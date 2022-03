Qu'est-ce que Ubisoft Scalar ? La technologie pour créer de nouveaux modes de développement de jeux vidéo

Au début de la Game Developer Conference (GDC), Ubisoft a dévoilé une nouvelle technologie basée sur le cloud qui vise à révolutionner la façon dont les jeux vidéo sont développés. Ce nouveau paradigme s'appelle Ubisoft Scalar et c'est une méthode visant à maximiser l'utilisation des informations afin de faciliter le traitement de tous les ingrédients qui construisent une expérience numérique.

Il ne s'agit pas d'un service de streaming comme Xbox Game Pass ou Nvidia GeForce Now : la société a proposé une structure dans laquelle les logiciels et le matériel sont intégrés virtuellement afin d'éliminer la dépendance des joueurs à l'égard des appareils et de permettre aux développeurs d'améliorer les titres. sans interrompre les autres processus.

La proposition de Scalar fonctionnerait comme un moteur graphique dont les pièces sont démontées dans le cloud et où chaque composant du processus parvient à devenir indépendant des autres. Ces parties représentent les moteurs qui forment un seul jeu vidéo (audio, physique, graphique, etc.) et qui sont généralement activés en même temps à partir du même logiciel.

Ubisoft utilise généralement deux types de moteurs graphiques qui lui sont propres : ANVIL (responsable de la franchise Assassin's Creed) et Snowdrop (Tom Clancy's The Division). La nouvelle proposition permet une plus grande interaction entre tous les bureaux de l'entreprise et faciliterait le travail collectif.

Moteur Ubisoft Snowdrop

De cette manière, l'entreprise a l'intention d'utiliser la puissance de traitement quasi infinie du cloud pour étendre tous les composants d'un moteur graphique et briser la barrière matérielle qui limite généralement les expériences.

La technologie Scalar a été développée par une équipe dirigée par Ubisoft Stockholm et en collaboration active avec les studios Ubisoft situés à Malmö (Ubisoft Massive), Helsinki (Ubisoft Redlynx), Bucarest et Kiev.

Bien qu'il ne soit pas encore disponible dans toutes les études du conglomérat, l'annonce faite au GDC a confirmé qu' Ubisoft Stockholm travaille déjà sur une nouvelle adresse IP utilisant ce service .

Comment fonctionnerait Scalar ?

Le nouveau service d'Ubisoft reposerait sur un processeur cloud capable de démarrer et d'arrêter des services de manière dynamique qui serait également soumis aux besoins des joueurs. Ce type de processus permettrait aux expériences d' utiliser la puissance de calcul requise en temps réel , plutôt que d'avoir ces services actifs en tout temps.

Ubisoft Scalar

Les tâches gourmandes en calcul seraient mises en cache (une mémoire spéciale qui échange des données à haute vitesse) et distribuées à l'échelle mondiale, éliminant ainsi le besoin de rejouer des variantes déjà calculées une fois.

Scalar vise à éliminer les mises à jour et les correctifs des jeux vidéo

Ce système collaboratif serait non seulement bénéfique à l'équipe de développement, mais il permettrait également aux joueurs de continuer à profiter de leurs expériences sans attendre les mises à jour logicielles.

« Far Cry 6" : un jeu de guérilla sur une île des Caraïbes

Les studios pourraient travailler sur des améliorations constantes et empêcher la retouche d'une zone de représenter une limitation dans une autre, car chaque espace fonctionnerait à partir d'un environnement différent.

Comme chaque espace serait intégré virtuellement, Ubisoft a déclaré que Scalar serait construit comme une architecture de microservices, où les systèmes fermés à un seul processeur passeraient à un modèle qui distribue les tâches à un nombre presque illimité de machines.

CONTINUEZ À LIRE :