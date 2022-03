Comment savoir si vous êtes inscrit à l'IMSS et comment traiter votre numéro de sécurité sociale

Si vous avez récemment changé d'emploi et que vous ne savez pas si vous êtes inscrit auprès de l'Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) dans votre nouveau lieu de travail, vous pouvez effectuer une consultation rapide et facile en ligne. Il est important de garder à l'esprit que l'un des droits du travail les plus importants est la sécurité sociale, il est donc essentiel de vérifier qu'ils restent valides et en ordre.

En outre, cette prestation est très importante car en plus de vous apporter un soutien social, elle vous permet également de cotiser pour votre retraite. De cette façon, pour savoir si votre nouveau patron vous a enregistré auprès de l'IMSS, vous pouvez demander votre preuve de validité des droits en ligne et pour ce faire, vous devez avoir votre numéro de sécurité sociale (NSS), votre adresse e-mail et votre clé unique du registre de la population (CURP) à portée de main.

Par la suite, vous devrez entrer le lien suivant et saisir les données mentionnées ci-dessus : https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia. Vous devrez également capturer le code CAPTCHA qui apparaît à l'écran et cliquer sur le bouton « Continuer ».

L'intervention peut également être effectuée en personne dans l'une des unités de médecine familiale (Photo : AFP)

En plus de vérifier si vos droits sont toujours valables, vous pouvez également vérifier les coordonnées de votre dernier employeur et la clinique dans laquelle vous avez le droit de vous rendre. Si vous préférez effectuer l'intervention en personne, vous pouvez le faire en vous rendant dans l'une des unités de médecine familiale (UMF) du lundi au vendredi aux heures suivantes :

- UMF avec quart de travail du matin : de 8h00 à 14h00.

-UMF avec quart de travail de l'après-midi : de 8 h 00 à 19 h 30

Si vous n'avez pas votre numéro de sécurité sociale en main, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour le localiser :

1. Entrez CURP et envoyez un e-mail à l'adresse suivante : https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS

2. Accédez à votre boîte de réception et vérifiez si vous avez reçu un lien de confirmation dans votre e-mail.

3. Une fois l'e-mail reçu, cliquez sur le lien qui contient la légende « Demande d'affectation ou localisation NSS » et vous serez automatiquement redirigé vers le site Web officiel de l'IMSS, où votre NSS apparaîtra.

En cas de clarification ou de doute, IMSS a mis à la disposition des utilisateurs le numéro de téléphone 800 623 23 23, avec l'option 1. Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00, et le samedi et le dimanche de 8 h 00 à 14 h 00.

La sécurité sociale est l'un des droits du travail les plus importants pour chaque travailleur, il est donc important de rectifier s'il est toujours en vigueur (Photo : EFE/José Pazos)

En outre, l'Institut a activé IMSS Digital, un outil avec lequel vous pouvez consulter et effectuer une série de procédures telles que : assurer un membre de la famille ou congédier davantage un membre de la famille.

L'application mobile devra être téléchargée sur n'importe quel appareil intelligent et via des plateformes telles que le Play Store ou l'App Store. Il est accessible à tous, car le téléchargement est gratuit et facile à utiliser.

Grâce à l'application, les utilisateurs pourront consulter, par exemple, un numéro de sécurité sociale (NSS), la validité, l'enregistrement ou les modifications cliniques, pour lesquels le titulaire légitime doit cliquer sur la section des procédures.

Ceux qui ne veulent pas l'application sur leur téléphone portable devront accéder au site Web : www.imss.gob.mx/imssdigital. Cependant, dans cet espace, il sera obligatoire d'avoir un e-mail, d'avoir le CURP et la signature électronique, c'est-à-dire la signature électronique avancée (FIEL), pour mener à bien les procédures.

