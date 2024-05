Rusia interrumpe cada vez más el servicio Starlink de Ucrania

Un sistema de internet satelital Starlink es instalado cerca de la ciudad Bakhmut, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania. 8 de marzo de 2023. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Justo antes de que las tropas rusas cruzaran la frontera septentrional ucraniana este mes, los miembros de la 92ª Brigada de Asalto ucraniana perdieron un recurso vital. El servicio de Internet por satélite Starlink, que los soldados utilizan para comunicarse, recopilar información y realizar ataques con drones, se había ralentizado.

Operado por SpaceX de Elon Musk, Starlink ha sido fundamental para el ejército ucraniano desde los primeros días de la guerra con Rusia. Sin el servicio completo, dijeron los soldados ucranianos, no podían comunicarse rápidamente y compartir información sobre el ataque sorpresa y recurrieron al envío de mensajes de texto. Sus experiencias se repitieron en toda la nueva línea del frente septentrional, según soldados ucranianos, oficiales y expertos en guerra electrónica.

En el centro de los cortes: la creciente interferencia de Rusia.

A medida que las tropas rusas avanzaban este mes cerca de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, desplegaban armas electrónicas más potentes y herramientas más sofisticadas para degradar el servicio Starlink, según explicaron funcionarios ucranianos. Los avances suponen una grave amenaza para Ucrania, que a menudo ha logrado superar al ejército ruso con la ayuda de la conectividad en primera línea y otras tecnologías, pero que ha estado a la defensiva ante el renovado avance ruso.

Los nuevos cortes parecen ser la primera vez que los rusos provocan interrupciones generalizadas de Starlink. Si siguen teniendo éxito, podría marcar un cambio táctico en el conflicto, poniendo de relieve la vulnerabilidad de Ucrania y su dependencia del servicio prestado por la empresa del Sr. Musk. Mientras Estados Unidos y otros gobiernos colaboran con SpaceX, las interrupciones plantean cuestiones más amplias sobre la fiabilidad de Starlink frente a un adversario técnicamente sofisticado.

Un terminal Starlink camuflado con una red cerca de la línea del frente oriental en la región ucraniana de Donetsk el pasado verano. Credito Sasha Maslov para The New York Times

El sistema funciona transmitiendo una conexión a Internet desde satélites que giran alrededor de la Tierra. Las señales son recibidas en tierra por antenas parabólicas del tamaño de una caja de pizza, que distribuyen la conexión como un router Wi-Fi a ordenadores portátiles, teléfonos y otros dispositivos cercanos. Starlink ha proporcionado a Ucrania un servicio de Internet vital desde 2022, y los soldados confían en él para guiar drones conectados a Internet que se utilizan para la vigilancia y como armas, entre otras tareas.

En una entrevista esta semana, Mykhailo Fedorov, ministro ucraniano de asuntos digitales, dijo que los recientes ataques de Rusia contra Starlink parecían utilizar tecnología nueva y más avanzada. Anteriormente, el servicio había resistido notablemente bien las interferencias en los campos de batalla, donde se ha producido una guerra electrónica generalizada, interferencias de radio y otras interrupciones de las comunicaciones.

Pero los rusos están ahora “probando diferentes mecanismos para perturbar la calidad de las conexiones Starlink porque es muy importante para nosotros”, dijo el Sr. Fedorov, sin dar detalles sobre lo que llamó sus “poderosos” sistemas de armas electrónicas. Ucrania estaba en constante comunicación con SpaceX para resolver los problemas, añadió.

SpaceX no respondió a las solicitudes de comentarios.

El Ministerio de Defensa de Rusia tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Mykhailo Fedorov, ministro de asuntos digitales de Ucrania, declaró que Rusia estaba utilizando medios más sofisticados para interferir el acceso Starlink de Ucrania. Crédito Sasha Maslov para The New York Times

Un funcionario que dirige los esfuerzos de guerra electrónica de Rusia dijo a los medios de comunicación estatales el mes pasado que el ejército había puesto Starlink en una “lista de objetivos” y desarrollado capacidades para contrarrestar el servicio.

Aunque el Sr. Fedorov dijo que el servicio Starlink debería mejorar pronto, algunos de los cortes parecían estar sincronizados con ataques rusos, según soldados y oficiales. Cualquier interrupción en los momentos críticos del campo de batalla pone al ejército ucraniano en desventaja.

“Estamos perdiendo la batalla de la guerra electrónica”, dijo Ajax, el indicativo de llamada del subcomandante del batallón de aviones no tripulados de ataque Achilles de la 92ª división, que en una entrevista describió los retos a los que se enfrentaron sus tropas después de que fallara la conectividad Starlink.

“Un día antes de los ataques, simplemente se cortó”, dijo Ajax, que sólo fue citado bajo la condición de ser nombrado por su indicativo de llamada, de acuerdo con la política militar ucraniana. “Se volvió muy, muy lento”.

Las interrupciones pusieron a toda la unidad en desventaja, dijo un piloto de drones que se hace llamar Kartel. Durante los primeros ataques blindados de la ofensiva rusa de este mes, dijo, estaba en un garaje sin comida ni saco de dormir. Su equipo empezó a lanzar ataques con drones, pero los problemas de conexión con Starlink se lo impidieron. La comunicación se volvió tan lenta que los soldados tuvieron que utilizar mensajes de texto enviados a través de aplicaciones de chat, dijo - e incluso entonces los mensajes tardaban en enviarse.

