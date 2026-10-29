60 fotos: la Fundación Amigos del Teatro San Martín celebró su Noche de Amigos 2026

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña; Alberto Ligaluppi, director general del Complejo Teatral de Buenos Aires; Eva Thesleff de Soldati, presidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín; y Martín Cabrales, vicepresidente de esa institución, dando la bienvenida a la tradicional comida a beneficio
29 Oct, 2026 04:13 a. m. EST
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Eva Thesleff de Soldati y Silke Bayer de Reynal
Gabriela Ricardes y Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
El abogado Máximo Bomchill y su mujer, Analú
El empresario Cristiano Rattazzi y Gabriela Castelani
Marina Achával Duhau
Adriana y Lodovico Rocca (Techint)
Gloria y Dicky Smith Estrada
Alejandro Roemmers, Silke Bayer de Reynal, Carlos Sánchez Vincente, Hada Marchese y Guillermo Dietrich
Fabián Perechodnik y su hijo, Iván
La senadora nacional, Flavia Royón, y Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos
Martín Cabrales recién llegado de Panamá donde fue condecorado por el presidente, José Raúl Mulino, por la apertura del mercado argentino al café de ese país, a través de la alianza entre Cabrales y el Gobierno de Panamá. Lo acompaña el embajador, Juan Luis Correa Esquivel
Adriana Rocca y Silke Bayer de Reynal
Eva Thesleff de Soldati junto a Nacho Miguens y Silke Bayer de Reynal
María Taquini de Blaquier
Gabriela e Ignacio Miguens
Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot
Iván de Pineda
Gabriela Grobocopatel y Fernando Peláez
Eva y Santiago Soldati junto a sus hijos
Alex Reynal, Celita Perkins, Silke Bayer de Reynal y Marcelo Podestá
Micaela Méndez y Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos
Paula Recca
Lo recaudado durante la Noche de Amigos 2026 se destinará a fortalecer ejes de acción, con un foco especial en las Becas, protagonistas de un momento propio dentro del espectáculo
Adriana Rocca, Silke Bayer de Reynal y Gabriela Castellani
Graciela Rommer
Laura e Ignacio Dos Reis
Luis Bermejo
Guillermo Combal
Eva Thesleff de Soldati y Elena Esteves
El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian
Joaquín Furriel interpretando el monólogo "Ser o no ser" de Hamlet
Verónica Zoani de Nutting
Norma Duek, presidente de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes
Josefina Maxit, Gabriela Grobocopatel y Celita Perkins
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y Lulú Sanguinetti
Los invitados cenaron en las mesas ubicadas sobre el escenario
La Fundación acompaña y potencia la gestión cultural del Complejo Teatral de Buenos Aires
La institución cataliza innovación, articula alianzas y avanza sobre los temas más sensibles del presente (accesibilidad, formación, sostenibilidad)
Florencia Raggi, que cuenta con todas las funciones agotadas de Sala Cunill Cabanellas, invitó al público a apoyar el programa de Becas de la Fundación, que sostiene la formación de jóvenes bailarines del Taller de Danza Contemporánea
Dora Sánchez y Martín Cabrales
Ángel Estrada y Santiago Soldati
Aldo Álvarez y Chris Schwarzenbach
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín
Patricio y Verena Carmody
Los empresarios, Sebastián y José Planas
Marina Pérez Alati Supervielle, Vanina Miguel y Aldo Álvarez
Paulo Brunetti y Oscar Barney Finn
Min Agostini
Federico Manattini y Jimena Navarro
Antonio Pecora y Blanca Schwab
Enrique Shaw y Bárbara Russi
Mariana Bagó, presidente de la Fundación Hospital Juan A. Fernández
Patricia Eurnekian y Claudia Celihueta
Luis Alberto Erize, presidente del Mozarteum Argentino
Alejandro Roemmers y Arturo Puig
Viviana Favaloro y Antonio Ibáñez
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, y Martí Redrado
Silvina Vicente, directora de la Casa de la Cultura
La Fundación Amigos del Teatro San Martín celebró su Noche de Amigos 2026 /// Fotos: Gentileza FATS