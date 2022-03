Le président Iván Duque critique le soutien économique de la Colombie à l'Ukraine

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

À la demande de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) pour que les États envoient un soutien à l'Ukraine afin de prendre soin de la population touchée par l'invasion de la Russie, le président de la Colombie, Ivan Duque, a annoncé qu'il enverrait un soutien financier à ce pays.

Bien que le haut président n'ait pas révélé le chiffre, certains médias nationaux ont déclaré que le don de la Colombie à l'Ukraine s'élèverait à 100 000 dollars.

« En réponse à l'appel de @NATO aux pays alliés et partenaires à se joindre à l'envoi d'aide humanitaire à l'Ukraine en ces temps difficiles, nous avons décidé de faire un don, via le HCR (@Refugees), pour aider la population civile touchée dans ce pays », a annoncé Duque via les réseaux sociaux.

Face à cette nouvelle, les critiques sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé à venir. La vague de commentaires vise le manque de ressources qui est visible dans plusieurs régions du pays, où la pauvreté et la faim persistent.

Sur les plateformes numériques, ils ont interrogé Iván Duque pour avoir annoncé des dons à un autre pays. Bien que la crise humanitaire que traverse l'Ukraine en raison de l'invasion soit évidente, les internautes ont assuré que de nombreux Colombiens meurent de faim et que ces ressources serviraient davantage sur le territoire national.

« Je pense qu'au Chocó, à La Guajira, à Cauca, à Putumayo, à El Guaviare, à Barranquilla, à Carthagène et dans toutes les régions du pays, nous avons une Ukraine où des enfants continuent de mourir de faim et de soif... Ce type n'a ni raison ni sensibilité », a écrit un internaute sur le même réseau social.

Une autre question posée sur la plateforme est la suivante : « Que Duque envoie de l'aide aux Ukrainiens alors que des femmes, des enfants et des personnes âgées meurent de faim à La Guajira et dans le Chocó est également du racisme. @IvanDuque entrera dans l'histoire comme un ignorant, un despote, un carriériste, un raciste, un voleur, un médiocre, un cœur faible mais surtout un tyran ».

« Ces 100 000 dollars seraient bien plus utiles à La Guajira pour soulager la soif et la faim des communautés autochtones... Quoi qu'il en soit... un autre à propos de l'uribisme », dit un autre commentaire.

Duque gérerait la conversation avec le président de l'Ukraine

Selon les informations du journal El Tiempo, le président de la Colombie est non seulement disposé à envoyer des dons financiers à l'Ukraine, mais attendrait également une réunion téléphonique avec son homologue, Volodymir Zelensky.

Apparemment, la réunion était déjà prévue pour le 18 mars, mais un conseil de sécurité auquel le président ukrainien était censé assister n'a pas pu contacter Ivan Duque.

Jusqu'à présent, la date et les questions à traiter lors de cette réunion téléphonique entre les présidents ne sont pas connues.

