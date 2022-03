Matías Novoa est un mannequin et acteur chilien qui vit au Mexique depuis 2007, bien qu'il ait participé à d'autres projets tels que El señor de los cielos et l'émission de téléréalité La Isla ; ce sera la telenovela La Herencia : un héritage d'amour qui marque ses débuts en tant que protagoniste et sa première participation à Televisa.

La production de Juan Osorio sortira le jeudi 28 mars prochain à 20h30 sur la chaîne Las Estrellas, avant son arrivée à la télévision, l'acteur Matías Novoa a expliqué à Infobae Mexique qu'il se sentait très nerveux, car il sait qu'il a une grande responsabilité quand jouant Juan del Monte, son personnage.

Lors d'une conversation avec ce média, Novoa a expliqué qu'au début, il se sentait rejeté par son personnage et qu'il lui était difficile de s'adapter à jouer le rôle de président d'une entreprise d'avocats d'importance internationale.

« Il est complètement différent de moi, au début je l'ai un peu rejeté, parce qu'il a dit 'Non, mais attendez-vous » c'est un homme super correct, super traditionnel, il parle d'une manière particulière et tout cela est un travail qui a été réalisé chaque semaine, les premiers ont été très difficiles, quatre mois après enregistre le personnage que je l'ai déjà, il est déjà le mien, mais ce fut un processus assez difficile », a-t-il partagé avec Infobae Mexico.

La Herencia sortira le 28 mars (Photo : Instagram/ @laherencia_tv)

Il convient de noter que l'intrigue de La Herencia tourne autour d'un groupe de frères qui subissent la mort de leur père et reçoivent un héritage, ce qui commence à poser des problèmes avec l'apparition de Sara dans le ranch, une mystérieuse sœur jouée par C'est Michelle Renaud.

Dans l'histoire de ce mélodrame, Sara et Juan del Monte commencent à avoir une liaison. Il convient de noter que, lors d'une conversation avec Infobae Mexico, Matías Novoa a précisé que tous les enfants de Don Severiano étaient des adoptifs.

Lorsque ce médium a demandé à Matías quelle était sa perception des feuilletons, le mannequin a expliqué qu'il les aimait mais qu'il ne les suivait pas fidèlement :

« Le métier d'acteur m'a trouvé, non pas que je les ai vus et dit 'Je veux faire des feuilletons opéras' mais que d'abord mon processus d'acteur a commencé et puis 'Je vais commencer à faire des feuilletons 'est venu, puis j'ai réalisé que je me considère comme quelqu'un de très sensible », a-t-il expliqué à Infobae Mexico.

Juan del Monte est un entrepreneur (Photo : Instagram/ @laherencia_tv)

D'autre part, il a souligné que le type de romance que son personnage poursuit avec celui de Michelle Renaud est l'un de ses préférés : « J'aime les histoires d'amour, de ces amours interdits ; j'ai commencé à aimer cette vague de 'Je veux jouer le protagoniste qui se bat pour l'amour' et cela m'a touché plusieurs fois déjà », a-t-il dit.

Le thème de cette telenovela s'appelle La Malagueña et est interprété par Ángela Aguilar. À cet égard, Novoa a expliqué à ce médium que la chanson lui donne une peau chinoise parce que « c'est très ad hoc à ce qui est censé être La herencia ; en particulier à propos de l'histoire d'amour de Juan et Sara », a-t-il expliqué, précisant que la chanson d'ouverture correspond très bien Eh bien, au mélodrame.

Selon l'acteur d'El Señor de los cielos, la chanson parle de regards et précisément le langage visuel du feuilleton tend à se concentrer sur ces deux personnages qui « se regardent toujours, nous jouons toujours avec, aiment les obstacles ».

Il a également partagé que travailler avec Michelle Renaud était extrêmement facile pour lui parce qu'ils avaient déjà joué un couple dans un film, donc ils ont déjà la confiance nécessaire pour donner des conseils sur les scènes : « C'est quelqu'un de très allégé et très professionnel », a-t-il dit.

