COVID prolongé : le problème de vivre à l'infini les séquelles de l'infection

Après avoir transmis l'infection à coronavirus, qu'elle soit asymptomatique, avec peu de symptômes ou sous forme sévère, il existe une peur persistante chez tous les patients : COVID prolongé ou COVID long.

À l'échelle mondiale, on estime que plus de 10% des patients qui ont subi la COVID-19 ont vécu une expérience prolongée ou persistante de COVID, ce qui est en passe de devenir l'une des visites médicales les plus fréquentes dans un avenir pas trop lointain. Dans ce syndrome, les symptômes persistent après quatre semaines d'infection, et même une prolongation peut dépasser 12 semaines.

Elle se caractérise par des symptômes tels que fatigue extrême, essoufflement, confusion mentale, troubles du sommeil, fièvre, problèmes gastro-intestinaux, anxiété, dépression, maux de tête, palpitations et tachycardies, perte d'odorat et de goût , entre autres organes. 200 symptômes ou signes ont déjà été décrits liés au tableau post-aigu de l'infection, généralement appelé COVID prolongé ou post-COVID.

Des spécialistes du monde entier préviennent qu'un grand nombre d'adultes et de jeunes qui ont souffert de COVID, même s'ils n'avaient pas de maladies préexistantes, pourraient être confrontés à de graves problèmes de santé dans les années à venir . Un sujet qui inclut ceux qui n'ont pas souffert de la maladie et qui présentent des symptômes.

D'autres maladies infectieuses à l'origine d'épidémies ou de pandémies, telles que la grippe, la poliomyélite ou la fièvre Ebola, ont également touché les personnes touchées, et certains experts estiment qu'ils devraient être tirés des leçons tirées des urgences de santé publique du passé.

« En général, les conséquences physiques des infections sont visibles pour la société. C'est pourquoi il est considéré comme un problème de santé publique. L'impact sur la santé mentale passe plus inaperçu, presque au point d'être rendu invisible. Les conséquences à long terme du virus ne sont pas encore claires, mais il est clair que ces années de pandémie ont généré de nombreux problèmes de santé mentale, qui auront un impact à moyen et long terme . Les systèmes de santé doivent être préparés pour les années qui suivent la pandémie de coronavirus », a déclaré à Infobae Ariel Goldman, président de l'Association argentine d'économie de la santé.

« L'histoire récente nous montre que de nombreuses maladies, en particulier les maladies virales, peuvent avoir des conséquences très invalidantes à long terme et le pire, c'est que les médecins sont hautement qualifiés pour traiter les urgences ou les maladies aiguës et sont moins capables de faire face au « lendemain » du dommages que les maladies chroniques peuvent laisser », a averti le cardiologue Mario Boskis, de la Société argentine de cardiologie.

En dialogue avec Infobae, l'expert a ajouté : « De nombreuses personnes guéries de la COVID-19 nous consultent pour des symptômes persistants, tels que fatigue, essoufflement, douleurs articulaires ou troubles cognitifs. Le discours le plus fréquent est qu' ils ont l'impression de ne pas être la même personne qu'avant l'infection . Le défi consiste maintenant à trouver une relation causale entre le virus et les symptômes. Son absence dans les tests diagnostiques nous amène à penser à une réaction inflammatoire, déclenchée par le virus qui persiste pendant des mois. »

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a finalement décidé de définir cette pathologie et ainsi de reconnaître l'existence d'une maladie, ce qui constitue un soutien fondamental pour tous les patients qui ont dû écouter trop de fois que tout était dans leur tête, ou que tout ce dont vous aviez besoin c'était de la patience.

C'est une action tellement nécessaire que la Société espagnole des médecins généraux et de famille (SEMG) avait déjà sa propre description et est maintenant plongée dans la création de guides et de protocoles pour son approche. « L'importance d'une définition est qu'elle donne un poids spécifique et sa propre entité à la maladie », explique Lorenzo Armenteros, porte-parole du SEMG, qui cherche à créer un vaste registre de patients permettant de mesurer la maladie. De cette manière, les groupes peuvent être définis, les patients regroupés selon différentes caractéristiques telles que l'âge, le sexe ou les comorbidités, et ainsi étudier l'incidence dans chaque groupe spécifique.

