La Commission de la vérité a rendu compte de ses travaux en 2021

La Commission vérité a tenu ce mercredi 16 mars la responsabilité de ses travaux au cours de l'année 2021. Lors de l'événement, l'entité a présenté ses réalisations au cours des 12 mois de l'année, a également expliqué quelle est la construction du rapport final qui sera livré le 27 juin 2022.

Le président de la Commission, Francisco de Roux, a commencé la session par une brève réflexion sur ce que signifie parler au pays avant la fin du mandat de l'entité. Selon lui, à partir de cet exercice de reddition, il cherche à penser à l'avenir, car il a assuré que le travail que la Commission a accompli au cours de son mandat a été fait « dans l'espoir qu'un jour un pays sera possible dans lequel personne ne sera tué, où nous pouvons tous parlent en toute tranquillité d'esprit ».

Plus précisément, en 2021, l'entité de paix a mené 1 750 exercices d'entretiens individuels et 307 exercices d'entretiens collectifs, qui ont permis au total d'entendre le témoignage de 4 554 personnes sur tout le territoire national et dans 27 pays à travers le monde. Depuis le début de son mandat en 2016, la Commission a entendu 27 279 personnes.

Cela pourrait vous intéresser : Les femmes raizal de San Andrés ont présenté un rapport à la Commission de la vérité sur les conflit dans leur région

L'ambassadeur de l'Union européenne en Colombie, Gilles Bertrand, a également assisté à la cérémonie de responsabilisation, qui a assuré que, bien que la Commission soit sur le point d'achever son mandat avec la remise du rapport final, le pays entamerait un autre processus important : « La diffusion, la communication et acceptation des vérités difficiles que ce pays a décidé d'affronter et de surmonter pour changer le cours de son histoire ».

En ce qui concerne le bilan, le secrétaire a noté que l'entité avait réussi à exécuter 92,4 pour cent des ressources qu'elle a reçues du ministère des Finances l'année dernière. Cela signifie que 108 105 millions de pesos ont été investis sur les 116 992 millions reçus.

La Commission a également indiqué qu'elle avait progressé dans la construction d'une première version de la composante écrite du rapport final. En outre, elle progresse d'environ 50 % dans la création de la plate-forme virtuelle qui hébergera le transmédia, à travers laquelle l'héritage que l'entité livrera au pays sera partagé et qui vise à jeter les bases de la non-répétition du conflit armé.

Une autre réalisation mise en évidence par l'entité née après la signature de l'Accord de paix, entre l'État colombien et les anciennes guérilleros des FARC, est qu'au cours de l'année écoulée, 107 cas et 353 signalements ont été reçus de différentes organisations, institutions et particuliers, pour un total de 635 cas et 964 rapports reçus entre 2016 et le 31 décembre 2021.

Au cours de l'année écoulée, la Commission a organisé sept événements publics nationaux, notamment : la reconnaissance de l'exil aux frontières, les victimes d'exécutions extrajudiciaires en Colombie et les victimes d'enlèvements par l'ancienne guérilla des FARC-EP. En outre, il a organisé la reconnaissance des responsabilités de Salvatore Mancuso et Rodrigo Londoño, qui ont exprimé leur intention de travailler à la dignité des victimes du conflit armé et ont demandé pardon pour leurs actions dans le contexte du conflit armé.

D'autre part, à partir de l'approche territoriale, 12 actes publics de reconnaissance des responsabilités ont également été promus ; par exemple, celui des anciennes FARC-EP pour des actes tels que des disparitions forcées et des assassinats ciblés en Palestine, Huila, celui sur les impacts et les effets du conflit armé sur les universités et la loi où la responsabilité a été reconnue à l'égard des victimes d'exécutions extrajudiciaires à Toluviejo (Sucre).

En ce qui concerne le processus d'écoute avec les peuples ethniques, la Commission a organisé huit événements publics tels que : la reconnaissance des effets des Noirs dans la région des Caraïbes, les effets des anciennes FARC-EP sur le peuple Coreguaje et la « Vérité silencieuse du Canal del Dique : disparition forcée et dommages causés au territoire ». Cela signifie qu'au total, la Commission a dirigé 27 espaces en 2021 pour faire avancer la réalisation de l'objectif de reconnaissance.

CONTINUEZ À LIRE :