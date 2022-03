Totalplay a refusé le sabotage de réseaux concurrents

Suite à des allégations de sabotage par une société de services Internet et téléphoniques à Irapuato, Guanajuato, et dans une zone métropolitaine de Monterrey, Totalplay a nié cette information et a publié une déclaration :

Totalplay rejette fermement les allégations malveillantes de sabotage présumé qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Il y a quelques jours, une plainte citoyenne a été publiée dans plusieurs médias concernant des actions délibérées présumées d'un homme identifié comme un employé de Totalplay pour affecter les infrastructures et justifier les échecs de la concurrence, à Irapuato, dans l'État de Guanajuato.

La note a été reprise de manière suspecte par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux, y compris des médias qui ne corroboraient pas les informations, et en ont profité pour se plaindre de la marque, accuser le propriétaire de l'entreprise et défendre ses concurrents.

(Photo : Totalplay TV)

Selon les déclarations de Totalplay, son équipe juridique a immédiatement contacté le directeur du district, qui a à tout moment suivi l'incident et a accompagné l'employé Edgar « N » au tribunal civique auquel l'affaire a été renvoyée. Dans cette affaire, il a été déterminé que la plainte n'avait pas été traitée en raison d'un manque de preuves. En outre, ceux qui auraient pointé du doigt la coupe de fibres ne se sont pas présentés au tribunal, n'ont présenté aucune preuve et n'ont porté aucune accusation.

Les directeurs de Totalplay ont souligné l'importance de nier la désinformation générée par les tactiques contraires à l'éthique de la part du concours et ont catégoriquement nié les allégations contre l'employé qui, au moment de l'enregistrement circulant sur les réseaux, assistait à un échec dans la zone résultant d'un incident dans les fibres optiques de Totalplay.

« Nous nous engageons à fournir le meilleur service à nos clients, dont la préférence est soutenue par la qualité de notre produit, et non par les pièges allégués, sans aucune preuve, qui sont promus dans les réseaux et les médias juste pour nous discréditer », ont-ils conclu.

Sur les réseaux sociaux, même les utilisateurs ont révélé ce qui se serait réellement passé et ont signalé que l'entreprise qu'ils accusaient de sabotage présentait fréquemment des défauts similaires :

