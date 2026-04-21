100 fotos: la cena anual 2026 de CIPPEC

21 Abr, 2026 04:15 a.m. EST
El director ejecutivo de CIPPEC, Luciano Laspina, durante su discurso en la cena anual 2026 de CIPPEC El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto al presidente de CIPPEC, José Orlando, y Luciano Laspina La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello La senadora nacional Patricia Bullrich El diputado nacional Cristian Ritondo El diputado nacional Germán Martínez El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem El ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra, junto a Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y su mujer, Gabriela Vaca Guzmán El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja El empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez El diputado nacional Javier Sánchez Wrba Luciano Laspina junto al diputado nacional Luis Petri y la periodista Cristina Pérez Luis Naidenoff, actual miembro de la Auditoría General de la Nación, y la senadora nacional Carolina Losada El presidente del Banco Central, Santiago Bausili El gobernador de Chubut, Ignacio Torres Humberto Schiavoni, ex senador nacional El senador nacional Gerardo Zamora El diputado nacional Emilio Monzó y el ex legislador Martín Tetaz El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand El senador provincial Alex Campbell El ex diputado nacional Eduardo Amadeo El empresario Federico Braun (La Anónima), su mujer María Freixas y Fernando Straface (PUENTE Holding / Universidad Austral) El embajador de China, Wang Wei El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio La embajadora de Paraguay, Helena Felip Daniel González, secretario de coordinación de Energía y Minería Martín Etchevers, titular de ADEPA Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público, junto a la diputada porteña Patricia Glize El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra La ex canciller Diana Mondino El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, y Carolina Stanley, asesora general tutelar del ministerio Público Tutelar porteño El diputado nacional Esteban Paulón Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires El diputado nacional Álvaro González y el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora Damián Pozzoli, director de Banco Macro; el ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra; y Jorge Brito Fabián Perechodnik Alberto Dalla Via, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral El presidente de la Federación Universitaria del Río de la Plata y secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana El vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Matías López, y el legislador porteño, Emmanuel Ferrario Gastón Urquiza, presidente de la Fundación Metropolitana El senador provincial Guillermo Montenegro El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Alejandro Gentile (Techint) La senadora nacional y ex secretaria de Energía, Flavia Royón Tato Lanusse La diputada nacional Virginia Gallardo La diputada nacional Sabrina Ajmechet Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y referente de la CGT León Arslanián, el ex juez y presidente del tribunal que enjuició a las Juntas Militares Juan Pablo Maglier Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral La diputada nacional Victoria Tolosa Paz El ex ministro de Producción, José Ignacio de Mendiguren El diputado nacional Santiago Santurio Los senadores provinciales Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut El senador provincial Diego Valenzuela El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli La ex diputada nacional y ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño Más de mil referentes de diferentes ámbitos asistieron al evento que marcó el inicio de una nueva etapa de la institución, liderada por Luciano Laspina Bajo la consigna “Crecer o crecer”, la organización convocó a construir un acuerdo político y una agenda de futuro para la Argentina El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian Los diputados nacionales Alejandro Bongiovanni, y Daiana Fernández Molero El ex diputado nacional Mario Negri El diputado nacional Juan Manuel López El diputado nacional Maximiliano Ferraro Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA El diputado nacional Nicolás Massot El juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Martín Berardi (Ternium) El diputado nacional Alejandro Fargosi Nicola Lindertz, embajadora de Finlandia El embajador de Serbia, Veljko Lazić, y su homólogo de Suecia, Torsten Ericsson El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga El embajador de Marruecos, Fares Yassir Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) El ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leo Sarquis Gala Díaz Langou, ex directora ejecutiva de CIPPEC El diputado nacional Oscar Zago Rogelio Frigerio, Luciano Laspina y Germán Martínez El ex presidente de CIPPEC, Sergio Kaufman Larisa Andreani, presidente de arteBA La diputada nacional Gisela Scaglia Julia Pomares, ex jefa de Asesores del Gobierno porteño El embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds El economista Santiago Bulat Gabriela Renaudo, CEO de Visa para Argentina y el Cono Sur, junto a Horacio Reyser Travers, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales El empresario Gustavo Scaglione Javier Ortiz Batalla, presidente del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
El vicepresidente 2do de River, Ignacio Villarroel El diputado nacional Darío Nieto El ex presidente de CIPPEC, Jorge Mandelbaum El ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna La cena anual 2026 de CIPPEC /// Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y Prensa CIPPEC