce jour, aucune institution ne s'est arrêtée dans la région pour répondre, malgré le fait qu'une plainte ait été déposée auprès du ministère public.

Selon Xolalpa, les problèmes prioritaires auxquels nous devrions nous attaquer sont les produits chimiques en raison de la forte mortalité qui existe, il n'existe aucune base juridique pour répondre à ce type de crime lorsque les gens les mettent, il n'y a pas de réglementation correcte de ces produits et l'agriculteur ne sait pas quoi ils utilisent, ils n'utilisent pas une seule protection pour les appliquer, plus dans le sud. Il affirme également qu'il y a des zones à Campeche où les applications aériennes sont très fréquentes et que les agriculteurs ne savent pas quand le produit chimique leur tombera sur la tête.

Les abeilles constituent l'un des groupes de pollinisateurs les plus importants. (Photo : Cuartoscuro).

À Mexico, des jardins pollinisateurs ont été mis en place dans les centres urbains promus par la directrice de la FES Iztacala María del Coro Arizmendi. Dans ceux-ci, un espace avec des plantes spécifiques est planté pour attirer les animaux pollinisateurs tels que les abeilles, les bourdons et les colibris afin de leur fournir des ressources alimentaires dans une ville où leur habitat naturel s'est détérioré et où il y a peu d'espaces verts.

Elizabeth Bacilio explique que nous pouvons mettre en œuvre dans nos jardins des pots accrochés au mur ou, si vous avez un balcon, elle recommande qu'il s'agisse de plantes aromatiques telles que la menthe, le romarin, qui bien qu'elles ne semblent pas avoir de minuscules fleurs. Si vous avez un plus grand espace, ajoute-t-il, vous pouvez planter des arbres fruitiers ou des vignes, où ces insectes peuvent également être appréciés, ainsi que laisser des récipients d'eau dans le jardin avec des billes, des pierres ou des brindilles afin que les abeilles ne se noient pas et puissent le prendre.

Si nous voyons un essaim, il est important de ne pas appeler le service d'incendie pour l'exterminer. Il existe un processus de relocalisation des essaims qui peut être effectué avec différents apiculteurs, mais cela a un coût. C'est là que les gens ne veulent pas le faire, mais il faut penser que l'apiculteur a des dépenses telles que les indemnités journalières ou le costume, explique Bacilio

Sur le plan individuel, Aurora Xolalpa mentionne que le plus important est de nous tenir informés, de connaître l'importance de son travail et comment il contribue à l'alimentation des êtres humains. Les jardins pollinisateurs sont très précieux, mais pour résoudre ce problème, il faut aller au-delà de la mise en place de belles plantes, nous devons nous informer pour savoir si le pollen de ces plantes nourrit et nourrit les abeilles. En plus de réduire au maximum les produits chimiques à la maison, séparer les produits organiques des inorganiques et organiques pour leur donner un nouvel usage.

Selon Xolalpa, il affirme que « penser à profiter aux abeilles en leur mettant une fleur ou en leur donnant de l'eau avec du sucre ne suffit pas ». Il est important de mentionner que, malgré les efforts déployés en tant qu'individus, le cycle est infini s'il n'existe pas de règlements et de lois interdisant l'utilisation de produits chimiques qui affectent à la fois les animaux pollinisateurs et les humains eux-mêmes.

Le premier jardin a été planté en 2014 au FES Iztacala. (Photo : Maria del Coro Arizmendi/Site Weebly).

Aurora conclut que chaque fois que nous mangeons une cuillerée de miel, nous mangeons des milliers de fleurs, des milliers de bactéries et des milliers d'enzymes bénéfiques « parce que le miel n'est pas seulement un édulcorant, c'est un mélange parfait de vie ; les abeilles portent la vie sur leurs pattes. Prendre soin des abeilles, c'est prendre soin de vous. »

