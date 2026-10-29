60 fotos: la Fundación Amigos del Teatro San Martín celebró su Noche de Amigos 2026

El escenario de la Sala Martín Coronado fue sala de espectáculo y luego develó las mesas para 300 invitados

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Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña; Alberto Ligaluppi, director general del Complejo Teatral de Buenos Aires; Eva Thesleff de Soldati, presidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín; y Martín Cabrales, vicepresidente de esa institución, dando la bienvenida a la tradicional comida a beneficio
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Eva Thesleff de Soldati y Silke Bayer de Reynal
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Gabriela Ricardes y Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
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El abogado Máximo Bomchill y su mujer, Analú
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El empresario Cristiano Rattazzi y Gabriela Castelani
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Marina Achával Duhau
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Adriana y Lodovico Rocca (Techint)
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Gloria y Dicky Smith Estrada
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Alejandro Roemmers, Silke Bayer de Reynal, Carlos Sánchez Vincente, Hada Marchese y Guillermo Dietrich
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Fabián Perechodnik y su hijo, Iván
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La senadora nacional, Flavia Royón, y Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos
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Martín Cabrales recién llegado de Panamá donde fue condecorado por el presidente, José Raúl Mulino, por la apertura del mercado argentino al café de ese país, a través de la alianza entre Cabrales y el Gobierno de Panamá. Lo acompaña el embajador, Juan Luis Correa Esquivel
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Adriana Rocca y Silke Bayer de Reynal
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Eva Thesleff de Soldati junto a Nacho Miguens y Silke Bayer de Reynal
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María Taquini de Blaquier
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Gabriela e Ignacio Miguens
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Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot
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Iván de Pineda
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Gabriela Grobocopatel y Fernando Peláez
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Eva y Santiago Soldati junto a sus hijos
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Alex Reynal, Celita Perkins, Silke Bayer de Reynal y Marcelo Podestá
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Micaela Méndez y Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos
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Paula Recca
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Lo recaudado durante la Noche de Amigos 2026 se destinará a fortalecer ejes de acción, con un foco especial en las Becas, protagonistas de un momento propio dentro del espectáculo
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Adriana Rocca, Silke Bayer de Reynal y Gabriela Castellani
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Graciela Rommer
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Laura e Ignacio Dos Reis
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Luis Bermejo
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Guillermo Combal
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Eva Thesleff de Soldati y Elena Esteves
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El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian
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Joaquín Furriel interpretando el monólogo "Ser o no ser" de Hamlet
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Verónica Zoani de Nutting
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Norma Duek, presidente de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes
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Josefina Maxit, Gabriela Grobocopatel y Celita Perkins
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El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y Lulú Sanguinetti
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Los invitados cenaron en las mesas ubicadas sobre el escenario
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La Fundación acompaña y potencia la gestión cultural del Complejo Teatral de Buenos Aires
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La institución cataliza innovación, articula alianzas y avanza sobre los temas más sensibles del presente (accesibilidad, formación, sostenibilidad)
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Florencia Raggi, que cuenta con todas las funciones agotadas de Sala Cunill Cabanellas, invitó al público a apoyar el programa de Becas de la Fundación, que sostiene la formación de jóvenes bailarines del Taller de Danza Contemporánea
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Dora Sánchez y Martín Cabrales
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Ángel Estrada y Santiago Soldati
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Aldo Álvarez y Chris Schwarzenbach
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El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín
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Patricio y Verena Carmody
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Los empresarios, Sebastián y José Planas
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Marina Pérez Alati Supervielle, Vanina Miguel y Aldo Álvarez
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Paulo Brunetti y Oscar Barney Finn
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Min Agostini
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Federico Manattini y Jimena Navarro
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Antonio Pecora y Blanca Schwab
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Enrique Shaw y Bárbara Russi
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Mariana Bagó, presidente de la Fundación Hospital Juan A. Fernández
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Patricia Eurnekian y Claudia Celihueta
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Luis Alberto Erize, presidente del Mozarteum Argentino
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Alejandro Roemmers y Arturo Puig
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Viviana Favaloro y Antonio Ibáñez
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, y Martí Redrado
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Silvina Vicente, directora de la Casa de la Cultura
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La Fundación Amigos del Teatro San Martín celebró su Noche de Amigos 2026 /// Fotos: Gentileza FATS

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