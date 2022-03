Défi visuel : trouvez les erreurs d'image en 10 secondes

Un défi visuel où vous testerez vos capacités cognitives avec l'image suivante qui semble échapper au sens logique et quotidien. Cela vous permettra de savoir à quel point vous êtes compétent pour relever les défis visuels qui apparaissent sur les réseaux sociaux.

L'illustration suivante montre une rue, le matin où l'on voit des gens marcher, une publicité pour le football, un transport public orange et une voiture bleue privée. Tout indique qu'il y aura une collision possible entre les deux voitures, mais non. Ce que vous devez placer, ce sont des erreurs loin de la réalité, qui ne peuvent exister que dans l'imagination de l'être humain.

Chaque défi a une limite de temps, dans ce cas, il est de 10 secondes où vous devez le résoudre le plus rapidement possible. Cela ne vaut pas la peine de le faire après l'heure fixée, sinon vous tricheriez et vous ne seriez pas juste envers vous-même. Les lignes ci-dessous vous verrez la solution complète (avec image) afin que vous puissiez obtenir la bonne réponse la prochaine fois. Bonne chance.

Défi visuel : trouvez toutes les erreurs possibles dans l'image. Photo : Facebook.

SOLUTION DE L'ÉNIGME VISUELLE

Rien encore avec l'image ? Le temps était court et vous n'avez pas réussi à trouver la bonne réponse ? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal si vous n'avez pas réussi. Cela se produit dans la vie, cela se produit également dans les défis visuels.

N'oubliez pas que c'est tout à fait normal, car ces défis viraux demandent beaucoup de temps et de patience pour être résolus afin d'acquérir un apprentissage. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi en dix secondes, nous vous invitons à découvrir la solution.

Comme vous pouvez le voir sur l'image que nous vous montrons ci-dessous, ce défi visuel comportait jusqu'à quatre erreurs : la première était le feu de circulation, qui n'a incroyablement pas de feu rouge ; la seconde est qu'il y a un train au milieu de la rue, alors qu'il n'y a pas de rails ; la troisième est que les machines n'a pas de porte ; la dernière fait partie du cartel de la publicité.

N'oubliez pas de partager le défi visuel avec vos amis ou vos proches afin qu'ils puissent s'amuser un peu en période de stress dû à des causes naturelles. N'oubliez pas que les défis deviennent intéressants avec un plus grand nombre de participants.

Solution : voyez quelles étaient les erreurs dans l'image suivante. Photo : Facebook.

QU'ENTENDONS-NOUS PAR DÉFIS VIRAUX ?

Il s'agit d'une série d'activités, qui peuvent porter sur divers sujets, tels que les mathématiques, les énigmes, la relation entre les objets, entre autres. L'objectif est de susciter l'intérêt des gens à trouver des réponses de manière ludique, tout en nous permettant de mettre en pratique les connaissances de base que nous avons apprises à un certain moment de notre vie.

QUE SONT LES ÉNIGMES LOGIQUES ?

Les puzzles logiques sont des passe-temps ou des jeux qui consistent à trouver la solution à une énigme, à trouver le sens caché d'une phrase uniquement par l'intuition et le raisonnement. Ce n'est pas en raison de la possession de certaines connaissances.

La différence avec les énigmes est qu'elles posent l'énigme sous la forme d'une rime et s'adressent généralement à un public d'enfants. Ils sont principalement utilisés de manière humoristique.

De plus, une énigme est une énigme qui émerge comme un jeu et qui nécessite l'utilisation de connaissances pour trouver une solution appropriée.

Il peut y avoir différentes structures, certaines d'entre elles montrent une rime ; d'autres, d'autre part, se concentrent sur l'établissement d'un problème logique qui nécessite des compétences et une analyse pour une résolution réussie.