Novoa est heureux de jouer à nouveau aux côtés de Renaud (Photo : Instagram/ @laherencia_tv)

Les autres acteurs qui font partie du casting de La Herencia sont Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil et Mauricio Esao ; avec qui Matías Novoa a déjà formé une fraternité au-delà de ses rôles, car les jours les plus difficiles, le rire du forum illumine leurs journées.

« Nous sommes comme des frères sur scène et à l'extérieur aussi, nous avons vraiment apprécié les enregistrements, c'est tellement agréable de vous rencontrer avec des collègues dévoués et studieux », a-t-il déclaré à Infobae Mexico.

Le cheval de Matías s'appelle Cuervo (Photo : Instagram/ @laherencia_tv)

Matías a décrit ce feuilleton comme un contraste entre la vie à la campagne et la gestion ardue de l'argent de l'or vert mexicain, c'est-à-dire des avocats. Il a même commenté que l'activité de ce mélodrame est étroitement liée à ce que représentent réellement les entreprises qui exportent ce fruit.

En plus des défis auxquels il a dû faire face pour se réconcilier avec son personnage, Matías a reçu une formation pour monter prodigieusement Cuervo, le cheval avec lequel il a dû travailler à La Herencia et avec lequel il était totalement d'accord :

« Nous avons reçu une préparation, j'ai renoué avec ces animaux magnifiques, imposants mais en même temps nobles ; puisque ces frères ont grandi sur le terrain, il faut voir qu'ils roulent très bien depuis l'enfance », a-t-il déclaré à Infobae Mexico.

Pour se connecter avec son personnage, Matías a dû le comprendre et lâcher les jugements sur les différences qu'il avait à propos de Juan del Monte ; « Je faisais des personnages qui avaient un peu de moi, j'ai fait ressortir le côté le plus « sombre » et cette fois je n'avais rien à voir avec lui », a-t-il dit. Il a donc étudié les livrets encore et encore « pour comprendre d'où il parlait ».

(Photo : Instagram/ @laherencia_tv)

« C'est la première fois que je dois jouer un personnage qui ne me ressemble pas du tout, à commencer par la partie physique, comment il s'habille, comment il se coiffe, comment il se déplace dans ce monde des affaires parce qu'il est président de l'entreprise la plus importante du pays et gère beaucoup d'argent, mais en même temps cette partie humaine de lui, a un grand cœur, est un leader. » a mentionné Infobae Mexico.

Pour s'adapter, il a également fait appel à l'aide du producteur Juan Osorio qui, selon les mots de Novoa, « joue avec tout l'univers » lors de la réalisation d'un projet, puisqu'il leur donne même des conseils.

Matías Novoa a partagé que pour entrer dans son personnage, il s'isole généralement de tout bruit et mouvement sur le plateau, en particulier dans les scènes les plus importantes car elles enregistrent 25 à 30 plans et il doit être très concentré.

Novoa s'isole généralement pour entrer dans le personnage (Photo : Courtoisie)

En tant que professionnel, Matías Novoa est très strict et autocritique, car il a expliqué que le jour où il serait totalement satisfait de son interprétation, son travail d'acteur serait au point mort. « Je m'exige de telle manière que je donne 200 pour cent », a-t-il révélé à ce média.

Ce qu'il aime le plus dans le jeu d'acteur, c'est porter les vêtements de quelqu'un d'autre et vivre sa vie, cependant, il n'aime pas habituellement se voir à l'écran.

« Je me critique beaucoup, vous n'allez jamais être content de ce que vous voyez, je n'ai jamais dit 'Cette scène était spectaculaire je ne ferais rien de plus' », a-t-il déclaré à Infobae Mexico. Il a également partagé qu'il cherche toujours à s'améliorer pour ses prochaines entrées et qu'il ne « cloue » jamais en regardant ses projets une fois qu'il a déjà trouvé comment il aurait dû agir.

Enfin, il a partagé qu'il aimerait laisser un héritage comme celui que son grand-père lui a laissé, c'est-à-dire un amoureux de la musique, du vin et de l'amour des animaux, car pour Matías, un héritage de ce type est plus important qu'un héritage monétaire.

