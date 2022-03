À partir de ce mardi, Medellín célébrera la « Semaine internationale du théâtre »

À partir de ce mardi 22 mars et jusqu'au 27 du même mois, la Semaine internationale du théâtre se tiendra à Medellín. La société Ateneo, qui fera partie de l'événement avec sa proposition XIV événement de célébration 2022, sera récompensée par la reconnaissance de l'actrice Nora Quintero.

Le projet réalisé par la société Porfirio Barba Jacob, en partenariat avec le Conseil municipal du théâtre de Medellín et le bureau du maire de Medellín, célébrera également la journée internationale du théâtre le 27 mars. La Semaine du théâtre réunira différentes propositions pour commémorer l'œuvre théâtrale.

Parmi les événements qui auront lieu pendant les cinq jours, il y aura des conférences, des expositions, des pièces de théâtre, entre autres, dans différents espaces de la ville du printemps éternel qui se tiendront dans 30 salles de la ville.

En outre, parmi les 100 groupes de théâtre qui participeront à la Semaine du théâtre figurent The Barefoot Eagle, El Pequeño Teatro, Acción Impro, Teatro La Hora 25, La Buhardilla Teatro et l'Athenaeum Stage Laboratory, qui présenteront des productions de pièces de metteurs en scène invités, le Péruvien Ricardo Delgado et Le Colombien Alberto Sierra Mejia.

Pour sa part, l'événement de célébration de la société vise à « rendre hommage aux hommes, aux femmes et aux entités du théâtre Antioqueño qui se sont distingués par leur dévouement au travail théâtral et ont consacré leur vie à proposer des options de coexistence pour un pays meilleur depuis la scène », a déclaré la société dans une déclaration. L'hommage à Nora Quintero aura lieu avec la pièce « Monologue pour une actrice triste ».

« Après deux ans de pandémie, nous sommes de retour à 100% pour célébrer cette semaine si importante pour l'histoire de la culture de la ville. Grâce au théâtre, de nombreux mouvements sociaux, réflexions, textes ont été créés qui racontent comment Medellín s'est transformée en une ville de rêves, d'espoirs, de désir de sortir des moments les plus difficiles. Nous traversons une pandémie et cette année 2022, nous allons célébrer cette Semaine du théâtre et cette Journée internationale du théâtre avec de nombreux hommages à nos artistes, créateurs, dramaturges, en réfléchissant à la création et à de nombreuses composantes du théâtre de la ville », a commenté dans un communiqué le secrétaire de Culture citoyenne, Álvaro Narvaez Diaz.

D'autre part, l'organisation des événements est responsable du collectif Medellín en escena et de la société Ateneo Porfirio Barba Jacob et est soutenue par le bureau du maire municipal. N'oubliez pas que la dernière journée se terminera par l'arrêt artistique le 27 mars sur la Plazoleta de las Artes du théâtre Pablo Tobón Uribe.

Pour voir le programme complet, vous pouvez consulter les sites officiels de Medellín En Escena et de l'Athenaeum Porfirio Barba Jacob.

