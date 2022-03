OMS : les décès dus à la COVID-19 chutent de 17 %,

GENÈVE (AP) — Le nombre de nouveaux décès dus au coronavirus signalés dans le monde a diminué de 17 % au cours de la dernière semaine, bien que les infections à la COVID-19 aient augmenté après une baisse du nombre de cas déclarés en janvier, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé.

La semaine dernière, plus de 11 millions de nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés - soit une augmentation d'environ 8 % - et 43 000 nouveaux décès, selon le rapport hebdomadaire de l'OMS, publié mardi soir. Le nombre de décès dus à la COVID-19 a diminué dans le monde entier au cours des trois dernières semaines.

La plus forte augmentation des infections s'est produite dans le Pacifique occidental et en Afrique, où elles ont augmenté respectivement de 29 % et 12 %. Ailleurs, les cas ont diminué de plus de 20 % au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans les Amériques. L'Europe a enregistré une légère hausse de 2 %.

L'OMS a averti que les chiffres « devraient être interprétés avec prudence ». Il a noté que de nombreux pays modifient leurs stratégies de tests diagnostiques alors qu'ils quittent la phase aiguë de la pandémie et font beaucoup moins de tests qu'auparavant, de sorte que de nombreux nouveaux cas ne sont pas détectés.

Ces dernières semaines, des pays tels que la Suède et la Grande-Bretagne ont annoncé leur intention d'abandonner les tests à grande échelle et ont souligné que l'énorme investissement n'en valait plus la peine. Malgré cela, les infections, les hospitalisations et les décès ont légèrement augmenté en Grande-Bretagne, en raison de la sous-variante plus contagieuse omicron BA.2. Un autre facteur a été la suspension de presque tous les protocoles contre la COVID-19, ce qui a entraîné une augmentation des foules et l'abandon des masques.

L'OMS a noté que, bien que la COVID-19 diminue dans de nombreuses régions, la pandémie s'aggrave dans le Pacifique occidental depuis décembre.

La Chine a interdit à la plupart des gens de quitter une province du nord-est touchée par le coronavirus et a mobilisé des réservistes militaires lundi, tandis que la sous-variante omicron est à l'origine de la plus grande épidémie dans le pays depuis le début de la pandémie il y a deux ans. Les autorités ont également confiné la ville méridionale de Shenzhen, qui compte 17,5 millions d'habitants et qui est également un centre technologique et financier majeur à la frontière de Hong Kong, qui a enregistré l'un des taux de mortalité liés à la COVID-19 les plus élevés ces derniers temps.