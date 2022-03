Karol G a parlé de son temps raté sur le 'X Factor' et s'est souvenu de Marbelle

Karol G est l'une des chanteuses colombiennes les plus titrées du moment, comme en témoignent les millions de pièces de théâtre que ses chansons accumulent sur les plateformes numériques, ainsi que le grand nombre de récompenses et de reconnaissances qu'elle a reçues en l'honneur de son travail.

Cependant, avant de récolter tous ces triomphes, elle était une jeune introvertie qui rêvait de devenir une grande artiste. C'est pourquoi son père l'a inscrite à la version pour enfants de « Factor X », une émission de téléréalité sur RCN Televisión, et lui a fait affronter toutes ses peurs.

C'est ce qu'elle s'est dit dans une interview qu'elle a accordée à l'émission 'Yo, José Gabriel' en 2020, qui est redevenue pertinente grâce à une série de posts publiés par des fans de 'La Bichota' sur les réseaux sociaux.

Bien que l'inexpérience et le manque de confiance puissent jouer des tours à Karol G, elle a réussi à surmonter les obstacles du moment et a très bien performé lors de son audition, au point que le jury de qualification lui a donné l'occasion de passer au tour suivant : les camps d'entraînement, où son instructeur était Marbelle.

Et bien qu'il ait fini plus tard hors du programme et n'ait même pas réussi à participer aux galas de récompenses, c'est quand les premières opportunités en musique ont commencé à émerger.

Depuis, tout a été un succès dans la vie de Karol G, comme elle a brillé dans les galas des Latin Grammy Awards, Lo Nuestro et Billboard, une firme qui lui a décerné il y a quelques jours le prix 'Break the Rules' (Break the Rules), décerné à ces artistes qui défient les attentes avec leur musique et qui, dans le passé éditions, ont été portées par des artistes tels que Demi Lovato et Alessia Cara.

En outre, grâce à sa collaboration musicale avec Nicky Minaj (« Tusa »), la Colombienne a réussi à détrôner le Thriller de Michael Jackson en tant que troisième chanson la plus primée de l'histoire de la musique dans le monde et est devenue, à son tour, la chanson latine la plus reconnue.

D'autre part, le « facteur X » continue d'être diffusé sur le signal de RCN Televisión, mais son audience n'a pas été très bonne et, selon de nombreux téléspectateurs, il est loin d'être la compétition populaire qui a amené des artistes tels que Farina, Siam (duo), Camilo Echeverry, Shaira et Greeicy Rendón à célébrité.