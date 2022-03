Méditation pour la paix, massages et recettes à base de plantes : l'oasis de verdure de Lollapalooza

Au centre de Lollapalooza se trouve une tente comme celle utilisée par les Bédouins, décorée de guirlandes, de tapis et de coussins pour se reposer. Il appelle au silence, obtenu grâce à des écouteurs qui bloquent les sons externes pour se connecter à la voix intérieure. Oui, dans le festival le plus important d'Argentine, il y a une oasis à l'écart de la marée de plus de 100 000 personnes qui vibrent sur les quatre scènes aménagées sur le terrain de l'hippodrome de San Isidro.

Des tisanes de menthe, de citron et de fenouil y sont servies. Ils sont préparés par Patricia Barandilla et Gabriela Robledo, d'Arapy. Les deux connaissent bien les plantes, les herbes et la puissance des recettes naturelles. Ils partagent toutes leurs connaissances dans l'atelier qu'ils ont mis en place pour les trois jours du festival. « La culture à partir du sol sans engrais apporte des propriétés irremplaçables dont nous devons tirer parti. Un peu de menthe poivrée pour faciliter la digestion, de menthe aux propriétés analgésiques et de mélisse comme alliée anxiolytique. Tout peut être incorporé dans des boissons chaudes ou froides comme le thé, ou dans des recettes telles que des salades ou des plats crus. Nous l'avons à portée de main », expliquent-ils.

Ce n'est pas la seule proposition de Lolla qui invite à une vie plus saine. Quelques mètres plus loin, Juana exerce sa flexibilité dans un cours de yoga de vingt minutes. Justine préfère s'arrêter au stand entièrement réalisé sur palettes qui propose des massages décontractants gratuits de 15 minutes. « Le festival est long, il faut marcher, sauter, chanter... puis on vient un moment pour se détendre, se ressourcer et se remettre à tout. Un mime », raconte la jeune femme de Buenos Aires, venue voir Miley Cyrus et Wos.

Des hamacs qui vous invitent à vous détendre et à mettre le corps en pause pour recharger votre énergie

La musique a cessé d'être la seule raison de participer au festival le plus important de la scène. La popularité croissante des retraites de santé et de bien-être témoigne de l'intérêt croissant pour les soins physiques et spirituels. Au premier plan, et en phase avec cette tendance sanitaire, des organisations et référents de renom se sont associés, pensant à connecter le public de l'événement à un mode de vie sain, responsable et conscient des problèmes sociaux.

Le refuge de bien-être s'appelle Espiritu Verde. Traverser le portail, c'est comme entrer dans un autre portail où le temps semble s'écouler à un rythme plus tranquille et plus dépouillé, où l'on est invité à vivre ici et maintenant.

« Méditons pour la paix », appellent-ils dans l'Art de vivre. Petit à petit, un groupe de dix personnes se réunissent en rond pour prendre de profondes respirations à cette fin. Ils s'assoient déjà, ferment les yeux et se laissent emporter par le guide. « Nous sommes tous les trois jours. L'important est que plus de personnes connaissent les avantages de cette ancienne pratique pour améliorer la qualité de vie, augmenter l'énergie et renforcer le système immunitaire », disent-ils depuis l'espace.

L'alimentation consciente est un autre pilier de la vie bien-être. C'est pourquoi un secteur de food trucks pour des aliments sains était disponible. Nutree, créé par les entrepreneurs Dominique Ohaco et Belen Belverede, a atterri à l'Hippodrome avec leurs hamburgers à base de quinoa. Les options proposées en combo sont des champignons, des lentilles, des épinards, le tout accompagné d'un mélange de pommes de terre et de betteraves frites. Le prix : 1 100$. Ils n'arrêtent pas de vendre. La plus populaire est la nouvelle recette de champignons.

La burga aux épinards à base de quinoa proposée par Nutree

Vegan Nature, à base de plantes, a laissé sa marque sur son Foodtruck avec des plats et des combos servis dans des emballages 100% compostables. Quoi manger : médaillon Casa Vegana, oignon caramélisé, tranche de tomate, pesto de roquette et mayonnaise végétalienne à 900$. Il y a aussi trois pizzas sans fromage, la grande avec six portions à 800$.

Et qui a dit que la glace n'était pas saine ? Too Good se définit comme des experts, et c'est pourquoi ils ont élaboré une recette artisanale contenant seulement 170 à 295 calories dans le quatrième kilo. « Puisque nous voulions qu'il soit parfait, nous le faisons sans sucre, sans matières grasses et sans Tacc afin de ne pas exclure personne. Et le meilleur pour la fin : c'est délicieux, crémeux et nutritif », expliquent-ils depuis le stand. Les saveurs sont classiques : chocolat, fraise, dulce de leche et quelques autres.

Dans chacun d'eux, comme dans chaque panier, vous payez avec le bracelet. Le système semble fonctionner pour plusieurs raisons : il n'y a pas de problèmes de changement, il n'y a pas d'insécurité, les enfants n'ont pas à gérer d'argent et il n'y a pas de grandes collections qui prennent des risques.

Une autre question importante est que nous devons réduire les déchets, ce qu'ils génèrent lors d'un festival d'une telle ampleur. C'est pourquoi Rock and Recycle entre en action. Ce programme vise à réduire l'empreinte environnementale de l'événement grâce à la séparation à la source des déchets générés pendant les deux jours du festival. À cette fin, des paniers différenciés entre recyclables et non recyclables sont disponibles sur place pour récupérer les matériaux recyclables et réaliser leur recyclage ultérieur. Cela vise non seulement à réduire la pollution générée, mais également à infecter le public avec de bonnes habitudes qui peuvent être reproduites dans leurs maisons, leurs bureaux et leurs quartiers. Lors de l'édition 2019, 1714 kg de matériaux ont été recyclés divisés en : plastique (284 kg), carton (338 kg), canettes métalliques (980 kg) et verre (112 kg).

L'entrée d'Espirítu Verde est un espace partagé avec d'autres organisations à but non lucratif, spécialement conçu pour connecter le public de l'événement à un mode de vie sain, responsable et conscient

Il existe également un bataillon de volontaires de t-shirts de couleur terre engagés dans les questions environnementales qui participent activement à ce programme de recyclage. Ils sensibilisent le public et favorisent la séparation correcte des déchets afin d'éviter que les matières recyclables ne finissent à la poubelle.

La visite se termine sur un vélo stationnaire doté de super pouvoirs. Au rythme de « Recicleta prend soin de la planète », un impact positif est obtenu car une bouteille de Pet fait revivre sur un fil qui peut être utilisé pour fabriquer toutes sortes d'objets : sacs à main, laisses pour chiens, porte-clés.

C'est ce que signifie Espiritu Verde, de petites habitudes qui génèrent de gros impacts pour sauver la planète. Combien d'autres s'additionnent.

Franco Fafasuli : Photos

CONTINUEZ À LIRE :