55 fotos: la embajada de los Estados Unidos organizó un gran Rodeo Americano en Palermo

El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, a su llegada a La Rural donde se llevó a cabo un tradicional Rodeo Americano
29 Oct, 2026 02:59 a. m. EST
Se trató de uno de los múltiples eventos que la embajada está realizando durante este año con motivo del 250º Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos (Freedom 250) Liberty Cunningham, la experimentada jinete ecuestre y acróbata de rodeo estadounidense que cautivó al público con apenas 15 años El evento incluyó diversas y exigentes pruebas de destreza sobre los caballos. Participaron jinetes estadounidenses y argentinos La embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef Los invitados especiales se ubicaron en el palco oficial de La Rural, donde disfrutaron de un cóctel Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos El presidente del Banco Central, Santiago Bausili El diputado nacional, "Bertie" Benegas Lynch Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning El presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny El empresario, José Luis Manzano El empresario Georgie Neuss junto a Thach Phan, asesor económico del Departamento de Estado de los Estados Unidos
El juez federal, José Antonio Michilini El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino La senadora nacional, Carolina Losada El embajador Peter Lamelas junto a Fabián Perechodnik, su hija Sofía, su marido Santiago Fischer y Juan Pablo Maglier Tomás Hess, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros Fernando Straface (PUENTE Holding/ Universidad Austral)
Juan Luis Correa Esquivel, embajador de Panamá, junto al embajador Peter Lamelas y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez Anamá Ferreira Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, y su mujer, Patricia Giovanelli El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño El empresario Eduardo Elsztain (IRSA) El embajador Peter Lamelas luciendo la hebilla de su cinturón con la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump El embajador de la Liga de los Estados Árabes, Hesham Hassan Ahmed Abdel Wahab La presidente de ALPI, Teresa González Fernández Eduardo Elsztain junto al empresario Diego Finkelstein y Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete corporativo de IRSA Dalton Morris disparó remeras al público desde una camioneta que recorrió varias veces la pista El senador nacional, Agustín Monteverde Tomás Hess y María Rosa Burone Risso de Hess, Teresa González Fernández, Hernán Santivañez Vieyra y su mujer Inés Viñuales
Fabián Perechodnik El encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto La diputada nacional, Lilia Lemoine Facundo Gómez Minujín, CEO de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia El empresario, Gustavo Cinosi El embajador de Corea, Lee Chong Hwa Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y de Peugeot-Citroën Argentina El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov Los empresarios Georgie Neuss y José Luis Manzano Alejandro Catterberg, presidente de Poliarquía El embajador Peter Lamelas recorriendo la pista central El embajador de Rumania, Dan Petre Soledad Ainesa La embajadora de Haití, Olga Medor Un jinete estadounidense se prepara para una de las pruebas El embajador Lamelas encabezó el Rodeo Americano El evento organizado por la embajada de los Estados Unidos estuvo abierto al público La vestimenta vaquera tradicional estuvo presente durante toda la jornada La celebración estuvo acompañada por música country, looks alusivos y food trucks con comida comida típica La embajada de los Estados Unidos organizó un gran Rodeo Americano en Palermo (RS Fotos)