Ana Claudia Talancón a fait marche arrière contre AMLO pour Tren Maya : « Nous ne sommes pas embauchés »

Dans la nuit du 22 mars, une vidéo a été partagée dans laquelle différentes célébrités mexicaines ont pris position contre la construction du méga-projet connu sous le nom de Train Maya.

Ce projet fait l'objet de critiques depuis sa création en raison des coûts économiques et environnementaux élevés qu'il implique. En outre, plusieurs images ont été partagées ces derniers jours de l'abattage d'arbres dans les jungles de l'État de Quintana Roo le long du nouveau tracé de la cinquième section sud.

Pour cette raison, de nombreux membres de l'émission mexicaine ont rejoint les voix contre le train maya dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau.

Les artistes ont pris position contre le projet d'AMLO (Photos : capture d'écran/YouTube)

À travers le récit de la campagne Sélvame del Tren, qui lutte pour le respect des rivières de la jungle et des cenotes sur l'itinéraire où se trouve le projet controversé López Obrador, la vidéo a été publiée dans laquelle des influenceurs, des acteurs et des musiciens ont partagé leur solidarité avec le mouvement.

Parmi les artistes figuraient Eugenio Derbez, Rubén Albarran, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Arturo Islas, Barbara Mori, Michelle Renaud, Fernando Guadarrama, Ofelia Medina, Omar Chaparro et Ana Claudia Talancón.

« Nous ne sommes pas leurs adversaires, nous sommes mexicains et nous voulons tous vivre (...) Président, la section 5 passera au-dessus des rivières souterraines, des grottes et des cenotes. Un écosystème unique et le plus vaste au monde (...) Nous vous invitons à venir visiter la région et à écouter les experts », tel était l'un des arguments avancés par les célébrités.

(photo : Twitter/ @latalancon)

À cet égard, le président Andrés Manuel López Obrador a disqualifié la déclaration des participants en les qualifiant de « pseudo-écologistes » et de « fifis », bien que parmi eux se trouvait le chanteur de Café Tacvba Rubén Albarrán, qui s'est considéré comme un partisan de la gauche mexicaine et un activiste dans de nombreuses causes sociales.

« Ils n'ont jamais cherché à transformer le pays », a déclaré le président. L'actrice mexicaine Ana Claudia Talancón a donc répondu aux disqualifications du directeur général.

Par le biais de son compte Twitter, il a défendu la position acquise dans la vidéo et a déclaré qu'ils étaient préoccupés par la poursuite des travaux. « Nous ne sommes pas ses adversaires », a-t-il souligné et a conclu que la forêt et l'eau devaient être protégées.

La cherry party a également qualifié les personnages d' « écologistes de seconde main » (photo : Twitter/ @PartidoMorenaMX)

Le message était accompagné d'une des vidéos du mouvement. D'une durée de 39 secondes, il montre différentes images montrant les travaux de coupe d'arbres et de manifestations contre eux, ainsi que des vues aériennes de la jungle et des plans d'eau.

« Ni adversaires, ni pseudo-écologistes, ni porte-parole », « Nous sommes citoyens de QRoo (Quintana Roo) et nous nous battrons pour notre plus grande richesse Nature ! », peuvent être lus dans le texte pendant que les images circulent.

Toujours sur le compte officiel du parti Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ils ont publié une infographie dans laquelle ils décrivent les artistes comme des « écologistes de seconde main » :

« Ne vous laissez pas berner par des écologistes de seconde main ! Le projet #TrenMaya prend soin de l'environnement ».

Dans l'image, ils précisent que 200 000 hectares d'arbres seront plantés et 18 000 hectares de réserves naturelles seront préservés, en plus de la création du parc Jaguar Tulum et de l'expansion de la réserve naturelle de Calakmul.

