El Huevo Treviño a été expulsé par le Mexique vers les États-Unis accusé de divers crimes liés au trafic de drogue, il a donc présenté ses états financiers, qui semblent contredire les allégations qui pèsent sur lui.

Le journaliste Ángel Hernández a révélé au journal Milenio qu'El Huevo s'est dit brisé lors de sa déclaration aux autorités mexicaines, bien qu'il ait été recherché, entre autres crimes, pour blanchiment d'argent.

Le journal a rapporté que Treviño se disait sans emploi, et sans revenu depuis quelques mois. Il y avait également un manque de liquidités et exclu d'être titulaire d'un compte d'épargne ou d'un compte courant dans les banques.

Selon la note, l'homme visé pour trafic de drogue a également assuré qu'il n'avait pas de biens immobiliers, ni d'obligations, de véhicules ou de biens de valeur.

Comme si cela ne suffisait pas, il a annoncé qu'il est célibataire et père de trois enfants âgés de 8, 11 et 14 ans, qu'il doit subvenir aux besoins. Malgré les conditions qu'il dit passer, il fournit 700 dollars aux mineurs pour le loyer du logement, de la nourriture et des moyens de transport.

Treviño a été arrêté à Nuevo Laredo et extradé vers les États-Unis pour blanchiment d'argent et trafic de drogue (Photo : Spécial)

Les autorités ont signalé le 13 mars l'arrestation de Juan Gerardo Treviño Chavez, identifié comme étant le chef présumé du cartel du Nord-Est, et ancien membre du groupe criminel The Zetas.

C'est par l'intermédiaire du Secrétariat de la défense nationale, du bureau du procureur général, du centre national de renseignement et de la garde nationale que la capture de l'œuf a été réalisée dans le quartier Hidalgo de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Après que des membres du crime organisé ont tenté de tendre une embuscade à des éléments des forces armées mexicaines, l'homme en question a été identifié, qui a été transféré au bureau du procureur spécialisé dans le crime organisé.

Cette nuit-là, plusieurs attaques ont eu lieu pendant la nuit, avec des fusillades qui, selon les informations de la société civile, ont duré des heures, ainsi que divers barrages routiers dans le but de sauver l'œuf de Treviño.

El Huevo Treviño a été arrêté après une attaque contre les forces armées mexicaines (Photo : Cuartoscuro)

Vers 2 h 48 du matin, le compte du consulat général a également averti qu' « en raison d'une situation d'urgence dans la ville », tous les rendez-vous prévus seraient reportés pour le 14 mars 2022 dans ses installations et ses cas.

Même le consulat américain à Nuevo Laredo a alerté les citoyens américains à proximité de la région pour qu'ils cherchent refuge et évitent la zone pendant les heures qui ont suivi sa publication.

Après avoir affronté son public dans les terres mexicaines, Juan Gerardo Treviño a été expulsé vers les États-Unis, où il est recherché pour blanchiment d'argent et complot pour faire face à la drogue.

En outre, le contrevenant présumé avait deux autres mandats d'arrêt à Tamaulipas et à Coahuila pour des crimes d'extorsion, d'association criminelle, de terrorisme et d'homicide intentionnel.

El Huevo Treviño a été expulsé vers les États-Unis (Photo : Sedena)

Les médias locaux ont indiqué que le chef du cartel du Nord-Est est arrivé à Tijuana dans les premières minutes de ce mardi 15 mars dans un avion fédéral qui devait être remis aux autorités américaines. La livraison d'El Huevo a eu lieu au poste-frontière de Tijuana, en Basse-Californie, sur le pont qui relie San Diego, en Californie.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le U.S. Marshals Service ont accueilli Gerardo Trevino 20 minutes après minuit mardi, dans le cadre d'une solide opération de sécurité déployée par les forces fédérales pour empêcher d'éventuelles attaques du Cartel du Nord-Est.

CONTINUEZ À LIRE :