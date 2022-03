La Cour suprême de justice a des audios qui prouveraient l'achat de voix de Laureano Acuña

Le 25 mars, on a appris que la Cour suprême de justice avait en sa possession plus de trois heures d'enregistrement des communications téléphoniques de Laureano Acuña et de l'ancien président du Congrès, Arturo Char, où ils parleraient de l'achat de voix. Les audios serviront à la haute cour de décider d'ouvrir ou non une enquête contre les deux membres du Congrès.

Selon RCN Radio, l'avocat Miguel Ángel del Río a déclaré que l'enquête était liée aux déclarations d'Aida Merlano concernant l'achat de votes en 2018, mais qu'il y aurait également des preuves d'achat de voix lors des élections législatives de 2022.

Les médias ont révélé que les audios devant être entendus par la Cour, apparemment, Edisson Enrique Massa peuvent être entendus parler au directeur de l'hôpital de Malambo (Atlántico) de l'époque, Eimy Camargo parler ouvertement de l'achat de votes dans la région.

Les audios montreraient également qu'Acuña est le « chat volant », un pseudonyme qu'elle a utilisé pour s'identifier auprès des gens afin d'acheter environ 70 000 voix pour sa campagne politique, et la demande au directeur de l'hôpital de le soutenir dans les élections.

« Ce qui suit dans cette affaire, c'est que la Cour continuera à enquêter, je vais remettre plus de preuves et les faire apparaître sur Acuña et Char. Ce processus a généré une contrainte de copie pour ce que disait Aida Merlano », a déclaré l'avocat Del Rio.

Le sénateur Arturo Char était à la Cour suprême de justice donnant un compte rendu de l'achat présumé de votes qui brouille sa famille, ce qui a été dénoncé par l'ancienne députée en fuite, Aida Merlano.

L'ancien président du Sénat de la République rencontrera le sénateur Laureano Acuña, qui a également été convoqué par la haute cour pour expliquer la corruption électorale présumée dans le département de l'Atlántico.

Selon ce que la Cour suprême a rapporté, Char et « le chat volant », comme on l'appelle Acuña, doivent expliquer s'ils ont participé à l'affaire merlanopolitique, dans laquelle plusieurs politiciens côtiers auraient bénéficié de leurs campagnes au Sénat, à la Chambre et à d'autres entreprises.

Le public où comparaîtra l'un des membres du clan Char sera assisté en tant que témoin contre lui par l'avocat Miguel Ángel del Río, qui représente la défense de Merlano, et qui expliquera les audios controversés qu'il a révélés à des occasions précédentes où l'achat présumé de votes est éclaboussé.

Ces convocations interviennent après qu'Aida Merlano a révélé à la mi-février de cette année que les familles Char et Gerlein, entre autres, avaient acheté des voix pour aider dans leurs campagnes, ainsi que celles d'autres acteurs politiques du pays, ce qui a déclenché un scandale dans l'opinion publique en plein milieu de la campagne électorale.

En fait, les déclarations controversées de Merlano reconnaissent des personnalités politiques du pays telles que le président Iván Duque, les anciens présidents Juan Manuel Santos et Álvaro Uribe, ainsi que l'ancien procureur général Néstor Humberto Martínez, ainsi que les frères Arturo et Alejandro Char, qui se sont brûlés dans le consultations interpartites du 13 mars.

Merlano a directement pointé du doigt le sénateur Arturo Char (Parti du changement radical), qui est également le frère de l'ancien maire de Barranquilla et ancien candidat à la présidence de l'équipe pour la Colombie, citée ci-dessus. Il a également mentionné Julio Gerlein et aussi les sénateurs José David Name (Parti de l'U) et Laureano Acuña (Parti conservateur), entre autres qui, selon l'ancien membre du Congrès, formeraient un réseau de corruption connu sous le nom de « Maison Blanche ».

CONTINUEZ À LIRE :