Miembros del batallón de drones Aquiles de la 92ª Brigada de Asalto de Ucrania en Kharkiv, Ucrania. Dependen del servicio Starlink para las comunicaciones y para realizar ataques con drones. Crédito Sasha Maslov para The New York Times

“Durante las primeras horas, la línea del frente fue muy dinámica. El enemigo se movía. Y nosotros también nos movíamos”, explica. “Necesitábamos ser rápidos en la comunicación”.

Durante tres días, dijo, la unidad resistió a los rusos, pero no sin dificultades. “Todo fue más complicado”, dijo. “Todo requería más tiempo”.

Kari A. Bingen, ex funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos y experto en guerra electrónica, dijo que Starlink y otras comunicaciones por satélite podrían interrumpirse mediante el uso de una frecuencia de radio de alta potencia para saturar los enlaces de conexión. Los ataques invisibles suelen realizarse desde un vehículo con una gran torre de radio adosada a la parte superior, explicó.

“Está naturalmente en el punto de mira de las fuerzas rusas”, dijo Bingen, ahora directora del proyecto de seguridad aeroespacial en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank de Washington. “Impide que las fuerzas ucranianas puedan comunicarse en el campo de batalla”.

Las explicaciones de los cortes de Starlink en Ucrania durante el año pasado varían. Varios expertos dijeron que Rusia había mejorado en la interferencia de la señal entre los satélites y los terminales Starlink en tierra mediante el uso de inhibidores potentes y precisos. Otros sugirieron que el servicio había sido interrumpido por armas electrónicas especializadas montadas en drones, que pueden confundir las señales GPS de Starlink, el sistema de posicionamiento global que se utiliza para ayudar a localizar los satélites.

Un militar ucraniano de la 47 brigada prepara un sistema de internet por satélite Starlink en sus posiciones en una línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Avdiivka, recientemente capturada por las tropas rusas en la región de Donetsk, Ucrania 20 de febrero 2024. REUTERS/Inna Varenytsia

Los aumentos bruscos del uso de la plataforma también pueden degradar el servicio. En algunos casos, las restricciones técnicas destinadas a impedir que las fuerzas rusas utilicen Starlink han perjudicado el servicio para los soldados ucranianos a lo largo de la línea del frente. En otras ocasiones, las interrupciones pueden ser más aleatorias, como a principios de este mes, cuando SpaceX informó de problemas de servicio en todo el mundo debido a tormentas solares.

A lo largo del conflicto, las fuerzas ucranianas han probado varias técnicas para proteger Starlink de los ataques, como colocar los terminales en agujeros excavados en el suelo y colocar mallas metálicas sobre ellos. Infozahyst, una empresa ucraniana que colabora con el ejército y está especializada en la construcción de herramientas para la guerra electrónica, dijo que no creía que esas soluciones improvisadas fueran eficaces.

La red ha dado al Sr. Musk una gran influencia en la guerra porque controla dónde está disponible el servicio por satélite y puede decidir cortar el acceso. En algunos casos, funcionarios ucranianos han pedido directamente a Musk que active el acceso a Starlink durante las operaciones militares para poder realizar ataques con drones a través de las líneas enemigas, peticiones que el multimillonario no siempre ha aprobado. El gobierno estadounidense, que ha comprado terminales Starlink para Ucrania, ha intervenido a veces en las negociaciones.

Starlink no se vende directamente a Rusia. Pero este año, funcionarios ucranianos hicieron públicas sus alarmas de que Rusia estaba utilizando terminales de la plataforma comprados a terceros proveedores, lo que podría erosionar la ventaja de conectividad de Ucrania.

Los expertos han advertido de que Ucrania depende excesivamente de una sola empresa para un recurso tan vital, sobre todo si la dirige alguien tan impredecible como Musk. Pero es poco probable que la dependencia ucraniana de Starlink disminuya. Existen pocas alternativas para un servicio tan completo y fiable.

Imagen de archivo. Una unidad de Starlink en la región de primera línea de Kreminna, Ucrania. 6 de enero de 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Fedorov afirmó que el Gobierno ucraniano prueba constantemente nuevos sistemas. El ejército cuenta con sistemas especializados para aviones no tripulados marítimos que han destruido varios buques rusos en el Mar Negro, dijo.

“Pero, por supuesto, no existe un equivalente fabricado en serie”, afirmó.

Para Ajax, el comandante ucraniano, la pérdida del servicio Starlink le trajo malos recuerdos de la guerra. Cuando luchó cerca de la frontera rusa en 2022, su unidad se quedaba a veces sin Starlink, lo que interrumpía las transmisiones de vídeo de los drones que se utilizaban para apuntar a la artillería desde lejos. En su lugar, la unidad desplegaba soldados para vigilar de forma encubierta las posiciones enemigas y dirigir los ataques.

“Se convirtió en la antigua forma con radios”, dijo. “Teníamos que decir: “Muévete a 30 metros a la izquierda”. Era súper extraño”.

(c) The New York Times