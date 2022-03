Les plus petites bombes qui pourraient transformer l'Ukraine en zone nucléaire

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin (5th L) visits the National Defence Control Centre (NDCC) to oversee the test of a new Russian hypersonic missile system called Avangard, which can carry nuclear and conventional warheads, in Moscow, Russia December 26, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

En termes de puissance destructrice, les géants de la guerre froide ont éclipsé la bombe atomique américaine qui a détruit Hiroshima. La plus grande explosion expérimentale de Washington était 1 000 fois plus importante que celle lancée sur la ville japonaise, et celle de Moscou était 3 000 fois plus importante. De part et d'autre, l'idée était de dissuader les attaques ennemies en menaçant de représailles majeures, telles que la destruction mutuelle assurée, également appelée MAD. La barre psychologique était si élevée que les attaques nucléaires étaient considérées comme impensables.

Aujourd'hui, la Russie et les États-Unis possèdent des armes nucléaires beaucoup moins destructrices : leur puissance ne représente qu'une fraction de la puissance de la bombe d'Hiroshima ; mais leur utilisation est peut-être moins effrayante et plus assimilable.

L'inquiétude suscitée par ces armes plus petites a grimpé en flèche depuis que Vladimir Poutine, dans le contexte de la guerre en Ukraine, a mis en garde à plusieurs reprises sur leur puissance nucléaire, mis ses forces nucléaires en alerte et poussé son armée à mener des attaques risquées contre des centrales nucléaires sur le territoire ukrainien. La crainte est que si Poutine se sent acculé à un moment quelconque du conflit, il choisisse de faire exploser l'une de ses armes nucléaires mineures, brisant le tabou établi il y a 76 ans, après Hiroshima et Nagasaki.

Les analystes soulignent que les troupes russes ont longtemps tenté de passer de la guerre conventionnelle à la guerre nucléaire, notamment pour obtenir un avantage après des pertes sur le champ de bataille. Et les militaires, ajoutent-ils, qui dirigent le plus grand arsenal nucléaire du monde, ont exploré diverses options d'escalade parmi lesquelles Poutine pourrait choisir.

« Les chances sont faibles mais elles augmentent », a déclaré Ulrich Kühn, expert nucléaire à l'Université de Hambourg et au Carnegie Endowment for International Peace. « La guerre ne va pas bien pour les Russes », a-t-il observé, « et la pression de l'Occident augmente ».

PHOTO D'ARCHIVE - Le sous-marin lance-missiles balistiques à propulsion nucléaire K-549 Knyaz Vladimir arrive pour le défilé de la Journée de la Marine à Cronstadt, en Russie. 16 juillet 2021 (REUTERS/Igor Russak)

Poutine pourrait tirer l'une de ces armes dans une zone inhabitée plutôt que sur des troupes, a expliqué Kuhn. Dans une étude de 2018, il a présenté un scénario de crise dans lequel Moscou a fait exploser une bombe au-dessus d'une partie reculée de la mer du Nord comme un moyen de signaler des attaques plus meurtrières à venir.

« C'est terrible de parler de ces choses », a expliqué Kühn dans une interview. « Mais nous devons considérer que cela devient une possibilité », a-t-il ajouté.

Washington s'attend à d'autres mouvements atomiques de la part du président russe dans les prochains jours. Moscou est susceptible de « compter de plus en plus sur sa dissuasion nucléaire pour jeter les bases de l'Occident et projeter sa force » alors que la guerre et ses conséquences affaiblissent la Russie, a déclaré jeudi le lieutenant-général Scott D. Berrier, directeur de la Defense Intelligence Agency, devant la commission des services armés de la Chambre.

Le président Joe Biden se rendra cette semaine à un sommet de l'OTAN à Bruxelles pour discuter de l'invasion russe de l'Ukraine. L'ordre du jour devrait inclure une évaluation de la manière dont l'alliance réagira si la Russie utilise des armes chimiques, biologiques, cybernétiques ou nucléaires.

James R. Clapper Jr., un général à la retraite de l'armée de l'air qui a occupé le poste de directeur du renseignement national du président Barack Obama, a déclaré que Moscou avait abaissé son niveau d'utilisation des atomes après la guerre froide lorsque l'armée russe est tombée dans le désarroi. Aujourd'hui, a-t-il ajouté, la Russie considère les armes nucléaires comme quelque chose d'utilitaire et non quelque chose d'impensable.

« Ils s'en fichaient », a déclaré Clapper à propos du moment où les troupes russes ont risqué un rejet de radiations au début du mois en attaquant le site du réacteur nucléaire de Zaporizhzhya (le plus grand non seulement en Ukraine, mais aussi en Europe). « Ils se sont manifestés et lui ont tiré dessus. Cela témoigne de l'attitude de la Russie en matière de laisser-faire. Ils ne font pas les distinctions que nous faisons avec les armes nucléaires. »

Un pilote vérifie l'avion de l'armée de l'air russe MiG-31 (ministère russe de la Défense/Document via REUTERS)

Poutine a annoncé le mois dernier qu'il mettrait les forces nucléaires russes en « préparation spéciale au combat ». Pavel Podvig, chercheur de longue date dans les forces nucléaires russes, a déclaré que l'alerte avait probablement préparé le système de commandement et de contrôle russe à la possibilité de recevoir un ordre nucléaire.

