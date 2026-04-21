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100 fotos: la cena anual 2026 de CIPPEC

Autoridades, políticos, empresarios y diplomáticos participaron del evento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

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Cippec 2026
El director ejecutivo de CIPPEC, Luciano Laspina, durante su discurso en la cena anual 2026 de CIPPEC
CIPPEC 2026
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas
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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto al presidente de CIPPEC, José Orlando, y Luciano Laspina
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La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello
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La senadora nacional Patricia Bullrich
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El diputado nacional Cristian Ritondo
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El diputado nacional Germán Martínez
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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
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El ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra, junto a Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y su mujer, Gabriela Vaca Guzmán
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El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala
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El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja
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El empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez
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El diputado nacional Javier Sánchez Wrba
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Luciano Laspina junto al diputado nacional Luis Petri y la periodista Cristina Pérez
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Luis Naidenoff, actual miembro de la Auditoría General de la Nación, y la senadora nacional Carolina Losada
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El presidente del Banco Central, Santiago Bausili
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres
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Humberto Schiavoni, ex senador nacional
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El senador nacional Gerardo Zamora
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El diputado nacional Emilio Monzó y el ex legislador Martín Tetaz
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El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand
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El senador provincial Alex Campbell
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El ex diputado nacional Eduardo Amadeo
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El empresario Federico Braun (La Anónima), su mujer María Freixas y Fernando Straface (PUENTE Holding / Universidad Austral)
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El embajador de China, Wang Wei
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El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
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La embajadora de Paraguay, Helena Felip
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Daniel González, secretario de coordinación de Energía y Minería
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Martín Etchevers, titular de ADEPA
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Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público, junto a la diputada porteña Patricia Glize
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El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra
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La ex canciller Diana Mondino
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El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina
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Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, y Carolina Stanley, asesora general tutelar del ministerio Público Tutelar porteño
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El diputado nacional Esteban Paulón
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Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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El diputado nacional Álvaro González y el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora
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Damián Pozzoli, director de Banco Macro; el ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra; y Jorge Brito
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Fabián Perechodnik
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Alberto Dalla Via, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral
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El presidente de la Federación Universitaria del Río de la Plata y secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana
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El vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Matías López, y el legislador porteño, Emmanuel Ferrario
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Gastón Urquiza, presidente de la Fundación Metropolitana
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El senador provincial Guillermo Montenegro
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El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
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Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos
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Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Alejandro Gentile (Techint)
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La senadora nacional y ex secretaria de Energía, Flavia Royón
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Tato Lanusse
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La diputada nacional Virginia Gallardo
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La diputada nacional Sabrina Ajmechet
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Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y referente de la CGT
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León Arslanián, el ex juez y presidente del tribunal que enjuició a las Juntas Militares
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Juan Pablo Maglier
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Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
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La diputada nacional Victoria Tolosa Paz
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El ex ministro de Producción, José Ignacio de Mendiguren
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El diputado nacional Santiago Santurio
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Los senadores provinciales Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut
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El senador provincial Diego Valenzuela
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El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua
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El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli
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La ex diputada nacional y ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño
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Más de mil referentes de diferentes ámbitos asistieron al evento que marcó el inicio de una nueva etapa de la institución, liderada por Luciano Laspina
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Bajo la consigna “Crecer o crecer”, la organización convocó a construir un acuerdo político y una agenda de futuro para la Argentina
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El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian
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Los diputados nacionales Alejandro Bongiovanni, y Daiana Fernández Molero
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El ex diputado nacional Mario Negri
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El diputado nacional Juan Manuel López
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El diputado nacional Maximiliano Ferraro
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Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
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El diputado nacional Nicolás Massot
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El juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
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Martín Berardi (Ternium)
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El diputado nacional Alejandro Fargosi
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Nicola Lindertz, embajadora de Finlandia
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El embajador de Serbia, Veljko Lazić, y su homólogo de Suecia, Torsten Ericsson
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
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El embajador de Marruecos, Fares Yassir
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Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
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El ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leo Sarquis
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Gala Díaz Langou, ex directora ejecutiva de CIPPEC
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El diputado nacional Oscar Zago
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Rogelio Frigerio, Luciano Laspina y Germán Martínez
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El ex presidente de CIPPEC, Sergio Kaufman
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Larisa Andreani, presidente de arteBA
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La diputada nacional Gisela Scaglia
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Julia Pomares, ex jefa de Asesores del Gobierno porteño
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El embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler
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El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds
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El economista Santiago Bulat
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Gabriela Renaudo, CEO de Visa para Argentina y el Cono Sur, junto a Horacio Reyser Travers, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales
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El empresario Gustavo Scaglione
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Javier Ortiz Batalla, presidente del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
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El vicepresidente 2do de River, Ignacio Villarroel
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El diputado nacional Darío Nieto
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El ex presidente de CIPPEC, Jorge Mandelbaum
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El ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna
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La cena anual 2026 de CIPPEC /// Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y Prensa CIPPEC

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