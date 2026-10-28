70 fotos: la entrega de los Premios Ben-Gurión 2026 en el Teatro Colón

La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, fue la anfitriona del encuentro que reunió a importantes personalidades

Distinción Ben - Gurion 2026
La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, durante una nueva edición de la entrega de los Premios Ben-Gurión en el Teatro Colón
Guardar
Distinción Ben - Gurion 2026
La embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef
Distinción Ben - Gurion 2026
El ex presidente de DAIA, Ariel Cohen Saban, vicepresidente 1ro de Amigos de la Universidad de Ben-Gurión
Distinción Ben - Gurion 2026
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, junto a Eduardo Casal, procurador general de la Nación, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
Distinción Ben - Gurion 2026
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la periodista, María Belén Ludueña
Distinción Ben - Gurion 2026
Los ministros de Seguridad y Salud, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones
Distinción Ben - Gurion 2026
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, le entregó el Premio Ben-Gurión 2026 a Mario Montoto, presidente de Fundación TAEDA y de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí
Distinción Ben - Gurion 2026
El director de la Universidad, Daniel Charmovitz
Distinción Ben - Gurion 2026
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
Distinción Ben - Gurion 2026
Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Distinción Ben - Gurion 2026
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, le entregaron el Premio Ben-Gurión 2026 a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
Distinción Ben - Gurion 2026
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish
Distinción Ben - Gurion 2026
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, e Isaac Sacca, Gran Rabino de la Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires, le entregaron el Premio Ben-Gurión 2026 a Eduardo Casal, procurador general de la Nación
Distinción Ben - Gurion 2026
Mario Montoto durante su discurso
Distinción Ben - Gurion 2026
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recibió el Premio Ben-Gurión 2026 de manos de la presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y del legislador porteño, Waldo Wolff
Distinción Ben - Gurion 2026
Eduardo Casal, procurador general de la Nación
Distinción Ben - Gurion 2026
La máxima distinción de los Premios Ben-Gurión fue para el presidente de Paraguay, Santiago Peña
Distinción Ben - Gurion 2026
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar, recibió el premio en representación del presidente de ese país
Distinción Ben - Gurion 2026
Durante la ceremonia en el Salón Dorado del Teatro Colón, se realizó un encendido de velas en homenaje a los caídos del 7 de octubre, con la participación de la embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, y de Adriana, madre de Ilan Cohen
Distinción Ben - Gurion 2026
El maestro Constantine Orbelian recibió un reconocimiento especial
Distinción Ben - Gurion 2026
Sandra Pettovello, Eduardo Casal, Mario Montoto y Facundo Ortiz de Zárate, quien recibió el Premio Ben-Gurión 2026 en representación de Bettina Bulgheroni
Distinción Ben - Gurion 2026
Pilar Rahola recibió un reconocimiento especial de manos de Alfredo Leuco y Carolina Losada
Distinción Ben - Gurion 2026
El empresario Martín Cabrales y Sandra Pettovello
Distinción Ben - Gurion 2026
El jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Alejandro Rollé
Distinción Ben - Gurion 2026
El Gran rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires, Isaac Sacca
Distinción Ben - Gurion 2026
Ricardo Lorenzetti, juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el empresario Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí
Distinción Ben - Gurion 2026
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño
Distinción Ben - Gurion 2026
Karina Rosario Perilli, jueza de la Cámara Federal en lo Penal Económico
Distinción Ben - Gurion 2026
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL)
Distinción Ben - Gurion 2026
La diputada nacional, Sabrina Ajmechet, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Israel, y Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000
Distinción Ben - Gurion 2026
Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño
Distinción Ben - Gurion 2026
Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires
Distinción Ben - Gurion 2026
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Distinción Ben - Gurion 2026
El miinistro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
