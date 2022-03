Ce n'est que le mois dernier qu'il a osé avouer publiquement qu'il a des aspirations présidentielles. Bien que ses mouvements politiques aient longtemps été vus dans cette voie, Horacio Rodríguez Larreta avait besoin de « blanchir » la situation. « Il y a un long chemin à parcourir pour parler de candidatures, mais il est vrai que nous consolidons une équipe, nous consolidons une proposition, nous consolidons une alternative dans Ensemble pour le changement », a-t-il reconnu avant l'année électorale 2023.

Bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir et qu'il faudra surmonter plusieurs obstacles dans cette course au sein de la principale coalition d'opposition pour figurer parmi les candidats, le voyage qui a débuté en Europe ce week-end s'inscrit dans ce cadre. Le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires visitera les villes allemandes de Hanovre et Berlin jusqu'au jeudi 24, et s'arrêtera également à Madrid . Il rencontrera des responsables et des hommes d'affaires. Cette fois, des projets liés à l'éducation, au travail et à la promotion du tourisme figurent à son ordre du jour.

Il tiendra des réunions avec des maires d'orientation idéologique différente. À Berlin, il rencontrera le tout nouveau maire de la capitale allemande, Franziska Giffey, qui a pris ses fonctions en décembre de l'année dernière. Il appartient au parti social-démocrate bien que le Parlement allemand l'ait élu dans le cadre d'une coalition qu'il devait former avec le Parti vert et le parti de gauche LINKE pour les cinq prochaines années.

Franziska Giffey, maire de Berlin, avec qui Rodríguez Larreta rencontrera. Reuters/Michele Tantussi/Piscine

Larreta veut y intégrer, comme l'a indiqué le gouvernement de Buenos Aires, après le lancement des pratiques éducatives dans les écoles secondaires de la ville, dans le « double modèle » allemand qui combine la formation théorique dans les écoles avec des exemples pratiques dans les entreprises. En outre, il visitera le centre de formation professionnelle ABB et la société Stadler Deutschland GmbH, pour en savoir plus sur le programme qu'ils développent en collaboration avec la Chambre d'industrie de cette ville.

Dans la capitale allemande, le secrétaire général et les relations internationales de la ville de Buenos Aires, Fernando Straface, qui accompagnera le maire de Buenos Aires, tiendra une réunion avec Michael Müller, membre de la commission des relations étrangères du Parlement allemand et ancien maire de Berlin. Straface se rendra également à Paris, où il rencontrera José Antonio Ardavin, chef de l'Amérique latine de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Andreas Schaal, directeur des relations institutionnelles, car l'Argentine est un membre potentiel de cette coopération internationale agence.

Les 22 et 23 mars, Rodríguez Larreta s'installera à Madrid, où plusieurs réunions liées au tourisme international l'attendent. Mardi, il déjeunera avec le président de la Ibero-American Business Foundation, Josep Piqué Camps, et avec des représentants d'autres entreprises espagnoles qui composent la Fondation.

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ; et le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Les deux rencontreront le maire de Buenos Aires. EUROPE PRESS/E. Parra. PISCINE - Europa Press

Un jour plus tard, il aura un entretien avec l'actuel maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, du Parti populaire, avec qui il a déjà tenu une vidéoconférence en mai 2021 lors de la plus lourde étape de Covid dans notre pays. Puis il rencontrera Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid et également membre du PP, une force politique de centre droit en Espagne.

L'agenda international qui a mis en évidence ce profil présidentiel a connu son premier chapitre peu après le PASO en septembre 2021, lorsque Larreta a rencontré à Washington, aux États-Unis, John Kerry, ancien secrétaire d'État et envoyé spécial du gouvernement de son pays pour le climat. Ils ont évoqué le changement climatique dans la perspective du prochain sommet de Glasgow à la fin du mois d'octobre, des actions à mettre en œuvre et Kerry a été invité à se rendre à Buenos Aires cette année.

À cette occasion, Larreta a profité de l'occasion pour rencontrer l'ancien président démocrate Bill Clinton et, pendant son séjour dans la capitale américaine et à New York, il s'est également entretenu avec Felipe Jaramillo, vice-président de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et Mauricio Claver-Clarone, président de la Banque. Développement interaméricain (BID). Les conversations avec les représentants des « Think Thank » les plus pertinentes ne manquaient pas.

John Kerry et Horacio Rodriguez Larreta

Rodríguez Larreta possède des alliances mondiales. Ce mercredi 16 mars, il a eu une vidéoconférence avec son partenaire londonien, Sadiq Khan, au cours de laquelle il a été confirmé qu'entre le 19 et le 21 octobre, la ville de Buenos Aires accueillera le Sommet mondial des maires du C40, qui a lieu tous les trois ans et qui réunit des dirigeants de près d'une centaine de villes où ils discutent de mesures pour lutter contre le changement climatique.

