La défense de Carlos Mattos défiera les procureurs de l'affaire

Depuis ce vendredi 25 mars, l'homme d'affaires Carlos Mattos dispose d'une nouvelle équipe d'avocats. La première étape qui sera franchie dans la défense de l'ancien représentant légal de Hyundai sera de contester les procureurs qui mènent l'enquête contre son client, pour les pots-de-vin millionnaires qu'il a versés aux juges de la République pour bénéficier de décisions judiciaires.

L'avocat, Omar Juan Carlos Suárez, défenseur de Mattos, a annoncé qu'il contesterait les procureurs Daniel Hernández et Álvaro Betancourt, au motif qu'aucune garantie n'est offerte au processus après qu'il a été appris qu'une nouvelle enquête sera menée contre les sept individus qui participé à la négociation des préaccords contrariés.

Avec ce geste, Mattos arrêterait le procès contre lui, une attitude mise en garde par Francisco Bernate, représentant des victimes qui dans ce cas est le pouvoir judiciaire, car selon ses récits, le processus s'exclurait en octobre et les dommages dans cette affaire seraient irréparables.

Il est important de sauver le fait que le procureur a ouvert deux enquêtes contre Mattos. Le premier est celui qui est avancé devant le tribunal 30 pour le paiement de pots-de-vin à l'ancien juge Reinaldo Huertas, qui a été licencié par la Commission nationale de discipline judiciaire pendant 15 ans, pour cybercriminalité et corruption.

En outre, Mattos fait l'objet d'une enquête devant la 11e Cour du savoir pour le crime de corruption pour corruption de l'ancienne juge civile Ligia del Carmen Hernández, qui a été condamnée à 25 mois et 18 jours par la Cour, pour statuer en sa faveur et garantir la propriété des droits de distribution de la marque Hyundai. Ce processus est prescrit, selon Bernate, le 18 avril 2023.

Il convient de noter que l'homme d'affaires fait l'objet d'une enquête depuis 2016 lorsque le siège social de Hyundai en Corée a rompu ses relations après 25 ans avec la société automobile en Colombie, dont il était le représentant sur le territoire national. L'homme d'affaires s'est lancé dans une bataille juridique au cours de laquelle, peu après, des irrégularités ont été mises en garde, ce qu'il a lui-même confirmé lors d'audiences publiques cette année, après avoir été extradé d'Espagne.

Pour le bureau du procureur, l'action de l'homme d'affaires n'avait d'autre but que de diriger le procès intenté par Hyundai Colombia Automotriz S.A. contre Hyundai Motor Company de la République de Corée vers une entreprise spécifique et de retarder ainsi davantage l'affaire.

Le processus judiciaire de Mattos a commencé alors qu'il résidait en Espagne. L'homme d'affaires est resté plusieurs années dans le pays européen parce qu'il a la nationalité de ce pays. Cela n'a toutefois pas empêché le Bureau du Procureur de poursuivre son processus d'enquête. L'ancien représentant de Hyundai en Colombie a été sollicité à plusieurs reprises par la justice colombienne. Les autorités ont même demandé la tenue d'audiences virtuelles, mais il ne s'est jamais présenté, si bien que l'accusation a décidé d'aller de l'avant avec le dossier.

Pour sa part, l'avocat Suárez a déclaré que l'intérêt de Carlos Mattos est que le processus soit conclu le plus rapidement possible et qu'il ne soit plus retardé, mais il estime qu'il n'y aurait aucune garantie pour l'enquête qui sera menée prochainement. Il a également souligné que son client a l'intention de reconnaître sa responsabilité dans l'enquête Hyundai et que la réparation économique soit mise en œuvre et que Mattos obtiendra donc une réduction de peine.