Les syndromes dits post-infectieux sont anciens connus en médecine. Ils surviennent à la suite d'un processus généralement viral (comme une simple grippe) et se caractérisent par un état de fatigue parfois accompagné de maux de tête. Mais le COVID persistant est quelque chose de très différent. Quelque chose de similaire ne s'est même pas produit après la maladie causée par d'autres coronavirus tels que le SRAS et le MERS, ou du moins cela n'avait pas de signification statistique.

Les experts savent pour l'instant, selon les premières statistiques, que le COVID persistant semble plus répandu chez les hommes. Il en va de même pour les maladies graves, pour lesquelles l'hospitalisation et les séquelles surviennent plus souvent chez les hommes atteints de pathologies chroniques. Dans ce que les deux sont assimilés, il y a la faible prévalence chez les enfants (entre 1 % et 4 % pour le COVID persistant).

Un autre problème majeur à venir peut être le vieillissement précoce, certaines études le prédisent pour ceux qui ont eu un coronavirus . Comme pour toute maladie chronique, il y a des aspects que nous ne pourrons pas connaître avant le passage des années, mais il reste encore de nombreuses questions auxquelles nous devons essayer de répondre aujourd'hui.

Qui est le plus à risque ?

Les scientifiques se sont lancés pour essayer de déterminer quels patients sont les plus à risque de développer un COVID prolongé et quels seraient les déclencheurs d'une telle situation. Des recherches qui viennent d'être publiées dans le média spécialisé Cell indiquent que des spécialistes du Seattle Institute of Systems Biology semblent avoir trouvé des réponses partielles.

Les personnes qui ont des fragments circulants du coronavirus, des anticorps spécifiques dirigés contre leurs propres tissus ou organes et une résurgence du virus d'Epstein-Barr semblent courir un plus grand risque , selon les spécialistes de leur article. Les scientifiques sont sur la bonne voie pour mieux comprendre et prédire le COVID prolongé, avec lequel les patients sont toujours confrontés à un large éventail de problèmes de santé des mois après leur rétablissement. L'équipe de plus de 50 chercheurs a découvert certains marqueurs qui pouvaient être identifiés tôt et semblaient être en corrélation avec des symptômes persistants, que l'infection initiale soit grave ou non.

Les chercheurs ont suivi 309 patients atteints de COVID depuis le diagnostic initial jusqu'à la convalescence, deux à trois mois plus tard, et les ont comparés à des sujets témoins sains. Ils ont analysé des échantillons de sang et des écouvillons nasaux, intégrant les données aux dossiers médicaux des patients et aux symptômes autodéclarés.

Les scientifiques cherchent à savoir quels patients sont les plus à risque de développer un COVID prolongé et quels seraient les déclencheurs d'une telle situation (EFE)

Après trois mois, plus de la moitié des patients ont signalé de la fatigue et un quart ont signalé une toux persistante. D'autres ont souffert de symptômes gastro-intestinaux. Les résultats de l'étude étaient complexes, avec différents profils associés à différents symptômes. En général, les scientifiques ont noté que l'un des quatre facteurs est le niveau d'ARN du coronavirus dans le sang au début de l'infection, un indicateur de la charge virale. Une autre est la présence de certains auto-anticorps, des anticorps qui attaquent par erreur les tissus corporels comme ils le font dans des conditions telles que le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Un troisième facteur est la réactivation du virus d'Epstein-Barr, un virus qui infecte la plupart des personnes, souvent lorsqu'elles sont jeunes, puis devient dormant.

Le dernier facteur est le diabète de type 2, bien que les chercheurs aient indiqué que dans des études impliquant un plus grand nombre de patients, il pourrait s'avérer que le diabète n'est qu'une des nombreuses affections médicales qui augmentent le risque de COVID prolongé. Les auteurs ont noté que leurs résultats déterminaient des stratégies de traitement possibles qui comprennent « les médicaments antiviraux, puisqu'ils ont un effet sur la charge virale, et le traitement de remplacement du cortisol, pour les patients présentant une carence ».

L'étude complexe comportait plusieurs composantes et impliquait des dizaines de chercheurs de diverses universités et centres, notamment l'Institute for Systems Biology, l'Université de Washington et le Swedish Medical Center de Seattle, où l'auteur médical principal de l'étude, Jason Goldman, est un spécialiste des maladies.

