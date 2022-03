Twitter permet déjà de créer des GIF à partir du système d'exploitation iOS

L'application Twitter pour iOS souhaite permettre aux utilisateurs de partager plus facilement leurs propres GIF. La dernière version de l'application vous permet désormais d'animer avec votre caméra sans avoir à quitter le réseau social. Sans aucun doute, les utilisateurs fidèles sont confrontés à un module complémentaire qui n'est pas révolutionnaire, mais il est présenté comme très utile.

Il ne faut pas oublier que les GIF sont devenus une méthode de réaction très populaire sur Twitter. Ils peuvent être utilisés à la fois dans nos tweets, dans les réponses ou lors de la citation de publications de tiers. En fait, la plateforme vous permet de choisir des animations dans un grand catalogue, mais elle souhaite aller un peu plus loin.

Twitter sait que dans de nombreux cas, il n'y aura pas de meilleur moyen pour les gens de s'exprimer que par le biais de leurs propres GIF, et c'est pourquoi il a décidé d'intégrer la possibilité de les créer sur iOS. Et le meilleur de tout, c'est un processus très simple.

Comment créer un GIF sur Twitter

Comme publié via le support Twitter, pour animer, il vous suffit d'appuyer sur l'icône de l'appareil photo et d'accéder à l'option GIF, qui s'affiche à côté de la capture et de l'enregistrement vidéo traditionnels.

Une fois créé, l'utilisateur peut le prévisualiser pour vérifier que le résultat final est le résultat souhaité ; si c'est le cas, il peut être inséré directement dans le tweet ou la réponse. Sinon et si vous n'êtes pas convaincu par la version finale, vous pouvez le refaire.

Twitter continue d'ajouter des fonctionnalités à l'application

Avec l'avènement de la création de GIF à partir d'iOS, Twitter franchit une nouvelle étape dans l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans ses applications mobiles. Cependant, on ne sait pas quand cette fonctionnalité particulière apparaîtra dans la version pour les appareils Android ; mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il est fort probable qu'il y aura bientôt d'autres nouvelles.

Récemment, le réseau social a intégré d'autres fonctions pour améliorer encore l'expérience utilisateur. En février, par exemple, l'extension du bouton « Je n'aime pas » a été annoncée ; elle vous permet de refuser les réponses à nos tweets, dans le meilleur style Reddit, afin que Twitter sache qu'ils peuvent être jugés offensants ou que l'utilisateur le fait Pas comme ça.

L'idée est qu'il agit comme un retour d'information entre les utilisateurs et la plateforme, plutôt que comme un mode d'interaction entre les personnes. Pour ce dernier, il convient de garder à l'esprit que la société travaille à la mise en œuvre de différents types de réponses, tels que ceux utilisés sur Facebook.

Bouton « Je n'aime pas » sur Twitter. (photo : Quoi de neuf)

Une autre fonctionnalité récemment publiée sur Twitter est celle qui vous permet de découper des clips d'une durée maximale de 30 secondes à partir des espaces blancs enregistrés. Tout comme la création de GIF, elle est limitée aux utilisateurs d'applications iOS, du moins pour le moment.

« Le réseau social a présenté cette nouveauté qui, pour le moment, n'est disponible que pour « certains utilisateurs d'iOS », comme l'a annoncé l'un des porte-parole de Twitter, J Joseph J. Núñez, dans une déclaration au média The Verge.

Il est également important de mentionner que le réseau social a connu une inversion des changements dans la chronologie (Timeline) après des critiques négatives des utilisateurs. Pour cette raison, Twitter nous a permis de resélectionner le mode chronologique classique, après avoir essayé de diviser l'écran principal en deux : l'un avec les tweets triés par algorithme et l'autre avec les publications les plus récentes.

CONTINUEZ À LIRE