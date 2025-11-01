Las mejores fotos de las históricas elecciones en River Plate

El candidato del oficialismo Stefano Di Carlo votó cerca del mediodía
"Di Carlo presidente": uno de los carteles en las inmediaciones del estadio con Rodolfo D'Onofrio Y Jorge Brito acompañando al candidato del oficialismo
Andrés Ballotta, candidato a vicepresidente por el oficialismo, confirmó que fue una votación con récord de participantes
Matías Patanian dejó su sufragio antes de las 19 horas
"Es una jornada con mucha alegría, muy familiar. Veo a la gente muy contenta que vino a votar. La gente nos recibió fenomenal, muy bien. El Monumental, para mí, es como mi casa", expresó Mostaza Merlo
El Chori Domínguez también dejó su palabra: "La gente nos recibe bien, con alegría, piden fotos, firmas y para nosotros es una caricia al alma. Estoy muy agradecido"
Hugo Santilli, ex presidente de River Plate entre 1983 y 1989, votó en la mesa 107 ubicada en el Hospitality San Martín
El director deportivo, Enzo Francescoli, dijo presente en Núñez en medio de una ovación
Un fanático con la camiseta de Juanfer Quintero está a punto de emitir su voto en la mesa 47
Todos estaban listos y preparados en la mesa 46 para dar paso a la extenuante jornada
Se acercaron figuras reconocidas del mundo riverplatense, como Mostaza Merlo y Chori Domínguez
Varias generaciones se congregaron para elegir quién al nuevo presidente de River Plate
Luis Belli, el dirigente principal del Frente River Primero
Carlos Trillo encabezó la lista del Frente River Somos Todos
El voto del ex árbitro Pablo Lunati, candidato presidencial por el Frente Ficha Limpia en River de la Lista 3
Hubo más de 87 mil socios habilitados para votar
Jorge Brito asistió en compañía de sus hijas y celebró en uno de sus últimos días como mandatario del club
"Le pedimos al hincha y socio que se comprometa y haga su parte", pidió Stefano Di Carlo en las primeras horas de la elección
La estatua de Marcelo Gallardo forma parte del paseo obligado para los fanáticos de River Plate
Stefano Di Carlo, Luis Belli, Carlos Trillo, Pablo Lunati y Daniel Kiper fueron los candidatos
"Di Carlo presidente", una de las banderas colgadas en las adyacencias al Monumental
El equipo de Marcelo Gallardo todavía debe jugar el Superclásico ante Boca Juniors el próximo domingo 9 de noviembre
La imagen de uno de los lugares de votación
River Plate jugará este domingo ante Gimnasia por la fecha 14 del Torneo Clausura
Una de las tantas carpetas que reúnen los datos para validar la identidad de los votantes. En este caso, la mesa 18
Las elecciones de este sábado tuvieron un récord histórico de votantes para la vida institucional del club
Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° de Jorge Brito, lideró la Comisión Electoral
Todos los autorizados a votar pudieron acercarse entre las 10 y las 20 a las instalaciones del club
Daniel Kiper, candidato por el Frente River Campeón Deportivo y Social, dejó sus sensaciones después de votar: "Confiamos que va a ser una jornada ejemplar, que el socio se va a acercar para definir el futuro de River con razón, con memoria y con la cabeza"
El Beto Alonso depositó su voto en la mesa 4 del paddock del club
El mate y el termo, fiel compañero de un largo día en Núñez
El método de votación tuvo como novedad la Boleta Única Electrónica
Rodolfo D’Onofrio fue presidente por ocho años en River Plate (2013-2021)
Muchos hinchas decidieron emitir su sufragio en compañía de sus hijos
D’Onofrio respaldó en las elecciones a Stefano Di Carlo, el candidato por el oficialismo
