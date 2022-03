Alberto Fujimori : La Cour interaméricaine fixe la date limite de l'État péruvien pour envoyer des observations sur le jugement en faveur de l'ancien président

La Cour interaméricaine des droits de l'homme a informé le Pérou qu'il avait un délai pour présenter ses observations sur la décision de la Cour constitutionnelle (TC) en faveur de la libération de l'ancien Président Alberto Fujimori.

En ce sens, l'État péruvien doit, au plus, jusqu'au 25 mars, faire rapport sur « les mesures provisoires et informer immédiatement la Cour constitutionnelle ».

« Cela se produit dans le contexte des affaires Barrios Altos et La Cantuta, après que les familles et les représentants des victimes ont présenté des mesures provisoires face à la possible libération de l'ancien président dans les prochains jours, qui est reconnu coupable de graves violations des droits humains », poursuit le message lit.

Source : Cour interaméricaine.

Cela signifie que la CIDH admet que la demande des victimes de Barrios Altos et de La Cantuta soit traitée et demande à l'État péruvien de se conformer aux rapports sur la décision du tribunal qui a accordé la liberté au condamné Fujimori Fujimori.

À cet égard, l'ancienne ministre de la Culture, Gisela Ortiz, a expliqué que, après la date limite, le La Cour des droits de l'homme répondra si elle accède à la demande d'audience pour observer la ratification de la grâce de l'ancien président.

« Une fois l'audience tenue, qui peut être virtuelle ou en face à face au Costa Rica, la Cour prend le temps de rendre une décision. Nous savons que ces décisions ne s'adressent pas directement à la Cour constitutionnelle, mais à l'État péruvien dans son ensemble, à qui ils adressent des recommandations sur la manière dont il doit agir pour garantir le droit. Cela peut généralement prendre 15 jours ou un mois de plus », a déclaré l'autre représentant des proches dans l'affaire La Cantuta.

« En attendant, nous devons continuer à nous mobiliser pour que les membres de la Cour constitutionnelle, qui ont agi illégalement, réalisent qu'il y a aussi un citoyen vigilant ici qui est attentif à leurs décisions et rejette de telles attitudes négociées avec le fujimorisme », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), dans un communiqué publié sur son compte Twitter, a noté que la décision de TC entravait le respect des obligations de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour interaméricaine des droits de l'homme).

« La CIDH est profondément préoccupée par la décision de la Cour constitutionnelle ordonnant la libération d'Alberto Fujimori. Elle affecte le droit des victimes à la justice et entrave le respect des obligations internationales de la Cour interaméricaine dans les affaires Cantuta et Barrios Altos », a-t-il déclaré dans un tweet.

Il a également indiqué que « les crimes contre l'humanité deviennent une préoccupation de la communauté internationale, constituant une atteinte très grave à la dignité humaine et un déni flagrant des principes fondamentaux consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, de sorte qu'ils ne doivent pas rester impunis ».

Il convient de noter que Fujimori Fujimori quittera la prison de Barbadillo dans les prochains jours pour être totalement libre grâce au rétablissement de la grâce accordée le 24 décembre 2017 par le président de l'époque Pedro Pablo Kuczynski pour des raisons humanitaires.

« Certaines procédures administratives doivent être suivies. J'estime qu'il sera libéré mardi ou mercredi de la semaine suivante. Nous attendons la notification en conséquence, mais une certaine coordination est en cours sur les questions administratives », a déclaré la défense de l'ancien chef de l'État, l'avocat Elio Riera.

