Objectif pour le Pérou ? Les deux vidéos qui n'ont pas été vues à la télévision du match contre l'Uruguay pour les Playoffs

Pérou vs Uruguay : le jeu controversé du match était l'objectif non réclamé des blancs et des rouges lors des qualifications du Qatar 2022 et la chaîne de diffusion América TV qui a les droits de diffusion a présenté des images différentes de ce qui a été vu à la télévision.

Le centre de l'arrière latéral péruvien Miguel Trauco est devenu un tir dans le but de l'Uruguay que le gardien de but de charrua Sergio Rochet a tenu en deux mi-temps à la fin du match joué au stade Centenario à Montevideo.

Dans le premier moment, le gardien de Charrúa Sergio Rochet arrête le tir, mais l'inertie du recul après l'impulsion du saut le déplace lorsqu'il s'installe sur le terrain. Il fait ensuite quelques pas en arrière pour garder le contrôle du ballon tout en étirant les bras pour l'empêcher de franchir la ligne des buts.

Immédiatement, il a pris le coup comme but du Pérou et le match nul contre l'Uruguay dans les minutes d'escompte. Cependant, l'arbitre brésilien Anderson Daronco n'a pas concédé le but pour le bicolore.

Les joueurs de l'équipe nationale péruvienne ont appelé à la validation du but pour le Pérou et, à défaut, à revoir le jeu dans la VAR pour déterminer précisément si le ballon est entré complètement dans le but.

Le refus de l'arbitre Anderson Daronco a déclenché la réaction de la banque remplaçante péruvienne, tandis que le match ne s'est pas arrêté pour définir la situation. Cette décision controversée s'est intensifiée au niveau international

D'autre part, Conmebol a publié des heures plus tard la vidéo et les audios du VAR faisant référence à ce jeu dans lequel l'action n'est pas analysée et où il est déterminé que ce n'était pas un objectif.

La discussion sur la pièce s'est poursuivie et América TV a présenté deux séquences vidéo propres et différentes de celles diffusées sur la chaîne internationale. Le premier était au niveau du terrain avec l'angle derrière l'arc uruguayen et l'autre avec la mise au point de la caméra en face du signal de télévision. Malgré ce qui a été publié par le Conmebol VAR, le nouveau contenu audiovisuel continue de soulever des doutes.

LA PIÈCE CONTROVERSÉE DE DERRIÈRE L'ARC

L'équipe nationale péruvienne s'est inclinée 1-0 face à l'Uruguay et reste à la cinquième place du classement des Qualifications Qatar 2022. Le bicolore affrontera le Paraguay mardi prochain 29 pour la dernière date à l'Estadio Nacional.

LE MOUVEMENT CONTROVERSÉ SOUS L'ANGLE OPPOSÉ

DERNIÈRE DATE DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES SUD-AMÉRICAINES

Pérou vs Paraguay

Équateur vs Argentine

Bolivie vs Brésil

Chili vs Uruguay

Venezuela vs Colombie