Distinción Ben - Gurion 2026
Sabrina Ajmechet y Eduardo "Lule" Menem
Distinción Ben - Gurion 2026
Horacio Giménez, ministro de Seguridad porteño
Distinción Ben - Gurion 2026
El embajador de Armenia, Hovhannés Virabyan
Distinción Ben - Gurion 2026
El rabino Isaac Sacca y Carolina Losada
Distinción Ben - Gurion 2026
El embajador de Serbia, Veljko Lazic
Distinción Ben - Gurion 2026
El legislador porteño, Waldo Wolff
Distinción Ben - Gurion 2026
El ex ministro de Justicia, Germán Garavano
Distinción Ben - Gurion 2026
La embajadora de Irlanda, Olive Maria Hempenstall
Distinción Ben - Gurion 2026
Gustavo Gorriz, director de Editorial TAEDA, y su mujer, Bárbara Chretien
Distinción Ben - Gurion 2026
Juan Félix Marteau, titular de Marteau Law y presidente de FININT
Distinción Ben - Gurion 2026
La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj
Distinción Ben - Gurion 2026
El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay
Distinción Ben - Gurion 2026
Marwan Sarwar Gill, Imán y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en la Argentina
Distinción Ben - Gurion 2026
Martín Etchevers, titular de ADEPA, y Claudio Epelman
Distinción Ben - Gurion 2026
Gabriel Martino, director de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)
Distinción Ben - Gurion 2026
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
Distinción Ben - Gurion 2026
El fiscal federal, Eduardo, Taiano
Distinción Ben - Gurion 2026
Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos en la Argentina, Paraguay y Uruguay
Distinción Ben - Gurion 2026
Eduardo Casal, Juan Manuel Olima Espel y Juan Pablo Maglier
Distinción Ben - Gurion 2026
Martín Brom, vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino-Paraguaya
Distinción Ben - Gurion 2026
Gastón Corral (Sancor Seguros)
Distinción Ben - Gurion 2026
Sebastián Larrea y Maximiliano Kunz, directores de Hawk Insurance Broker y Hawk Group
Distinción Ben - Gurion 2026
El embajador de Hungría, Péter Hlinka
Distinción Ben - Gurion 2026
Jorge Macri, Ariel Cohen Sabban, Sandra Pettovello, Eduardo Casal y Mario Montoto
Distinción Ben - Gurion 2026
El periodista, Alfredo Leuco
Distinción Ben - Gurion 2026
Mario Montoto junto a la presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y el empresario Ricky Sarkany
Distinción Ben - Gurion 2026
Gabriel Martino y Ariel Cohen Sabban
Distinción Ben - Gurion 2026
Sandra Pettovello y Claudio Avruj
Distinción Ben - Gurion 2026
Graciela Römer y Martín Cabrales
Distinción Ben - Gurion 2026
Mario Montoto y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
Distinción Ben - Gurion 2026
El ex diputado nacional, Eduardo Amadeo
Distinción Ben - Gurion 2026
La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y Jorge Macri
Distinción Ben - Gurion 2026
Franco Fiumara, juez del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza
Distinción Ben - Gurion 2026
Daniel Gurfinkiel, presidente de Sociedad Hebraica Argentina, y Alejandro Ñamandú, ex comisario general y ex superintendente de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA)
Distinción Ben - Gurion 2026
El ex diputado nacional, Jorge Enríquez
Distinción Ben - Gurion 2026
La entrega de los Premios Ben-Gurión 2026 en el Teatro Colón /// Fotos: Jaime Olivos y RS

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Según estimaciones privadas, la economía tuvo un leve crecimiento en septiembre y la Argentina entró en recesión técnica

Según estimaciones privadas, la economía tuvo un leve crecimiento en septiembre y la Argentina entró en recesión técnica

Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro viajó con su familia desde Argentina hacia Ecuador “sin ningún impedimento legal"

Máximo Kirchner pidió trabajar para que Cristina vuelva a ser presidenta durante el homenaje por la muerte de Néstor

Asesinaron a una mujer de una puñalada en el pecho en Santiago del Estero: su pareja la habría amenazado por celos

Encaje, transparencias y brillos: seis looks que definieron el glamour de los Premios Ídolo

Infobae América

El Niño alcanza su fase más intensa: las alertas de la OEA para América y el impacto en Argentina

El Niño alcanza su fase más intensa: las alertas de la OEA para América y el impacto en Argentina

El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”

Gobierno panameño modifica fideicomiso de emergencia para tratar de dar respuestas a los damnificados del terremoto

Proceso de violencia contra la mujer suspende nombramiento del presidente de Puerto Santo Tomás en Guatemala

Habitantes de Santiago de Cuba rescataron a cinco pescadores haitianos tras días a la deriva

TELESHOW

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

Anunciaron a las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”