70 fotos: la entrega de los Premios Ben-Gurión 2026 en el Teatro Colón

La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, durante una nueva edición de la entrega de los Premios Ben-Gurión en el Teatro Colón
28 Oct, 2026 01:46 a. m. EST
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La embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef
El ex presidente de DAIA, Ariel Cohen Saban, vicepresidente 1ro de Amigos de la Universidad de Ben-Gurión
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, junto a Eduardo Casal, procurador general de la Nación, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la periodista, María Belén Ludueña
Los ministros de Seguridad y Salud, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, le entregó el Premio Ben-Gurión 2026 a Mario Montoto, presidente de Fundación TAEDA y de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí
El director de la Universidad, Daniel Charmovitz
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, le entregaron el Premio Ben-Gurión 2026 a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, e Isaac Sacca, Gran Rabino de la Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires, le entregaron el Premio Ben-Gurión 2026 a Eduardo Casal, procurador general de la Nación
Mario Montoto durante su discurso
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recibió el Premio Ben-Gurión 2026 de manos de la presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y del legislador porteño, Waldo Wolff
Eduardo Casal, procurador general de la Nación
La máxima distinción de los Premios Ben-Gurión fue para el presidente de Paraguay, Santiago Peña
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar, recibió el premio en representación del presidente de ese país
Durante la ceremonia en el Salón Dorado del Teatro Colón, se realizó un encendido de velas en homenaje a los caídos del 7 de octubre, con la participación de la embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, y de Adriana, madre de Ilan Cohen
El maestro Constantine Orbelian recibió un reconocimiento especial
Sandra Pettovello, Eduardo Casal, Mario Montoto y Facundo Ortiz de Zárate, quien recibió el Premio Ben-Gurión 2026 en representación de Bettina Bulgheroni
Pilar Rahola recibió un reconocimiento especial de manos de Alfredo Leuco y Carolina Losada
El empresario Martín Cabrales y Sandra Pettovello
El jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Alejandro Rollé
El Gran rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires, Isaac Sacca
Ricardo Lorenzetti, juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el empresario Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño
Karina Rosario Perilli, jueza de la Cámara Federal en lo Penal Económico
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL)
La diputada nacional, Sabrina Ajmechet, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Israel, y Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000
Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño
Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
El miinistro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
Sabrina Ajmechet y Eduardo "Lule" Menem
Horacio Giménez, ministro de Seguridad porteño
El embajador de Armenia, Hovhannés Virabyan
El rabino Isaac Sacca y Carolina Losada
El embajador de Serbia, Veljko Lazic
El legislador porteño, Waldo Wolff
El ex ministro de Justicia, Germán Garavano
La embajadora de Irlanda, Olive Maria Hempenstall
Gustavo Gorriz, director de Editorial TAEDA, y su mujer, Bárbara Chretien
Juan Félix Marteau, titular de Marteau Law y presidente de FININT
La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj
El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay
Marwan Sarwar Gill, Imán y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en la Argentina
Martín Etchevers, titular de ADEPA, y Claudio Epelman
Gabriel Martino, director de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
El fiscal federal, Eduardo, Taiano
Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos en la Argentina, Paraguay y Uruguay
Eduardo Casal, Juan Manuel Olima Espel y Juan Pablo Maglier
Martín Brom, vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino-Paraguaya
Gastón Corral (Sancor Seguros)
Sebastián Larrea y Maximiliano Kunz, directores de Hawk Insurance Broker y Hawk Group
El embajador de Hungría, Péter Hlinka
Jorge Macri, Ariel Cohen Sabban, Sandra Pettovello, Eduardo Casal y Mario Montoto
El periodista, Alfredo Leuco
Mario Montoto junto a la presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y el empresario Ricky Sarkany
Gabriel Martino y Ariel Cohen Sabban
Sandra Pettovello y Claudio Avruj
Graciela Römer y Martín Cabrales
Mario Montoto y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
El ex diputado nacional, Eduardo Amadeo
La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y Jorge Macri
Franco Fiumara, juez del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza
Daniel Gurfinkiel, presidente de Sociedad Hebraica Argentina, y Alejandro Ñamandú, ex comisario general y ex superintendente de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA)
El ex diputado nacional, Jorge Enríquez
La entrega de los Premios Ben-Gurión 2026 en el Teatro Colón /// Fotos: Jaime Olivos y RS