« Nous sommes fiers de notre leadership en matière d'action climatique. Pour promouvoir le bien-être intégral des personnes, le moment est venu d'unir les maires d'Amérique latine et du monde entier pour mener des actions plus rapides et plus ambitieuses en vue de la COP 27 (Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques) », a déclaré Rodríguez Larreta, actuel vice-président du C40 pour l'Amérique latine, dans des déclarations diffusé dans un communiqué.

Le 26 septembre 2021, l'entretien a eu lieu aux États-Unis entre Rodriguez Larreta et Bill Clinton.

Cette réunion des maires pourrait être une autre rampe de lancement pour Larreta. Ce ne serait pas la première fois que le chef du gouvernement d'une capitale serait projeté à l'échelle nationale, cela s'est déjà produit en Argentine et ailleurs dans le monde. Tabaré Vázquez, qui est passé de Montevideo à la première place en Uruguay, et Boris Johnson, du maire de Londres au premier ministre du Royaume-Uni, en sont deux exemples tangibles.

La réunion a lieu tous les trois ans et réunit les maires et les dirigeants des 96 villes membres du réseau C40 avec des dirigeants d'entreprises mondiales, des philanthropes, des investisseurs, des universitaires et des militants. Les précédents événements du C40 ont été organisés par Londres, New York, Séoul, Sao Paulo, Johannesburg, Mexico et Copenhague. À cette occasion, la capitale argentine était en concurrence avec Austin et Miami (États-Unis) ; Madrid et Barcelone (Espagne) ; Medellin (Colombie) ; Rio de Janeiro et Sao Paulo (Brésil) et Shenzhen (Chine).

En octobre, les participants discuteront de « la manière dont les villes peuvent évoluer vers la neutralité carbone, comment faire face à l'urgence climatique et augmenter le financement vert pour les projets d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, en particulier pour les villes des pays du Sud ». Comme nouveauté, le sommet comprendra un forum d'affaires sur la création d'emplois verts et un « sommet des jeunes » réunissant des dirigeants de tout le pays et du monde entier.

« L'évaluation du C40 tient compte des progrès de la ville dans ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique. En outre, il prend en compte les conditions dont il dispose pour accueillir des événements mondiaux, qui comprennent tout, des précédents forums internationaux réussis, des infrastructures hôtelières, des congrès et des conventions, à des facteurs tels que l'offre culturelle et la diversité de la ville », a expliqué Straface, conseiller en chef de Larreta sur les problèmes.

Le panorama sur le front intérieur

S'il a l'intention d'atteindre la Casa Rosada l'année prochaine, Rodríguez Larreta doit d'abord affronter un puissant stagiaire à Juntos por el Cambio. Le gouverneur de Jujuy, Gerardo Morales, l'un des hommes forts au sein d'un radicalisme qui a repris de l'importance lors des élections de mi-mandat, a déjà annoncé qu'il allait concourir.

Dans la ligne la plus difficile du PRO dans laquelle Patricia Bullrich s'inscrit principalement, un autre adversaire potentiel apparaît. La question reste de savoir ce que fera Mauricio Macri, qui donne encore des signes un peu ambigus en pensant à 2023.

Horacio Rodriguez Larreta, Diego Santilli, Michelangelo Pichetto et Florencia Arietto

La semaine dernière, lors de la série de discussions sur la politique intérieure, le maire de Buenos Aires a rencontré le député Miguel Angel Pichetto (péronisme fédéral), avec Florencia Arietto (l'avocate pénaliste qui faisait partie du Front de la rénovation et qui a rejoint le PRO en 2018 en tant que conseillère de Bullrich en matière de sécurité questions) et avec Emilio Monzó, l'ancien président de la Chambre des députés qui est la principale référence du Parti du dialogue, l'une des jambes de la coalition d'opposition.

« Nous travaillons avec Miguel depuis longtemps, nous partageons de nombreuses activités de campagne, nous partageons la vision selon laquelle un accord très large est nécessaire pour les transformations dont l'Argentine a besoin. Florencia rejoint l'équipe de Diego Santilli dans la province de Buenos Aires, où nous prévoyons de gouverner à nouveau et nous nous préparons », a admis Rodríguez Larreta.

Après les élections de 2021, où il a imposé María Eugenia Vidal dans la ville et son vice-chef Diego Santilli en tête de liste parmi les députés de Buenos Aires contre l'opinion de nombreux de ses pairs, le chef du gouvernement de Buenos Aires avait raison et a avancé dans son profil de leader, bien qu'il a reçu de nombreuses attaques du secteur « fauves » de l'alliance qui s'intègre.

Au cours des dernières semaines, elle a joué un rôle actif dans la poursuite de ses objectifs pour l'année à venir. Elle a été au premier plan des appels à une position plus forte du gouvernement national sur le conflit en Ukraine, a assisté à l'audience de conciliation pour résoudre les demandes de coparticipation devant la Cour suprême, a accompagné les manifestations dans les campagnes avant la hausse des détentions d'huile et de farine de soja, et a souligné l'importance de la sécurité dans la région de la ville. Des signes évidents qu'il est déterminé à aller plus loin.

CONTINUEZ À LIRE :