La manière dont la Russie exerce un contrôle sur son arsenal d'armes moins destructrices n'est pas claire. Mais certains responsables politiques et experts américains ont dénoncé le fait que des armes plus légères des deux côtés menacent de bouleverser l'équilibre mondial de la terreur nucléaire.

Pour la Russie, soulignent les analystes militaires, des étalages avant-gardistes des armes les moins destructrices ont permis à Poutine d'améliorer sa réputation d'homme à risque et d'élargir la zone d'intimidation dont il a besoin pour mener une guerre conventionnelle sanglante.

« Poutine utilise la dissuasion nucléaire pour s'en sortir en Ukraine », a déclaré Nina Tannenwald, politologue à l'université Brown, qui s'est récemment penchée sur des armements moins puissants. « Leurs armes nucléaires empêchent l'Occident d'intervenir. »

La course mondiale aux armes légères s'intensifie. Bien que ces armes soient moins destructrices par rapport aux normes de la guerre froide, les estimations modernes montrent que l'équivalent de la moitié d'une bombe d'Hiroshima, si elle explose dans le centre-ville de Manhattan, tuerait ou blesserait un demi-million de personnes.

Le président russe Vladimir Poutine (REUTERS/UMIT Bektas/Photo d'archive)

L'argument contre ces armes est qu'elles sapent le tabou nucléaire existant et rendent les situations de crise encore plus dangereuses. Sa nature moins destructrice, selon les critiques, peut alimenter l'illusion du contrôle atomique alors que, en fait, son utilisation peut soudainement dégénérer en une véritable guerre nucléaire. Une simulation conçue par des experts de l'université de Princeton commence par un tir d'alerte nucléaire auquel l'OTAN répondrait par une petite attaque. La guerre qui en résulterait ferait plus de 90 millions de victimes dès les premières heures.

Aucun traité sur le contrôle des armements ne réglemente les ogives mineures, parfois appelées armes nucléaires tactiques ou non stratégiques, de sorte que les superpuissances nucléaires fabriquent et déploient autant de têtes qu'elles le souhaitent. La Russie en compte peut-être 2 000, selon Hans M. Kristensen, directeur du Nuclear Information Project de la Federation of American Scientists, un groupe privé de Washington. Et les États-Unis en comptent une centaine en Europe, en nombre limité par les conflits de politique intérieure et les complexités politiques liées à leur appartenance à des alliés de l'OTAN, dont les populations résistent et protestent souvent contre la présence d'armes.

La doctrine de la guerre atomique de la Russie est connue sous le nom de « montée pour désescalade », ce qui signifie que les troupes vaincues tiraient une arme nucléaire pour étourdir un agresseur dans le but de se retirer ou de se soumettre. Moscou a pratiqué à plusieurs reprises des tactiques lors d'exercices sur En 1999, par exemple, un gros exercice a simulé une attaque de l'OTAN contre Kaliningrad, l'enclave russe de la mer Baltique. L'exercice a désorganisé les forces russes jusqu'à ce que Moscou tire des armes nucléaires sur la Pologne et les États-Unis.

Kühn, de l'Université de Hambourg, a déclaré que les exercices d'entraînement défensif des années 1990 étaient devenus offensifs dans les années 2000 lorsque l'armée russe a retrouvé une partie de ses forces antérieures.

Parallèlement à sa nouvelle stratégie offensive, la Russie s'est lancée dans une modernisation de ses forces nucléaires, y compris ses armes les moins destructrices. Comme dans l'Ouest, certaines des ogives ont reçu des rendements explosifs variables qui pouvaient être augmentés ou diminués en fonction de la situation militaire.

Défilé militaire en Russie

L'Iskander-M, déployé pour la première fois en 2005, est l'une des pièces maîtresses du nouvel arsenal. Le lanceur mobile peut tirer deux missiles qui parcourent près de 500 kilomètres. Les missiles peuvent transporter des ogives conventionnelles et nucléaires. Les chiffres russes situent la plus petite explosion nucléaire de ces missiles à environ un tiers de la bombe d'Hiroshima.

Avant que l'armée russe n'envahisse l'Ukraine, des images satellites montraient que Moscou avait déployé des batteries de missiles Iskander en Biélorussie et à l'est sur le territoire russe. Il n'existe aucune donnée publique permettant de savoir si la Russie a armé des Iskanders d'ogives nucléaires.

Nikolai Sokov, un ancien diplomate russe qui a négocié des traités de contrôle des armements à l'époque soviétique, a déclaré que des ogives nucléaires pouvaient également être placées sur des missiles de croisière. Les armes volant à basse altitude, lancées depuis des avions, des navires ou depuis la terre ferme, reviennent à proximité du terrain local pour éviter d'être détectées par les radars ennemis.

De l'intérieur du territoire russe, a-t-il dit, « ils peuvent atteindre toute l'Europe », y compris le Royaume-Uni.

