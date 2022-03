Alberto Fujimori : Qui est Gregorio Parco, l'avocat qui a déposé la demande d'habeas corpus pour libérer l'ancien président

Suite à la décision de la Cour constitutionnelle (TC) qui a déclaré l'habeas corpus fondé, qui a libéré Alberto Fujimori, l'ancien président quitterait la prison de Barbadillo, située dans le district d'Ate, à partir du lundi 28 mars prochain. C'est l'avocat Gregorio Parco Alarcón qui a déposé cet appel en 2020.

« Je n'ai aucune sympathie avec le fujimorisme, mais avec l'ingénieur Alberto je suis un sympathisant de l'an 90 à 95 », a déclaré l'avocat d'Iqueño à Canal N, expliquant ses motivations pour présenter l'habeas corpus qui libère l'ancien dictateur après que le TC eut rétabli la grâce accordée par Pedro Pablo Kuczynski en 2017.

Dans une autre interview, avec le journaliste Fernando Risco diffusée sur Facebook, Parco a dit avoir oublié le procès et qu'il s'agit d'une « question purement technique et juridique ». Il a dit n'avoir aucun lien avec Alberto Fujimori ou Fuerza Popular, bien que dans l'interview sur Canal N, il ait déclaré qu'il était un sympathisant de l'ancien chef de l'Etat de « 90 à 95″ et qu'il avait eu l'occasion de rendre visite à l'ancien président dans la prison de Barbadillo en 2013.

MILITANT DES FORCES POPULAIRES

Malgré ses propos, dans le Registre des organisations politiques (ROP) du jury des élections nationales, il montre qu'il a une affiliation politique au parti Force populaire, dirigé par Keiko Fujimori, fille de l'ancien dictateur.

L'Iqueño est répertorié en tant que force populaire militante depuis 2010 et enregistre une affiliation active. Et entre 2005 et 2017, il a été dans les rangs du Pérou Possible. Parco ne s'est pas présenté en tant que représentant ou membre d'un comité dans aucune des parties. Le journal La República a rapporté que sur ses réseaux sociaux, il n'avait pour description qu'il était un « avocat vivant à Ica ».

Parco est avocat de l'Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica en 1999 et la même année, il a été inscrit comme membre de l'Association du Barreau d'Ica, avec une inscription active à ce jour.

La Commission interaméricaine des droits de l'homme a statué sur la grâce accordée à Alberto Fujimori. | Photo : Composition (Infobae)

C'est précisément là que Parco a présenté pour la première fois en avril 2020 l'habeas corpus qui libérerait Alberto Fujimori. La Haute Cour de justice a rejeté sa demande, tout comme la Chambre d'urgence conjointe, qui a confirmé la décision. Suite à une plainte du même avocat, la justice iquénienne a adressé le recours à la Cour constitutionnelle pour prendre la décision.

Ce n'était pas la première fois. En 2013, Parco avait tenté d'obtenir du TC qu'il accepte la demande de libération de l'ancien président, mais les magistrats ont rejeté cet habeas corpus en déclarant que « l'on ne peut pas prétendre que la personne condamnée sera libérée — c'est-à-dire libérée — comme si la peine judiciaire avait été purgée ou que cette peine n'avait pas été ont été efficaces. »

IL A RENCONTRÉ ALBERTO FUJIMORI

S'adressant à Canal N, Gregorio Parco a dit s'être entretenu avec l'ancien président Alberto Fujimori à la prison de Barbadillo car « M. Guillermo Zapata de Lunahuana, Cañete » l'a envoyé rédiger un procès, qui a été déclaré irrecevable.

L'avocat d'Iqueño a déclaré que l'ingénieur emprisonné s'était fait des amis dans des caves et des fermes de Lunahuana lorsqu'il était chef de l'État, et l'un d'eux était celui de Guillermo Zapata Casas, propriétaire d'une cave dans la région, bien que l'habeas corpus qu'il a présenté ait été de sa propre initiative.

« Je soulève le procès à titre personnel. J'ai vu que la grâce qui naît en tant que loi par la signature de Pedro Pablo Kuczynski, un juge criminel la déclare nulle et non avenue et c'est une violation flagrante de la légalité et du droit constitutionnel », a-t-il dit.

« Un juge pénal suprême était incompétent, n'avait pas la capacité d'annuler une loi. Et (avec l'arrêt de jeudi 17) la même Cour constitutionnelle a atteint la jurisprudence constitutionnelle internationale, car une grâce est un pouvoir présidentiel », a-t-il dit.

L'avocat a fait valoir que « lorsque quelqu'un veut annuler une loi mal donnée, cela peut être fait par un juge constitutionnel avec un processus d'inconstitutionnalité ou avec une autre loi qui révoque cette résolution suprême ».

Parco a déclaré que le seul fujimoriste qu'il connaisse est le député de Fuerza Popular, Raúl Huamán Coronado, qui représente Ica et est un médecin bien connu dans la région.

En conclusion, l'avocat a déclaré que l'habeas corpus qu'il a soumis « n'est pas politique, il a été fait sur une base académique, à titre personnel et nous avons obtenu une jurisprudence nationale ».

