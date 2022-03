Alejandro Encinas a reçu un dossier de Londres sur les personnes disparues pendant la Dirty War

Le sous-secrétaire aux droits de l'homme, à la population et à la migration, Alejandro Encinas Rodríguez, a publié sur ses réseaux sociaux que le 22 mars, il avait reçu à Londres le dossier des signalements de personnes disparues pendant la période connue sous le nom de Dirty War.

Cette période a eu lieu au Mexique au milieu des années 1960 jusqu'aux années 1980, lorsque le gouvernement mexicain dirigé par le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), par l'intermédiaire de la Direction fédérale de la sécurité (DFS), a procédé à la disparition de centaines de personnes associées à différents mouvements.

Au cours de ces années, le gouvernement a maintenu une répression sévère contre tout groupe qui était contre l'ordre établi par le gouvernement PRI. La répression militaire, l'espionnage, les enlèvements et la torture, ainsi que les exécutions extrajudiciaires, ont été les tactiques utilisées par les autorités pour réprimer les manifestants.

Parce que le président Andrés Manuel López Obrador s'est engagé à clarifier la question dans le cadre de la quatrième transformation, une commission vérité a été créée par la signature d'un décret le 2 octobre 2021, qui vise à fournir une certitude sur les disparitions causées par l'État. Mexicain des années 60 aux années 90.

En février 2019, le président Andrés Manuel López Obrador a ordonné à tous les bureaux du gouvernement mexicain de remettre à l'AGN tous les dossiers historiques en suspens sur les violations des droits humains, les persécutions politiques et la corruption (Photo : AP/Marco Ugarte)

Cette commission était composée d'experts sélectionnés par Alejandro Encinas qui examineront les archives des institutions liées à la répression afin de localiser les dossiers liés aux violations des droits de l'homme.

Dans l'après-midi du 22 mars, elle a partagé que la directrice exécutive d'Amnesty International, Edith Olivares, avait remis son dossier à Londres : « À la demande de @Busqueda_MX de la documentation qui sauvegarde et compile les informations faisant état de disparitions forcées pendant les sales guerres en Amérique latine. Aujourd'hui, la directrice exécutive, Edith Olivares de @AmnistiaOnline livre ses archives à Londres. »

« Je remercie @AIMexico d'avoir fourni cette documentation, qui constituera sans aucun doute une grande contribution au travail de la Commission dite de la guerre sale », a conclu le sous-secrétaire.

Cependant, la publication et l'obtention de documents relatifs à la Dirty War ont été extrêmement lentes. En 2019, le président a également publié un décret obligeant les agences à inclure leurs dossiers dans les Archives générales de la nation (AGN) pour discuter de la répression politique et sociale, mais seul le CNI a publié un document : celui du meurtre d'Emmanuel Buendía.

De son côté, en octobre 2021, le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, chef du ministère des Affaires étrangères (SRE), a demandé à la Central Intelligence Agency (CIA) de déclassifier massivement une série de documents traitant du sujet.

Miguel Nazar Haro a été directeur du DFS pendant les années 1978 et 1982 et a continué avec la soi-disant Dirty War (Photo : Spécial)

La Commission « constitue un groupe de travail spécial chargé d'exercer les fonctions d'enquête, de suivi, de suivi, de proposition et de publication de rapports relatifs aux actes de graves violations des droits de l'homme commis pendant la période de violence politique de 1965 à 1990 ».

Les membres de la Commission sont : Abel Barrera Hernández, militant des droits de l'homme et anthropologue de profession ; Eugenia Allier Montaño, chercheuse à l'Institut de recherche sociale de l'UNAM ; Carlos A. Pérez Ricart, professeur de recherche CIDE ; David de Jesús Fernández Davalos, militant, ancien recteur de l'Universidad Iberoamericana et journaliste, et Aleida García Aguirre, historienne spécialiste de la torture au Mexique.

Il sera également composé du chef du ministère de l'Intérieur, Martí Batres, par l'intermédiaire du sous-secrétaire en charge d'Encinas ; du secrétaire du SRE, Marcelo Ebrard ; du chef du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, ainsi que de ceux chargé du Comité exécutif des soins aux victimes (CEAV) et de la Commission nationale pour la recherche des personnes (CNB).

