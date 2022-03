Les deux footballeurs colombiens qui apparaissent dans le onze idéal à la 17e date des séries éliminatoires

La victoire 3-0 de l'équipe colombienne contre l'équipe nationale bolivienne pour la 17e date des qualifications perpétue l'illusion de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. En l'absence d'un jour, le « Tricolore » n'a plus la possibilité d'obtenir un quota direct pour l'événement orbital ; cependant, il combattra le repêchage contre le Pérou et le Chili, qui apparaissent respectivement dans les cinquième et septième cases.

La victoire sur « La Verde » a permis à la Colombie de se hisser à la sixième place avec 20 points, en plus d'améliorer son écart de buts. Au départ, le compromis était serré, la Bolivie ayant choisi de se défendre dans son propre domaine et de riposter, si l'occasion lui était donnée. C'est jusqu'à la 39e minute que Luis Díaz a pu ouvrir le score avec un jeu individuel. Miguel Borja (72′) et Mateus Uribe (90′) ont clôturé la récolte pour le « Tricolor », qu'il a remporté à nouveau après sept matches.

Comme d'habitude, le portail SofaScore, spécialisé dans les statistiques du football, a annoncé les joueurs les plus remarquables de la journée, en fonction des notes que chacun a reçues. La nouveauté est qu'il y a deux Colombiens : James Rodriguez, qui a obtenu un score de 8,5, l'un des plus élevés à la date, et William Tesillo, qui a obtenu un score de 7,3.

L'une des nouveautés était précisément l'absence de Díaz, qui a marqué et contribué au triomphe de la Colombie. Même, le guajiro a reçu une note élevée sur d'autres sites Web et, pour de nombreux utilisateurs, il a représenté le point le plus élevé parmi les retours individuels de l'équipe nationale.

Le onze idéal pour la 17e journée est complété par Sergio Rochet (Uruguay) ; Ronald Araújo (Uruguay), Fabian Balbuena (Paraguay), Guilherme Arana (Brésil) ; Rodrigo De Pau l (Argentine), Angel Di Maria (Argentine), Neymar (Brésil), Lionel Messi (Argentine) et Julio Enciso (Paraguay).

Messi est le footballeur qui a obtenu la meilleure note avec 9,3 points. La star argentine du Paris Saint-Germain a marqué le troisième et dernier but de son équipe nationale lors de la victoire contre le Venezuela à La Bombonera. Les deuxième et troisième places sont partagées par Di Maria et James, tous deux avec 8,5 qualifications.

Qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022 au Qatar : idéal onze de la 17e date. Photo via SofaScore

L'équipe colombienne vise désormais le Venezuela, qui sera son rival mardi prochain à la fin des tours de qualification, face à un quota potentiel pour le repêchage. Ceux menés par Reinaldo Rueda doivent l'emporter contre « Vinotinto » quel que soit le score pour atteindre le chiffre de 23 points et espérer que le Pérou ne gagne pas à Lima contre le Paraguay.

Il convient de noter que s'ils gagnent sur le sol vénézuélien, le résultat entre le Chili et l'Uruguay passe au second plan, car les Austraux ont 19 unités et, s'ils battent le « Celeste », ils atteindront 22. Pendant ce temps, une victoire des « Incas » contre le Paraguay laissera la Colombie sans chance de jouer le repêchage pour aller à la Coupe du monde, car ils marqueraient 24 points et deviendraient inaccessibles.

Après la perte bien connue de Juan Guillermo Cuadrado en raison de l'accumulation de cartons jaunes, le « Tricolore » ne pourra pas compter sur Alfredo Morelos, attaquant des Rangers écossais. Cela a été rapporté ce samedi par la Fédération colombienne de football (FCF) dans un communiqué :

« Après des examens médicaux du joueur Alfredo Morelos, il a confirmé une blessure musculaire à la cuisse gauche, ce qui ne lui permet pas de participer au prochain match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Pour cette raison, l'attaquant est appelé pour commencer son travail de récupération. Nous souhaitons au joueur un bon retour dans son club », indique la communication.

Il est à noter que Morelos n'a pas non plus été pris en compte par le stratège national lors de la victoire 3-0 contre l'équipe bolivienne, en raison d'une surcharge musculaire.

Sur l'image, Alfredo Morelos, buteur des Rangers. Photo : REUTERS/Carl Recine

