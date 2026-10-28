En fotos: la Fundación de la Familia Policial celebró su Cena Solidaria de Fin de Año

La institución que lidera Genoveva Ferrero llevó a cabo el tradicional encuentro con la presencia de personalidades destacadas

Guardar
Cena solidaria de la familia policial
Pedro Potocar, vicepresidente de la Fundación de la Familia Policial, y Genoveva Ferrero, presidente de esa institución, reciben al jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Alejandro Rolle
Cena solidaria de la familia policial
El vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria
Cena solidaria de la familia policial
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
Cena solidaria de la familia policial
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su mujer, la periodista, María Belén Ludueña
Cena solidaria de la familia policial
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia
Cena solidaria de la familia policial
El secretario de Gobierno porteño, Francisco Quintana
Cena solidaria de la familia policial
El diputado nacional, Emilio Monzó
Cena solidaria de fin de año familia policial - Daniel Hadad
El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad
Cena solidaria de la familia policial
Los legisladores porteños: Juan Pablo Arenaza, Nicolás Pakgojz, Silvia Idas, Pilar Ramírez, Sandra Rey y Andrea Freguia
Cena solidaria de la familia policial
Daniel Angelici junto a Genoveva Ferrero, quien anunció la creación del primer jardín maternal destinado a hijos de integrantes de la Policía de la Ciudad
Cena solidaria de la familia policial
El establecimiento comenzará a funcionar en marzo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y contará con salas para niños de 1, 2 y 3 años
Cena solidaria de la familia policial
“Desde la creación de la Policía de la Ciudad, hace diez años, la puesta en marcha de este jardín maternal fue un sueño. Gracias al trabajo en conjunto con el ministerio de Educación de la Ciudad, hoy estamos dando un paso muy importante para seguir cuidando a quienes nos cuidan”, destacó Genoveva Ferrero
Cena solidaria de la familia policial
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers
Cena solidaria de la familia policial
El legislador porteño, Horacio Rodríguez Larreta
Cena solidaria de la familia policial
El empresario Adrián Werthein y la abogada, Fabiana Ricagno
Cena solidaria de la familia policial
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti
Cena solidaria de la familia policial
El diputado nacional, Fernando de Andreis
Cena solidaria de la familia policial
Francisco Quintana, Genoveva Ferrero y Gabino Tapia
Cena solidaria de la familia policial
El empresario Georgie Neuss
Cena solidaria de la familia policial
Santiago López Medrano, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense
Cena solidaria de la familia policial
La legisladora porteña, Silvia Lospennato
Cena solidaria de la familia policial
El presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Javier Bujan
Cena solidaria de la familia policial
La presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Alejandra García
Cena solidaria de la familia policial
Juan Pablo Maglier
Cena solidaria de la familia policial
Carla Mangiameli, subjefe de la Policía de la Ciudad
Cena solidaria de la familia policial
Genoveva Ferrero y Agustina Olivero, presidente.y vocal de la institución
Cena solidaria de la familia policial
El ex ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo
Cena solidaria de la familia policial
La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal
Cena solidaria de la familia policial
El periodista, Eduardo Feinmann
Cena solidaria de la familia policial
La ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani
Cena solidaria de la familia policial
La presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Karina Leguizamón
Cena solidaria de la familia policial
Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño
Cena solidaria de la familia policial
Juan Pablo Zanetta, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta
Cena solidaria de la familia policial
Carmen Polledo, presidente de la Fundación Banco Ciudad, y la ex diputada nacional, Paula Oliveto
Cena solidaria de la familia policial
Hernán Najenson, presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA)
Cena solidaria de la familia policial
La Fundación de la Familia Policial celebró su Cena Solidaria de Fin de Año /// Fotos: Gustavo Gavotti

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Oficializaron los nuevos cuadros tarifarios de gas con los descuentos por Zonas Frías

Oficializaron los nuevos cuadros tarifarios de gas con los descuentos por Zonas Frías

El Gobierno aumentó las jubilaciones y asignaciones: de cuánto será la mínima en noviembre

El Gobierno puso bajo revisión más de 20 mil registros y volvió a suspender el pago de las pensiones por invalidez

El Ministerio de Seguridad creó un programa para priorizar la captura de prófugos con mayor peligrosidad

La NASA busca reducir la basura espacial: cómo se acumula y qué riesgos representa para la Tierra

Infobae América

El Ejército israelí informó que la participación electoral entre los militares alcanzó casi el 80%

El Ejército israelí informó que la participación electoral entre los militares alcanzó casi el 80%

El impuesto que nadie aprobó

Confieso que me gustan Los Ángeles Azules

Trump aseguró que “muy pronto” se organizará una reunión entre Putin y Zelensky para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Burnham presenta su primer presupuesto en Reino Unido en medio de presiones por la inflación, la deuda y el gasto militar

TELESHOW

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

Anunciaron a las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”