Au fil des ans, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont tenté de rivaliser avec l'arsenal d'armes nucléaires mineures de la Russie. Cela a commencé il y a des décennies lorsque les États-Unis ont commencé à envoyer des bombes à réaction de combat sur des bases militaires en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Turquie et aux Pays-Bas. Kühn a souligné que l'Alliance, contrairement à la Russie, ne mène pas d'exercices de terrain pratiquant une transition entre la guerre conventionnelle et la guerre nucléaire.

En 2010, Obama, qui a longtemps prôné un « monde exempt d'armes nucléaires », a décidé de restaurer et d'améliorer les armes de l'OTAN, les transformant en bombes intelligentes et maniables qui ont rendu leurs objectifs très précis. Cela a donné aux planificateurs de guerre la liberté de réduire la force explosive variable des armes à seulement 2 % de la bombe d'Hiroshima.

Le champignon atomique au-dessus de la ville d'Hiroshima (Getty Images)

La réduction de la capacité d'explosion a rendu la rupture du tabou nucléaire « plus pensable », avait prévenu à l'époque le général James E. Cartwright, vice-président des chefs d'état-major interarmées sous Obama. Cependant, il a soutenu le programme parce que le haut degré de précision réduisait le risque de dommages collatéraux et de pertes civiles. Mais après des années de retards dans le financement et la fabrication, la pompe restaurée, connue sous le nom de B61 Model 12, ne devrait pas être déployée en Europe avant l'année prochaine.

Les accumulations constantes de la Russie et la lenteur de la réponse américaine ont conduit l'administration Donald Trump à proposer une nouvelle ogive de missile en 2018. Sa force destructrice était considérée comme environ la moitié de celle de la bombe d'Hiroshima, selon Christensen.

Alors que certains experts ont prévenu que la bombe, connue sous le nom de W76 Model 2, pourrait rendre plus tentant pour un président d'ordonner une attaque nucléaire, l'administration Trump a fait valoir que cette arme réduirait le risque de guerre en garantissant que la Russie ferait face à la menace de contre-attaques proportionnelles. Il a été mis en œuvre fin 2019.

« Il s'agit de psychologie, de psychologie mortelle », a déclaré Franklin C. Miller, un expert nucléaire qui a soutenu la nouvelle ogive et, avant de quitter ses fonctions publiques en 2005, a occupé des postes au Pentagone et à la Maison-Blanche pendant trois décennies. « Si votre adversaire pense qu'il a un avantage sur le champ de bataille, essayez de le convaincre qu'il a tort. »

Lorsqu'il briguait la présidence, Joe Biden a défini l'ogive la moins puissante comme une « mauvaise idée » pour les présidents « les plus susceptibles » de l'utiliser. Malgré cela, Christensen affirme qu'il est peu probable que l'administration Biden retire la nouvelle ogive des sous-marins nationaux.

La manière dont Biden réagirait à l'utilisation d'une arme nucléaire par Poutine n'est pas claire. Les plans de guerre nucléaire sont l'un des secrets les plus profonds de Washington. Les experts affirment que les plans de guerre vont généralement de tirs d'avertissement à des attaques uniques et à de multiples représailles et que la question la plus difficile est de savoir s'il existe des moyens fiables d'empêcher l'escalade d'un tel conflit.

Même Clapper, l'ancien directeur du renseignement national, a dit ne pas savoir comment il conseillerait Biden si Poutine déchaînait l'utilisation de ses armes nucléaires.

« Quand est-ce que tu t'arrêtes ? » a posé des questions sur les représailles nucléaires. « Tu ne peux pas continuer à tendre l'autre joue. À un moment donné, il faut faire quelque chose. »

Sur la photo, le président américain Joe Biden (EFE/Oliver Contreras/Pool/Archive)

Selon les experts, la réponse américaine à une petite explosion russe pourrait consister à tirer l'une des nouvelles ogives lancées par des sous-marins dans les terres sauvages de Sibérie ou dans une base militaire en Russie. Miller, ancien responsable du gouvernement nucléaire et ancien président du comité de politique nucléaire de l'OTAN, a déclaré qu'une telle explosion serait un moyen de dire à Moscou que « c'est grave, que les choses deviennent incontrôlables ».

Les stratèges militaires affirment qu'une réplique oculaire rétablirait la responsabilité d'une nouvelle escalade en Russie, faisant ressentir à Moscou son poids sinistre et, idéalement, empêcherait la situation de devenir incontrôlable malgré les dangers d'erreurs de calcul et d'accidents qui caractérisent les guerres.

Dans un scénario plus sombre, Poutine pourrait recourir à l'arme atomique si la guerre en Ukraine s'étendait aux États voisins de l'OTAN. Tous les membres de l'OTAN, y compris les États-Unis, sont obligés de se défendre mutuellement, potentiellement avec des salves provenant d'ogives nucléaires.

Tannenwald, politologue à l'université Brown, s'est demandé si les anciennes formes de dissuasion nucléaire, désormais enracinées dans des lignes opposées d'armes moins destructrices, soutiendraient la paix. « Je suis sûr que ce n'est pas le cas en cas de crise. »

Continuez à lire :