Marine est mort après avoir été abattu par sa compagne à Buenaventura

Un marine du 24e bataillon fluvial du corps des Marines est mort après avoir été touché par un coup de balle, apparemment accidentellement, par un de ses collègues. Les événements ont eu lieu dans l'après-midi du 24 mars dans le bataillon situé dans le port de Buenaventura, Valle del Cauca.

Le célibataire de 19 ans, identifié comme José Luis Arce Zambrano, a été abattu par l'arme d'équipement d'un de ses camarades de classe, et a été grièvement blessé.

Selon les informations de la marine colombienne, une fois les événements survenus, l'institution a organisé les moyens de l'évacuer vers une clinique de la ville de Buenaventura, Valle del Cauca, où il est malheureusement arrivé sans signes vitaux.

La marine colombienne a assuré que les enquêtes correspondantes étaient déjà en cours pour établir les motifs du crime. Il a également indiqué qu'ils fourniront toutes les informations nécessaires requises par les autorités compétentes.

L'institution a également indiqué que le marin impliqué dans la mort de José Luis Arce Zambrano recevait le soutien de Naval Health.

Il convient de rappeler que la Marine, originaire de Barranquilla, Atlántico, effectuait son service militaire pendant onze mois dans le 24e bataillon fluvial d'infanterie de marine à Buenaventura, Valle del Cauca.

Jusqu'à présent, on sait qu'une fois les actes urgents terminés, une procédure effectuée après le décès d'une personne, le corps du jeune homme de 19 ans sera transféré à Barranquilla, où sa famille procédera à l'inhumation.

« La marine colombienne regrette profondément la mort de Marine José Luis Zambrano Arce et présente ses plus sincères condoléances, tout en menant les enquêtes pertinentes et en effectuant un accompagnement psychosocial aux proches, compagnons et proches de ce héros de la patrie », a déclaré l'institution navale plus tard. de quoi s'est produit dans le bataillon fluvial n° 24 du Corps des Marines.

Prison for Marine pour avoir extorqué de l'argent à un prêtre à Grenade, Meta

Un marin a été envoyé en prison pour crime d'extorsion. Il s'agit de Brayan Estiven Barragán Caro, 18 ans, qui a commis le crime pendant un congé.

Un tribunal de garantie de Grenade, Meta, a émis le mandat d'arrêt intra-muros contre la Marine et une autre personne identifiée comme étant Uriel David Maya Tirado, 23 ans.

Ces deux hommes qui ont été envoyés en prison seraient responsables d'avoir exigé qu'un prêtre de Grenade paie cinq millions de pesos afin de ne pas nuire à leur intégrité physique.

Les faits, qui font l'objet d'une enquête du bureau du procureur général, ont été présentés alors que Brayan Estiven Barragán Caro, qui sert de marine sur l'île de San Andrés, était titulaire d'un permis accordé entre le 25 janvier et le 8 février de cette année.

Selon le processus, les demandes économiques illégales que Barragán a formulées en compagnie de son complice ont commencé le 28 janvier, trois jours après l'arrivée de la Marine à la population en question.

