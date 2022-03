Oscar 2022 : combien coûte une statuette de l'Académie

L'obtention d'une statuette d'Oscar représente l'une des plus grandes réalisations de certains artistes de l'industrie cinématographique, de sorte que la statuette n'est pas à vendre. Cependant, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a décidé de mettre un prix sur le trophée afin que les gagnants ne puissent pas le vendre s'ils veulent s'en débarrasser.

Pour connaître le prix réel et approximatif d'une statuette d'Oscar, il faut connaître l'histoire derrière le prix et la façon dont il est fait, puisqu'actuellement l'un de ces prix ne coûte qu'un dollar, comme l'a établi l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences par une loi qu'elle a imposée en 1950.

Au cours des 93 éditions des Oscars, l'Académie des arts et des sciences cinématographiques a livré environ 3 000 statuettes, créées chaque année en janvier à partir de bronze massif, plaqué or 24 carats. Il mesure 34,5 cm, donc, en raison des métaux qui le composent, il pèse environ 4 kilos, a déclaré l'institution.

Le prix Oscar ne peut être vendu ni par les gagnants ni par personne d'autre, mais il a été acheté à différentes occasions (Photo : Twitter @Rqlxsrg)

D'autre part, Epner Technology, la société actuellement en charge de la fabrication des statuettes, a partagé que leur composition est la suivante : britannium, 2 % d'alliage de cuivre, 3 % d'étain, 5 % d'antimoine (5 %) et est plaquée en or 24 carats.

En raison de leurs caractéristiques et de la manière dont elles sont fabriquées, on estime que le coût de production de chaque statuette pourrait être d'environ 400 dollars américains, mais son coût réel s'élèverait à plus d'un million en raison de son importance.

Et c'est que lors de la plupart des premiers prix, les Oscars ont été créés à partir de plâtre et n'ont pas eu l'importance qu'ils ont acquise plus tard, il n'y avait pas de grande inquiétude que quelqu'un veuille recevoir un avantage financier de ce prix.

Cependant, lorsque les statuettes ont commencé à être perdues, l'Académie a lancé une initiative afin qu'elles puissent être vendues à un prix maximum de 10 dollars, proclamant plus tard que ce ne serait qu'un dollar et n'était pas négociable.

La statuette doit d'abord être offerte à l'Académie pour un seul dollar (Photo : Lewis Joly/Pool via REUTERS)

Dans un statut que l'Académie a partagé sur son site Web, qui a été ratifié en 2015 par un juge de Los Angeles, en Californie en raison du différend juridique qui existait au sujet du prix que Joseph C, Wright a remporté en 1942 dans la catégorie de la meilleure direction artistique pour la comédie musicale My Gal Sal, se lit comme suit :

Cependant, tout au long de l'histoire, les Oscars perdus ont été vendus à des prix exorbitants. L'un des cas les plus célèbres a été celui où Michael Jackson en a acheté un aux enchères.

En 1999, le roi de la pop a décidé d'acquérir pour 1,4 million de dollars la statuette qui a été attribuée en 1940 au producteur David O. Selznick pour son film Autant en emporte le vent du meilleur film et qui a été perdu. Actuellement, ce prix n'a pas été rendu à l'Académie car elle est, encore une fois, portée disparue.

