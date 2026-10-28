En fotos: la Fundación de la Familia Policial celebró su Cena Solidaria de Fin de Año

Pedro Potocar, vicepresidente de la Fundación de la Familia Policial, y Genoveva Ferrero, presidente de esa institución, reciben al jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Alejandro Rolle
El vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su mujer, la periodista, María Belén Ludueña
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia
El secretario de Gobierno porteño, Francisco Quintana
El diputado nacional, Emilio Monzó
El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad
Los legisladores porteños: Juan Pablo Arenaza, Nicolás Pakgojz, Silvia Idas, Pilar Ramírez, Sandra Rey y Andrea Freguia
Daniel Angelici junto a Genoveva Ferrero, quien anunció la creación del primer jardín maternal destinado a hijos de integrantes de la Policía de la Ciudad
El establecimiento comenzará a funcionar en marzo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y contará con salas para niños de 1, 2 y 3 años
“Desde la creación de la Policía de la Ciudad, hace diez años, la puesta en marcha de este jardín maternal fue un sueño. Gracias al trabajo en conjunto con el ministerio de Educación de la Ciudad, hoy estamos dando un paso muy importante para seguir cuidando a quienes nos cuidan”, destacó Genoveva Ferrero
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers
El legislador porteño, Horacio Rodríguez Larreta
El empresario Adrián Werthein y la abogada, Fabiana Ricagno
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti
El diputado nacional, Fernando de Andreis
Francisco Quintana, Genoveva Ferrero y Gabino Tapia
El empresario Georgie Neuss
Santiago López Medrano, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense
La legisladora porteña, Silvia Lospennato
El presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Javier Bujan
La presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Alejandra García
Juan Pablo Maglier
Carla Mangiameli, subjefe de la Policía de la Ciudad
Genoveva Ferrero y Agustina Olivero, presidente.y vocal de la institución
El ex ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo
La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal
El periodista, Eduardo Feinmann
La ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani
La presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Karina Leguizamón
Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño
Juan Pablo Zanetta, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta
Carmen Polledo, presidente de la Fundación Banco Ciudad, y la ex diputada nacional, Paula Oliveto
Hernán Najenson, presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA)
La Fundación de la Familia Policial celebró su Cena Solidaria de Fin de Año /// Fotos: Gustavo Gavotti