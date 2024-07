La Generación Z adopta el ‘subconsumo’ para combatir el cambio climático y la inflación

La Generación Z populariza el "subconsumo" en redes sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Finalmente está de moda seguir usando ropa que compraste en la escuela secundaria y mostrar tu estudio sin arte en las paredes. No lo llames estar en la quiebra, dice la Generación Z; es “subconsumo”.

La etiqueta viral en TikTok está llena de jóvenes mostrando formas en las que eligen no comprar productos nuevos en favor de usar los que ya tienen. Desde limitarse a una botella de agua Stanley maltrecha hasta optar por no hacerse las uñas o comprar arte para sus hogares, la Generación Z ha rechazado comprar artículos nuevos en favor de tratar de apreciar lo que ya tienen.

Adeline Um, una música de 27 años que vive en Boston, se ha comprometido a usar cada gota de los productos de cuidado de la piel de sus botellas, así como a seguir usando brochas de maquillaje desgastadas pero funcionales y vestir ropa de hace 15 años. Se agotó viendo TikToks de influenciadores y creadores de contenido promocionando el artículo más novedoso que solo sería tendencia por unos días antes de que un nuevo artículo brillante se llevara el foco de atención.

“Querer comprar cosas no es malo”, dijo Um a Fortune. “Pero siento que en este momento estamos saturados de personas que sienten que tienen que comprar lo más nuevo para estar al día”.

El subconsumo es un primo del movimiento de desinfluencia en TikTok, en el que los usuarios convencen a los espectadores de no comprar el artículo más de moda que les están publicitando los numerosos creadores de contenido con acuerdos de marca. Mientras se espera que el mercado de influenciadores se dispare a USD 50 millones para 2028, algunos jóvenes están denunciando el consumismo desenfrenado que produce.

Para una generación plagada de ansiedad por su futuro financiero y el medio ambiente, estas tendencias son empoderadoras y alcanzables. Según el Informe de Estado de la Salud Financiera de la Generación Z de 2024 del Bank of America, publicado este mes, entre 1,091 adultos de la Generación Z encuestados entre abril y mayo, más del 50% de los jóvenes creen que el costo de vida es su mayor desafío financiero y la mayor barrera para el éxito.

“Están sintiendo el alto costo de vida”, dijo Holly O’Neill, presidenta de banca minorista en Bank of America, a Fortune. “Saben que necesitan establecer un presupuesto, y saben que necesitan encontrar formas de recortar, y miran esos presupuestos… para cumplir con esas prioridades”.

No hay necesidad de cosas brillantes y nuevas El subconsumo, aunque se basa en la astucia financiera, ha trascendido el estatus socioeconómico y la necesidad de simplemente ahorrar dinero. Um y su esposo han mantenido la estabilidad financiera a través de cambios de carrera y la pandemia, pero continúan siendo frugales con sus compras.

“Se vuelve tan agotador ver a personas diciéndome que esto es lo más nuevo que tengo que comprar”, dijo ella.

Para Um, la intención alrededor del gasto fue un alivio de los ciclos de tendencias que dominaron internet. Como las adicciones a desplazarse habían alimentado la ansiedad y la depresión entre los jóvenes adultos, la Generación Z se ha vuelto cada vez más sensible al tiempo frente a la pantalla, recurriendo a teléfonos con tapa para desintoxicaciones digitales.

Pero después de pasar un año en la Inglaterra natal de su esposo, Um desarrolló una apreciación por la tranquilidad del campo. Los padres de Um inmigraron a los EEUU desde Corea del Sur, donde la comida era escasa. Para alimentar a su familia, la abuela de Um se volvió experta en cocinar con lo que había disponible. Pasar tiempo entre las casas de sus padres y abuelos hizo que Um apreciara profundamente la alegría de cosechar alimentos de un pequeño jardín trasero.

“Más o menos he aprendido a hacer eso también”, dijo. “Realmente me molesta tirar comida o cuando la comida se está pudriendo. Me siento muy culpable por eso”.

Para Sabrina Pare, una creadora de contenido de 31 años en Detroit, la culpa también la ha motivado a ser consciente de su gasto. La subconsunción no es un concepto nuevo en el mundo de la sostenibilidad, sobre lo cual Pare hace sus TikToks. Para ella, es una continuación del upcycling, o reutilización de artículos que podrían desecharse fácilmente pero que en su lugar se les da una nueva vida. Pero aunque estas tendencias ayudan a Pare a ganarse la vida creando contenido en línea, incluso ella admite que solo pueden llegar hasta cierto punto en abordar el cambio climático.

“El planeta sigue calentándose y, obviamente, participar en underconsumptioncore no va a resolverlo”, dijo. “Pero al menos me ayuda a sentirme un poco más en control de las acciones que tomo”.

Más allá de la tendencia Incluso si participar en la subconsunción no es económicamente necesario para sus participantes, aún es consistente con la narrativa de la generación más joven de brindar una profunda conciencia a su propio bienestar financiero, argumentó O’Neill. La tendencia se alinea con las observaciones de O’Neill sobre los patrones financieros de la generación, que incluyen un menor gasto discrecional y el uso metódico del dinero, prefiriendo comprar productos de marca blanca o de ganga en lugar de artículos de lujo.

“No quieres desperdiciar lo que ya has invertido o comprado; quieres optimizar eso”, dijo. “Eso tiene tanto un impacto en el presupuesto como en la sostenibilidad. Quiero decir, todos sabemos la satisfacción de usar todo lo que compras y no desperdiciarlo. La Generación Z está muy sintonizada con eso”.

A pesar de su viralidad, es probable que el subconsumo no cambie radicalmente las tendencias de gasto, afirmó. Estas tendencias en línea existen debido a las ideas más amplias de una generación sobre la economía, pero es probable que no las influencien.

Um será la primera en admitir que no es inmune a las influencias y no promesa no comprar un artículo en particular. Pero las tendencias de TikTok en torno al gasto y las finanzas personales son bienvenidas en su página For You.

“No necesitas comprar una plancha de pelo nueva solo porque la que tienes está sucia”, dijo ella. “Si todavía funciona, todavía funciona. Para mí, en realidad ha sido un buen recordatorio”.

