30 fotos: Drice celebró la apertura de su nuevo local en Galería Promenade

Romina Pigretti y su hija, Juana Lo Re, ofrecieron un exclusivo cóctel que reunió joyería, moda y una puesta en escena sensorial

Evento Drice
Juana Lo Re y su madre, Romina Pigretti, durante la presentación de Drice en la Galería Promenade, ubicada sobre Avenida Alvear
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Juana y su padre, Federico Lo Re
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Juana Lo Re, Dona Llusa, Agostina Barbagelata, Jazmín Agulla, Micaela Vivian, Isabel Domínguez, Felicitas Barresi y Clara Etcheverry
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Nathalie Sielecky, Romina Pigretti, Andrea "Tucu" Martínez, Cindy Teperman, Amelia Saban y Pamela Marcuzzi de Saguier
Evento Drice
Sebastián Ortega, Romina Pigretti y Daniel Awada
Evento Drice
Agostina Barbagelata
Evento Drice
Pamela Marcuzzi de Saguier, Julieta Spina, Romina Pigretti y Bárbara Diez
FOTO JUANA
Juana Lo Re durante el lanzamiento de Drice
Evento Drice
Micaela Vivian
Evento Drice
Jazmín Agulla
Evento Drice
Juana Lo Re
Evento Drice
Yanina Solnicki, Juana Lo Re y Romina Pigretti
Evento Drice
Drice nace del encuentro entre Romina y Juana, madre e hija, que, con veinte años de diferencia, encontraron una visión compartida: fusionar la experiencia con una mirada de vanguardia
Evento Drice
Su propuesta reúne joyas de plata realizadas completamente a mano y una línea exclusiva de diamantes de laboratorio
Evento Drice
Flor Capuano y Juliana Kawka
Evento Drice
Yanina Solnicki, Romina Pigretti y Adriana Gardonio
Evento Drice
La apertura llevó al espacio la visión de Romina y Juana: una propuesta en la que conviven el trabajo artesanal, la tradición joyera y la experimentación contemporánea
Evento Drice
El contraste entre una galería histórica y una ambientación en aparente construcción dio forma a su identidad y convirtió el lanzamiento en una presentación del universo de Drice
Evento Drice
Drice combina las referencias a “drip”, asociado al estilo urbano, y a “ice”, el hielo
Evento Drice
La barra de Ramiro Ferrari acompañó el cóctel de lanzamiento
Evento Drice
Juana Lo Re saludando a los invitados en la entrada del local
Evento Drice
La idea y la dirección creativa estuvieron a cargo de Bárbara Diez, junto con Nicolás Antera y su equipo
Evento Drice
Desde el ingreso, la experiencia invitaba a descubrir algo inesperado: la tradicional alfombra roja fue reemplazada por un recorrido de plástico de burbujas que, al pisarlo, producía un crujido que evocaba el hielo. Los sonidos de lluvia y el humo acompañaban la entrada
Evento Drice
La preparación de las modelos se realizó en la suite presidencial del Hotel Alvear, con maquillaje y peinado a cargo de Betina Frumboli
Evento Drice
Cada modelo tuvo una caracterización propia, pensada para expresar su personalidad y dar protagonismo a las joyas
Evento Drice
La nueva propuesta en joyas ubicada dentro de la Galería Promenade
Evento Drice
La elegancia del entorno dialogó con el carácter ecléctico del vestuario: trajes de nailon hechos a medida que combinaban la alta costura con el estilo urbano
Evento Drice
Amelia Saban junto a las creadoras de Drice
Evento Drice
Las invitadas durante el cóctel
Evento Drice
Drice celebró la apertura de su nuevo local en Galería Promenade /// Fotos: Gentileza Drice

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