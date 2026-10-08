30 fotos: Drice celebró la apertura de su nuevo local en Galería Promenade

Juana Lo Re y su madre, Romina Pigretti, durante la presentación de Drice en la Galería Promenade, ubicada sobre Avenida Alvear
08 Oct, 2026 07:26 p. m. EST
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Juana y su padre, Federico Lo Re
Juana Lo Re, Dona Llusa, Agostina Barbagelata, Jazmín Agulla, Micaela Vivian, Isabel Domínguez, Felicitas Barresi y Clara Etcheverry
Nathalie Sielecky, Romina Pigretti, Andrea "Tucu" Martínez, Cindy Teperman, Amelia Saban y Pamela Marcuzzi de Saguier
Sebastián Ortega, Romina Pigretti y Daniel Awada
Agostina Barbagelata
Pamela Marcuzzi de Saguier, Julieta Spina, Romina Pigretti y Bárbara Diez
Juana Lo Re durante el lanzamiento de Drice
Micaela Vivian
Jazmín Agulla
Juana Lo Re
Yanina Solnicki, Juana Lo Re y Romina Pigretti
Drice nace del encuentro entre Romina y Juana, madre e hija, que, con veinte años de diferencia, encontraron una visión compartida: fusionar la experiencia con una mirada de vanguardia
Su propuesta reúne joyas de plata realizadas completamente a mano y una línea exclusiva de diamantes de laboratorio
Flor Capuano y Juliana Kawka
Yanina Solnicki, Romina Pigretti y Adriana Gardonio
La apertura llevó al espacio la visión de Romina y Juana: una propuesta en la que conviven el trabajo artesanal, la tradición joyera y la experimentación contemporánea
El contraste entre una galería histórica y una ambientación en aparente construcción dio forma a su identidad y convirtió el lanzamiento en una presentación del universo de Drice
Drice combina las referencias a “drip”, asociado al estilo urbano, y a “ice”, el hielo
La barra de Ramiro Ferrari acompañó el cóctel de lanzamiento
Juana Lo Re saludando a los invitados en la entrada del local
La idea y la dirección creativa estuvieron a cargo de Bárbara Diez, junto con Nicolás Antera y su equipo
Desde el ingreso, la experiencia invitaba a descubrir algo inesperado: la tradicional alfombra roja fue reemplazada por un recorrido de plástico de burbujas que, al pisarlo, producía un crujido que evocaba el hielo. Los sonidos de lluvia y el humo acompañaban la entrada
La preparación de las modelos se realizó en la suite presidencial del Hotel Alvear, con maquillaje y peinado a cargo de Betina Frumboli
Cada modelo tuvo una caracterización propia, pensada para expresar su personalidad y dar protagonismo a las joyas
La nueva propuesta en joyas ubicada dentro de la Galería Promenade
La elegancia del entorno dialogó con el carácter ecléctico del vestuario: trajes de nailon hechos a medida que combinaban la alta costura con el estilo urbano
Amelia Saban junto a las creadoras de Drice
Las invitadas durante el cóctel
Drice celebró la apertura de su nuevo local en Galería Promenade /// Fotos: Gentileza Drice