Le nombre de cas de grippe en Argentine a augmenté pendant les périodes anormales de l'année.

« Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je me sens mal depuis quelques jours. J'étais tellement fatigué que j'ai eu de la fièvre hier soir. Il a été testé pour la COVID-19 et s'est avéré négatif. « Fabian R. Fabian dans le lit de sa maison de Villa Crespo ressemble à des centaines d'Argentins atteints d'une nouvelle infection grippale ou d'une grippe qui semble être arrivée plus tôt cette année.

Bien que les souches de coronavirus Ómicron se propagent dans tout le pays, d'autres virus affectent généralement l'automne et l'hiver, affectant davantage de personnes au milieu de l'été. Il s'agit du virus de la grippe (également connu sous le nom de virus de la grippe), comme l'a averti le ministère de la Santé il y a quelques jours.

Depuis 2020, après le début de la pandémie de coronavirus, il y a eu moins de cas de grippe saisonnière que l'année précédente. « Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'activité du virus de la grippe est restée faible », indique l'avertissement officiel. Argentine ». Cependant, depuis la première semaine de décembre jusqu'à présent, le nombre de cas de grippe, en particulier de grippe A H3N2, a augmenté . En général, le nombre de cas de grippe saisonnière en Argentine augmente entre avril et octobre de chaque année. Pas en janvier, février et mars.

Le vaccin trivalent contre la grippe saisonnière sera appliqué à partir d'avril (Getty)

« Le paysage a considérablement changé entre l'été dernier et l'été en cours », a déclaré Teresa Varela, directrice de la surveillance épidémiologique et du contrôle des épidémies au ministère de la Santé à Buenos Aires, Infopay. « Le paysage a radicalement changé entre l'été dernier et l'été en cours », a déclaré Teresa Varela, directrice de la surveillance épidémiologique et du contrôle des épidémies au début de cette année. « La saison de la grippe, qui commence généralement après mars, approche », a déclaré le responsable.

« Nous avons constaté une augmentation rare des cas de grippe H3N2 à cette époque. C'est ce qui s'est réellement produit dans des pays de régions comme le Brésil. Le ministère national de la Santé s'est engagé à ce que le vaccin arrive d'ici la fin du mois et que nous puissions commencer à vacciner contre la grippe, en commençant par les agents de santé et les organisations les plus à risque », a déclaré Nicolas Kripak, chef du département de la santé à Buenos Aires .

Le CABA a également enregistré une augmentation des cas de grippe au cours des dernières semaines et a confirmé que la vaccination antigrippale débutera le mois prochain parce que la grippe survient plus tôt que d'habitude. « Les brevets ont changé, le comportement des virus a changé.

Cette année, nous avons constaté en février et mars la proportion de patients atteints de maladies respiratoires et de fièvre sévère qui sont davantage liés au virus de la grippe, le virus de la grippe », a déclaré le ministre de la Santé Fernanderos lors d'une conférence de presse régulière jeudi dernier, a déclaré le ministre de la Santé Fernanderos au ville de Buenos Aires.

« Nous imaginons que tout au long de cette année, tout reviendra aussi rapidement qu'auparavant, mais nous avons découvert un certain nombre de cas majeurs de grippe tout au long de l'année. » Je l'ai ajouté.

Compte tenu des cas de grippe détectés cet été en fonction de l'âge des personnes touchées, les cas les plus fréquents étaient ceux qui se classaient au deuxième rang parmi les enfants de moins de 5 ans et les adolescents âgés de 25 à 34 ans. La grippe n'a pas eu le même impact dans l'ensemble du pays. Les juridictions où la plus grande quantité d'échantillons a été enregistrée sont Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Tucumán et Buenos Aires.

La grippe, qui est une maladie virale respiratoire hautement contagieuse dans la plupart des cas, présente des symptômes légers avec des symptômes tels que fièvre, toux, congestion nasale, maux de gorge, douleurs crâniennes et musculaires. Cependant, certaines personnes peuvent présenter des complications telles qu'un essoufflement et une pneumonie nécessitant une hospitalisation. En Argentine, deux personnes sont décédées de la grippe au cours de la deuxième semaine de février.

Des températures basses ont été enregistrées dans différentes régions du pays en mars (Gallokanas/Cuartoscuro.com)

Pourquoi les cas de grippe ont-ils augmenté au milieu de l'été ?

