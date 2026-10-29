55 fotos: la embajada de los Estados Unidos organizó un gran Rodeo Americano en Palermo

El embajador Peter Lamelas fue el anfitrión de un gran evento de destreza ecuestre, donde los invitados respetaron el dress code: estilo Western y vaquero

Freedom 250 Rodeo
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, a su llegada a La Rural donde se llevó a cabo un tradicional Rodeo Americano
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Se trató de uno de los múltiples eventos que la embajada está realizando durante este año con motivo del 250º Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos (Freedom 250)
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Liberty Cunningham, la experimentada jinete ecuestre y acróbata de rodeo estadounidense que cautivó al público con apenas 15 años
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El evento incluyó diversas y exigentes pruebas de destreza sobre los caballos. Participaron jinetes estadounidenses y argentinos
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La embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef
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Los invitados especiales se ubicaron en el palco oficial de La Rural, donde disfrutaron de un cóctel
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Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos
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El presidente del Banco Central, Santiago Bausili
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El diputado nacional, "Bertie" Benegas Lynch
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Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación
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El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning
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El presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto
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El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
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El empresario, José Luis Manzano
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El empresario Georgie Neuss junto a Thach Phan, asesor económico del Departamento de Estado de los Estados Unidos
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El juez federal, José Antonio Michilini
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El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino
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La senadora nacional, Carolina Losada
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El embajador Peter Lamelas junto a Fabián Perechodnik, su hija Sofía, su marido Santiago Fischer y Juan Pablo Maglier
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Tomás Hess, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros
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Fernando Straface (PUENTE Holding/ Universidad Austral)
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Juan Luis Correa Esquivel, embajador de Panamá, junto al embajador Peter Lamelas y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
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Anamá Ferreira
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Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, y su mujer, Patricia Giovanelli
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El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
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Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño
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El empresario Eduardo Elsztain (IRSA)
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El embajador Peter Lamelas luciendo la hebilla de su cinturón con la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
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El embajador de la Liga de los Estados Árabes, Hesham Hassan Ahmed Abdel Wahab
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La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
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Eduardo Elsztain junto al empresario Diego Finkelstein y Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete corporativo de IRSA
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Dalton Morris disparó remeras al público desde una camioneta que recorrió varias veces la pista
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El senador nacional, Agustín Monteverde
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Tomás Hess y María Rosa Burone Risso de Hess, Teresa González Fernández, Hernán Santivañez Vieyra y su mujer Inés Viñuales
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Fabián Perechodnik
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El encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto
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La diputada nacional, Lilia Lemoine
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Facundo Gómez Minujín, CEO de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia
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El empresario, Gustavo Cinosi
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El embajador de Corea, Lee Chong Hwa
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Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y de Peugeot-Citroën Argentina
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El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
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Los empresarios Georgie Neuss y José Luis Manzano
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Alejandro Catterberg, presidente de Poliarquía
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El embajador Peter Lamelas recorriendo la pista central
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El embajador de Rumania, Dan Petre
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Soledad Ainesa
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La embajadora de Haití, Olga Medor
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Un jinete estadounidense se prepara para una de las pruebas
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El embajador Lamelas encabezó el Rodeo Americano
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El evento organizado por la embajada de los Estados Unidos estuvo abierto al público
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La vestimenta vaquera tradicional estuvo presente durante toda la jornada
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La celebración estuvo acompañada por música country, looks alusivos y food trucks con comida comida típica
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La embajada de los Estados Unidos organizó un gran Rodeo Americano en Palermo (RS Fotos)

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