Vidéo : « Méfiez-vous de vos prétendus », avertissement d'Elianis Garrido à Nicolás Arrieta

À travers ses réseaux sociaux, Nicolás Arrieta a été chargé de refuser les influenceurs à différentes occasions que lors des concours qu'ils organisent via Instagram dans lesquels ils offrent des prix millionnaires. La plus récente victime de ses attaques est Yeferson Cossio, avec qui il a eu une forte dispute après l'avoir accusé d'être un escroc pour le compte d'un site de jeu dont il faisait la promotion.

Cependant, l'homme de Bogota a partagé via ses réseaux sociaux un mème dans lequel il se moque de ce type d'activité que différents influenceurs mènent pour augmenter leurs followers et augmenter le nombre d'utilisateurs des différentes marques qu'ils promeuvent, dans lequel il a inclus une image du présentateur Elianis Garrido.

L'influenceur a partagé l'image sur son compte Instagram avec les photos d'autres générateurs de contenu les pointant hors des escrocs. Tiré d'Instagram @nicolasarrieta

« Dites les requins, hahaha ils ne respectent pas le hiejup... hahaha », a écrit le youtubeur à côté de l'image dans laquelle apparaissent également les visages de Yina Calderón, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri et La Liendra.

En réponse à l'image, Elianis Garrido a partagé un message sur le compte Instagram de Nicolás Arrieta dans lequel il a carrément souligné que les présomptions, lorsqu'elles sont pleines d'insultes, entraînent également un crime et a défendu son image en affirmant qu'elle ne réalise aucun type de tirage au sort sur ses réseaux sociaux.

« Je ne participe pas à des concours... Je n'achète pas d'abonnés et je ne paie pas pour une fausse affection. Et je n'ai JAMAIS promis de « cadeau » ou de « prix » en échange de rien sur mes réseaux, mon contenu et mes followers sont organiques, en raison de mon contenu et de ma carrière. Je ne vends pas de « shows », et je ne vis pas les controverses de « chasse » avec un influenceur », a déclaré l'animateur de « Lo Sé Todo ».

L'ancienne protagoniste du roman a confié au youtubeur que, si elle a un quelconque type de plainte ou de commentaire contre elle, elle peut être contactée directement car elle est pleinement disposée à lui répondre par l'intermédiaire de son avocat, sans nuire à son image avec des hypothèses qui ne sont basées sur rien de légal.

«... Avant d'utiliser mon visage dans une publication pour générer du contenu et télécharger des statistiques et des interactions. Des câlins et volontiers mon téléphone portable est disponible pour vous », a conclu le présentateur.

Immédiatement, Nicolás Arrieta a répondu au commentaire de barranquillera dans lequel il lui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi sa photo apparaissait dans le mème et que peut-être son visage apparaissait à cause du contenu dont il parle dans son programme et s'est terminé par une phrase ironique dans laquelle il a souligné que « Je n'ai pas Je savais même que c'était toi, je ne me souvenais pas de toi ».

Elianis Garrido a répondu au message de Nicolás Arrieta dans lequel il souligne qu'elle est également une escroc avec des concours sur les réseaux sociaux. Tiré d'Instagram @rechismes

De plus, à travers une vidéo dans ses « InstaStories », le générateur de contenu a souligné à Garrido qu'à aucun moment elle n'essaie de télécharger ses interactions avec la publication d'un mème et que c'est peut-être elle qui ignore comment ces images fonctionnent sur les réseaux sociaux.

« Je veux présenter des excuses publiques à Elianis Garrido parce qu'elle ne comprendrait prétendument pas comment fonctionne un mème et que je deviens célèbre avec un mème que quelqu'un a posté sur mon profil », a déclaré le Bogotá.

Enfin, la discussion s'est terminée par la publication d'une image de la présentatrice avec un message dans lequel elle assure que les discussions inutiles ne sont pas chassées dans son profil : « Nous travaillons, partageons la santé, le bien-être et la joie... et apprécions, facturons sans fumer. Essayez fort, soyez courageux, alors envoyez le mot. »