Selon Infobae, l'infectologue Pablo Bonvehi, directeur des maladies infectieuses au CEMIC , « L'augmentation des cas de grippe peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'autres pays d'Amérique du Sud, tels que le Chili, le Pérou, la Colombie et le Brésil, ont également augmenté les cas d'un sous-type de grippe A H3N2 ″ .

L'expert, membre du Comité des vaccins de la Société argentine des maladies infectieuses et du Comité scientifique de la Vaccine Foundation, a ajouté : « Actuellement, il n'est pas normal que le virus de la grippe se propage. Il n'était pas non plus normal que le virus se propage en 2020 et 2021, lorsque le cycle du coronavirus a prévalu . Maintenant, la grippe de type A H3N2 a commencé à se propager et s'est répandue dans l'hémisphère nord. Bien entendu, ce changement est lié au fait qu'il n'y a pas d'autres restrictions sur les voyages à l'étranger. Les personnes qui n'ont pas été en contact avec le virus de la grippe au cours des deux dernières années sont plus susceptibles d'être infectées. Il existe également plus de cas de bronchiolite et de cas affectés par d'autres virus respiratoires. »

Dans le même temps, Lida Josie, du Comité des communications de la Société argentine des maladies infectieuses, a expliqué à Infobae : « Au cours des deux premières années de la pandémie, des mesures de prévention à grande échelle de la COVID-19 telles que le port de masques, le confinement, l'espacement, la ventilation, etc. ont aidé pour réduire la propagation du virus de la grippe et d'autres virus respiratoires dans le monde entier. « Cependant, depuis la fin de l'année dernière, après la vaccination contre la COVID-19, le mouvement des citoyens s'est renforcé et la circulation sanguine a récupéré le virus de la grippe », a déclaré un médecin infectieux de la clinique Olivos et de l'hôpital Santa Rosa.

Selon le Dr Gozi, les avertissements des autorités sanitaires sont liés à la mondialisation liée aux voyages, ce qui pourrait entraîner davantage de cas de grippe A H3N2 dans l'hémisphère nord et l'émergence immédiate du virus de la grippe en Amérique du Sud . « L'important est la surveillance épidémiologique et génomique, et les personnes vaccinées contre la grippe reçoivent les doses appropriées, telles que les enfants de moins de 2 ans, les enfants de plus de 65 ans et les autres enfants présentant des facteurs de risque. » Il l'a dit.

La fièvre, la toux sèche, les maux de gorge ou les douleurs thoraciques et l'essoufflement sont quelques-uns des symptômes pouvant indiquer les symptômes de la COVID-19. Cependant, ce n'est pas le seul, et ces symptômes ne sont pas inhérents à cette maladie. Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la toux et la fatigue. Cependant, il existe de nombreux autres signes et symptômes.

La COVID-19 et le rhume sont tous deux causés par des virus. La COVID-19 est causée par le SARS-CoV-2, tandis que le rhume est principalement causé par des virus nasaux. Ces virus se propagent de la même manière, provoquant bon nombre des mêmes signes et symptômes.Cependant, il existe certaines différences.

Selon les experts de la Mayo Clinic, les symptômes de la COVID-19 apparaissent généralement de 2 à 14 jours après l'exposition au SARS-CoV-2, mais les symptômes du rhume apparaissent généralement 1 à 3 jours après l'exposition au virus responsable du rhume.

Contrairement à la COVID-19, les rhumes sont souvent inoffensifs. La plupart des gens se remettent d'un rhume en 3 à 10 jours, mais certains rhumes peuvent durer jusqu'à 2 à 3 semaines.

D'autre part, pour différencier la COVID-19 des allergies, les démangeaisons, l'écoulement nasal, les éternuements, la toux et l'irritation des yeux figurent parmi les symptômes les plus courants de ce type de maladie qui ne se transmet pas d'une personne à l'autre.

La principale différence entre une allergie et un virus est la fièvre . En ce sens, une température corporelle supérieure à 38° C peut indiquer la présence du virus.De même, les allergies courantes n'entraînent pas de perte soudaine de l'odorat et du goût, qui sont des symptômes caractéristiques de la COVID-19.

La COVID-19 peut également causer un essoufflement ou un essoufflement, mais les allergies saisonnières ne provoquent généralement pas ces symptômes, sauf si vous souffrez d'une maladie respiratoire telle que l'asthme.

